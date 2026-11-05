PRALUENT (hypolipémiant) : des nouveaux stylos préremplis sans bouton d'activation

Avec ou sans bouton : d’une étape en deux temps en une étape à un temps. Kkolosov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Dispositif d'injection de PRALUENT 75 mg et 150 mg solution injectable (alirocumab) : ces spécialités se présentent désormais en stylo prérempli sans bouton d'activation.

Avec cette nouvelle version de stylo, l'injection se déclenche automatiquement lorsqu'on appuie l'embout du stylo contre la peau.

Cette nouvelle version va coexister quelque temps avec l'ancienne version en stylo prérempli avec bouton d'activation, jusqu'à écoulement des stocks de cette dernière.

L'indication, la posologie, les conditions de prescription, délivrance et prise en charge ne changent pas.

Au sein de la gamme de l'hypolipémiant PRALUENT (alirocumab), deux nouvelles présentations de PRALUENT 75 mg et PRALUENT 150 mg solution injectable sont mises à disposition, en stylo prérempli sans bouton d'activation.

Cette nouvelle version remplace la présentation en stylo prérempli avec bouton d'activation qui était jusqu'à présent distribuée. Les deux versions vont coexister jusqu'à écoulement des stocks de l'ancienne présentation [1]. Il est recommandé d'être attentif à la version délivrée afin de fournir les instructions d'utilisation appropriées au dispositif d'injection.

Un stylo à déclenchement automatique

Le stylo prérempli PRALUENT sans bouton d'activation est prêt à l'emploi et à usage unique. Il est conçu pour une injection sous-cutanée (SC).

En comparaison au stylo prérempli avec bouton d'activation, les changements concernent :

le dispositif d'injection : avec le stylo sans bouton d’activation, l’injection se déclenche en appuyant l’embout du stylo sur la peau (cf. Illustration ) [2] ; un premier clic sonore annonce le début de l’injection, l’injection est terminée lorsque la fenêtre de visualisation est devenue totalement jaune ;

: avec le stylo sans bouton d’activation, l’injection se déclenche en appuyant l’embout du stylo sur la peau (cf. ) [2] ; quelques instructions de manipulation : le stylo doit être retiré du réfrigérateur 45 minutes avant l’injection (au lieu de 30 à 40 minutes pour l'ancienne version) ;

: le stylo doit être retiré du réfrigérateur 45 minutes avant l’injection (au lieu de 30 à 40 minutes pour l'ancienne version) ; l’ embout capuchon est strié, alors qu’il était lisse sur l'ancienne version. Le capuchon est de couleur bleu pour tous les dosages ;

est strié, alors qu’il était lisse sur l'ancienne version. Le capuchon est de couleur bleu pour tous les dosages ; les codes CIP.

Illustration - Dispositif d'injection de PRALUENT

Ne changent pas :

la formulation ;

la composition ;

les indications (cf. Encadré 1 ) ;

) ; la posologie ; les sites d'injection (cuisses, abdomen, ou haut du bras si c’est un soignant qui réalise l’injection) ;

les conditions de prescription, délivrance et prise en charge.

Encadré 1 - Résumé des indications de PRALUENT Hypercholestérolémie primaire et dyslipidémie mixte : chez l'adulte et l'enfant à partir de 8 ans (cf. notre article du 1 er octobre 2026)

octobre 2026) Maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie : chez l'adulte uniquement

PRALUENT 300 mg : une légère évolution du capuchon

Le dosage PRALUENT 300 mg était déjà présenté en stylo prérempli sans bouton d’activation (cf. notre article du 20 juillet 2021)

Une nouvelle version légèrement modifiée est mise à disposition :

avec un capuchon strié (il était lisse sur l'ancienne version)

Le CIP n'est pas modifié.

Identité administrative

Liste I

Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en cardiologie, en endocrinologie-diabétologie-nutrition, en médecine interne, en médecine vasculaire ou en neurologie

Renouvellement non restreint

PRALUENT 75 mg, boîte 2 stylos (1 mL) sans bouton d’activation, CIP 3400930215586, prix public TTC = 366,12 euros

PRALUENT 150 mg, boîte de 2 stylos (1 mL) sans bouton d’activation, CIP 3400930215609, prix public TTC = 366,12 euros

Médicament d’exception

Remboursable à 65 % (cf. Encadré 2) [3] :

prise en charge de toute prescription (initiale et renouvellement) de PRALUENT subordonnée à l'accord préalable du service du contrôle médical. La demande d'accord préalable (DAP) est applicable à toutes les indications thérapeutiques susceptibles d'ouvrir droit à une prise en charge.

Agrément aux collectivités (cf. Encadré 2) [4]

Laboratoire Sanofi Winthrop Industrie