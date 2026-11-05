Extension de prise en charge pour PADCEV (enfortumab) et PRIVIGEN (Ig IV)

Des prises en charge étendues dans certains carcinomes urothéliaux et en prophylaxie de la rougeole. Nudphon Phuengsuwan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé PADCEV 20 mg et 30 mg injectable (enfortumab védotine) bénéficient d'une extension de prise en charge dans le traitement du carcinome urothélial, en association avec le pembrolizumab (KEYTRUDA).

La prise en charge de PRIVIGEN (immunoglobuline humaine normale IV) est étendue à la prophylaxie contre la rougeole pré et postexposition, dans les situations où une immunisation active est contre-indiquée ou déconseillée.

Les spécialités hospitalières PADCEV 20 mg et 30 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (enfortumab védotine) et PRIVIGEN 100 mg/mL solution pour perfusion (immunoglobuline humaine normale IV) bénéficient d'une extension de leur périmètre de prise en charge.

PADCEV en association avec le pembrolizumab dans le carcinome urothélial

PADCEV est désormais pris en charge (en sus des prestations d'hospitalisation et agrément aux collectivités) [1, 2] dans le traitement du carcinome urothélial :

en association avec le pembrolizumab, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints de carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine.

La supériorité de l'association pembrolizumab/enfortumab védotine a été démontrée par rapport aux chimiothérapies à base de sels de platine (gemcitabine + cisplatine ou carboplatine), dans une étude de phase III randomisée en ouvert, en termes de survie globale.

Sur la base de ces données, la Commission de la transparence (CT) a attribué [3] :

un service médical rendu (SMR) important uniquement « en association au pembrolizumab, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine » ;

uniquement « en association au pembrolizumab, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine » ; une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) par rapport aux chimiothérapies à base de sels de platine.

Pour mémoire, KEYTRUDA 25 mg/mL solution à diluer pour perfusion (pembrolizumab) est pris en charge dans cette indication depuis avril 2026 (cf. notre article du 9 avril 2026).

PRIVIGEN : prise en charge étendue en prophylaxie de la rougeole

Comme d'autres spécialités d'immunoglobuline humaine normale intraveineuse (IV), PRIVIGEN 100 mg/mL solution pour perfusion bénéficie d'une extension de prise en charge (en sus des prestations d'hospitalisation, agrément aux collectivités, rétrocession 100 %) [4, 5, 6] dans l'indication suivante :

prophylaxie contre la rougeole pré et postexposition pour les adultes, enfants et adolescents (0-18 ans) à risque pour lesquels une immunisation active est contre-indiquée ou déconseillée. Il convient également de tenir compte des recommandations officielles sur l'utilisation des immunoglobulines humaines intraveineuses dans la prophylaxie pré/postexposition et l'immunisation active.

Cette extension de prise en charge permet d'aligner le périmètre de prise en charge à la suite de l'extension d’indication d’autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée à toutes les IgIV à l’initiative de l’Agence européenne du médicament (EMA) [7].

Elle s'applique à toutes les présentations de PRIVIGEN, en flacon de 25 mL, 50 mL, 100 mL, 200 mL et 400 mL.

Dans cette indication, les recommandations posologiques sont les suivantes :

prophylaxie postexposition : si un patient à risque a été exposé à la rougeole, il est recommandé d'administrer une dose de 0,4 g/kg dès que possible et dans les 6 jours suivant l’exposition ;

: si un patient à risque a été exposé à la rougeole, il est recommandé d'administrer une dose de 0,4 g/kg dès que possible et dans les 6 jours suivant l’exposition ; prophylaxie préexposition : si un patient atteint de déficits immunitaires primitifs ou secondaires (DIP/DIS) présente un risque d'exposition future à la rougeole et reçoit une dose d'entretien d'IgIV inférieure à 0,53 g/kg toutes les 3-4 semaines, cette dose doit être augmentée une fois à 0,53 g/kg.

Pour rappel, PRIVIGEN est soumis à prescription hospitalière ou par un médecin exerçant dans un établissement de transfusion sanguine.