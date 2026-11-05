Extension de prise en charge pour PADCEV (enfortumab) et PRIVIGEN (Ig IV)

Des prises en charge étendues dans certains carcinomes urothéliaux et en prophylaxie de la rougeole. Nudphon Phuengsuwan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- PADCEV 20 mg et 30 mg injectable (enfortumab védotine) bénéficient d'une extension de prise en charge dans le traitement du carcinome urothélial, en association avec le pembrolizumab (KEYTRUDA).
- La prise en charge de PRIVIGEN (immunoglobuline humaine normale IV) est étendue à la prophylaxie contre la rougeole pré et postexposition, dans les situations où une immunisation active est contre-indiquée ou déconseillée.
Les spécialités hospitalières PADCEV 20 mg et 30 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion (enfortumab védotine) et PRIVIGEN 100 mg/mL solution pour perfusion (immunoglobuline humaine normale IV) bénéficient d'une extension de leur périmètre de prise en charge.
PADCEV en association avec le pembrolizumab dans le carcinome urothélial
PADCEV est désormais pris en charge (en sus des prestations d'hospitalisation et agrément aux collectivités) [1, 2] dans le traitement du carcinome urothélial :
- en association avec le pembrolizumab, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints de carcinome urothélial non résécable ou métastatique et éligibles à une chimiothérapie à base de sels de platine.
La supériorité de l'association pembrolizumab/enfortumab védotine a été démontrée
Sur la base de ces données, la Commission de la transparence (CT) a attribué [3] :
- un service médical rendu (SMR) important uniquement «
- une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) par rapport aux chimiothérapies à base de sels de platine.
Pour mémoire, KEYTRUDA 25 mg/mL solution à diluer pour perfusion (pembrolizumab) est pris en charge dans cette indication depuis avril 2026 (cf. notre article du 9 avril 2026).
PRIVIGEN : prise en charge étendue en prophylaxie de la rougeole
Comme d'autres spécialités d'immunoglobuline humaine normale intraveineuse (IV), PRIVIGEN 100 mg/mL solution pour perfusion bénéficie d'une extension de prise en charge (en sus des prestations d'hospitalisation, agrément aux collectivités, rétrocession 100 %) [4, 5, 6] dans l'indication suivante :
- prophylaxie contre la rougeole pré et postexposition pour les adultes, enfants et adolescents (0-18 ans) à risque pour lesquels une immunisation active est contre-indiquée ou déconseillée. Il convient également de tenir compte des recommandations officielles sur l'utilisation des immunoglobulines humaines intraveineuses dans la prophylaxie pré/postexposition et l'immunisation active.
Cette extension de prise en charge permet d'aligner le périmètre de prise en charge à la suite de l'extension d’indication d’autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée à toutes les IgIV à l’initiative de l’Agence européenne du médicament (EMA) [7].
Elle s'applique à toutes les présentations de PRIVIGEN, en flacon de 25 mL, 50 mL, 100 mL, 200 mL et 400 mL.
Dans cette indication, les recommandations posologiques sont les suivantes :
- prophylaxie postexposition : si un patient à risque a été exposé à la rougeole, il est recommandé d'administrer une dose de 0,4 g/kg dès que possible et dans les 6 jours suivant l’exposition ;
- prophylaxie préexposition : si un patient atteint de déficits immunitaires primitifs ou secondaires (DIP/DIS) présente un risque d'exposition future à la rougeole et reçoit une dose d'entretien d'IgIV inférieure à 0,53 g/kg toutes les 3-4 semaines, cette dose doit être augmentée une fois à 0,53 g/kg.
Pour rappel, PRIVIGEN est soumis à prescription hospitalière ou par un médecin exerçant dans un établissement de transfusion sanguine.
[1] Arrêté du 19 octobre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale – PADCEV et carcinome urothélial (Journal officiel du 20 octobre 2026, texte 12)
[2] Arrêté du 19 octobre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – PADCEV et carcinome urothélial (Journal officiel du 20 octobre 2026, texte 13)
[3] Avis de la Commission de la transparence – PADCEV en association à KEYTRUDA dans le carcinome urothélial (HAS, 18 décembre 2024)
[4] Arrêté du 19 octobre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du Code de la Sécurité sociale – PRIVIGEN (Journal officiel du 22 octobre 2026, texte 21)
[5] Arrêté du 19 octobre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – PRIVIGEN (Journal officiel du 22 octobre 2026, texte 22)
[6] Arrêté du 19 octobre 2026 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-6 du Code de la santé publique – PRIVIGEN (Journal officiel du 22 octobre 2026, texte 23)
[7] Avis de la Commission de la transparence – PRIVIGEN (HAS, 22 juillet 2026)
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