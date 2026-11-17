La teigne de l'enfant a fait l'objet d'un algorithme de traitement validé et actualisé. Zay Nyi Nyi / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

RÃ©sumÃ© La teigne est une infection fongique du cuir chevelu qui touche principalement les enfants de moins de 10 ans.

Les espèces responsables sont principalement à transmission interhumaine ou animale.

Les signes cliniques sont variés, allant de présentations sèches « tondantes » à des formes inflammatoires. Le diagnostic de teigne est à évoquer en première intention chez l'enfant devant toute lésion inflammatoire avec ou sans alopécie.

Le diagnostic est évoqué lors de l'examen clinique, mais doit systématiquement être associé à un prélèvement mycologique. L'identification de l'espèce responsable permettra d'adapter le traitement.

Dès la suspicion diagnostique, un traitement fongique oral probabiliste est à mettre en place juste après la réalisation du prélèvement mycologique, en association à un traitement antifongique orale. Un algorithme de prise en charge validé et actualisé est disponible.

La terbinafine est devenue la principale alternative à la griséofulvine. Elle est prescrite de façon probabiliste dans l'attente de l'identification.

La prise en charge peut être réalisée en ville par un médecin généraliste ou un pédiatre, mais quelques situations nécessitent une orientation vers un dermatologue ou une structure hospitalière.

La réévaluation systématique à quatre semaines permet d'adapter le traitement si nécessaire au prélèvement mycologique.

Un retour à l'école est possible dès le début du traitement (de 24 à 48 heures). La reprise de la piscine et des sports de contact est recommandée une fois la rémission obtenue.

La teigne est une infection fongique courante du cuir chevelu qui touche principalement les enfants. Selon une enquête nationale française ayant recensé 4 395 cas sur une période de six ans, 85 % d'entre eux sont survenus avant l’âge de 10 ans et 94 % avant l’âge de 15 ans [1].

L’épidémiologie de la teigne varie considérablement d’une région géographique à l’autre, sous l’influence de facteurs tels que la démographie, le mode de vie et les conditions climatiques.

Les espèces responsables sont variables selon le mode de transmission :

interhumaine (espèces anthropophiles) : principalement en France Trichophyton tonsurans (33 %), Trichophyton soudanense / violaceum (31 %) et Microsporum audouinii (19 %) [1] ;

(espèces anthropophiles) : principalement en France (33 %), (31 %) et (19 %) [1] ; animale (espèces zoophiles) : principalement Microsporum canis (10 % des cas) ou Trichophyton mentagrophytes ;

(espèces zoophiles) : principalement (10 % des cas) ou tellurique (espèces géophiles) : plus rare, par contact direct avec le sol.

Des signes cliniques variés

La teigne du cuir chevelu se manifeste par des signes cliniques variés en fonction du champignon en cause.

On distingue :

les teignes non inflammatoires (formes « sèches » ou « teignes tondantes » ) qui se manifestent soit par des plaques alopéciques de petites ou grandes tailles avec de fines squames, associées à des cheveux cassés courts, soit par un état squameux diffus (cf. Image 1 ) ;

) qui se manifestent soit par des plaques alopéciques de petites ou grandes tailles avec de fines squames, associées à des cheveux cassés courts, soit par un état squameux diffus (cf. ) ; les teignes inflammatoires ( « kérions » ) avec présence de pustules, pus, nodules inflammatoires, alopécie, adénopathies satellites (cf. Images 2a et 2b ) ;

) avec présence de pustules, pus, nodules inflammatoires, alopécie, adénopathies satellites (cf. ) ; le favus (casque squameux/croûteux étendu) est une forme exceptionnelle [2].

Ainsi, devant toute lésion inflammatoire (pustules, croûtes) ou des squames, associée ou non à des zones d'alopécie, survenant de façon aiguë chez un enfant, le diagnostic de teigne doit être évoqué en première intention.

Image 1 - Teigne sèche avec plaques d'alopécie et lésions squameuses

Images 2a et b - Teignes inflammatoires (à T. mentagrophytes en haut)

Les différentes présentations cliniques peuvent entraîner des retards de diagnostic et une prise en charge inappropriée.

Les diagnostics différentiels les plus courants incluent la dermatite séborrhéique, le psoriasis du cuir chevelu, la trichotillomanie (se manifestant par une ou des plaques alopéciques avec des cheveux cassés courts) et la pelade (alopécie en plaques, mais avec un cuir chevelu normal). La teigne inflammatoire peut être confondue avec des abcès, un impétigo, une folliculite bactérienne ou une folliculite décalvante.

Ce qu'apporte l'examen dermatologique

L’examen à la lampe de Wood peut aider le clinicien à diagnostiquer la teigne et à la distinguer d'autres alopécies non cicatricielles. En effet, cet examen permet de détecter les espèces ectothrix (spores à l’extérieur des cheveux), telles que le Microsporum canis, grâce à une fluorescence vert-jaune (cf. Images 3). En revanche, les espèces endothrix (spores à l’intérieur des cheveux) ne présentent pas de fluorescence. Par conséquent, l’utilisation de la lampe de Wood pour le dépistage et le suivi de l’infection par la teigne est limitée, car en Europe et aux États-Unis, la plupart des infections sont dues à Trichophyton tonsurans (champignon endothrix).

Images 3 - Teigne sèche avec état squameux diffus, examen à la lumière de Wood avec fluorescence : teigne à M. audouinii

La dermoscopie est un outil de diagnostic rapide et non invasif largement utilisé pour l’examen des lésions pigmentées et non pigmentées. La trichoscopie correspond à l’examen du cuir chevelu et des cheveux à l’aide de la dermoscopie. Elle est de plus en plus utilisée comme aide au diagnostic de la teigne : elle permet de distinguer la teigne d’autres causes d’alopécie et peut orienter le prélèvement [3]. Plusieurs signes trichoscopiques ont été décrits pour le diagnostic, mais aussi pour le suivi pendant le traitement antifongique. Cependant, l’utilisation de la trichoscopie peut s’avérer difficile chez les enfants et nécessite une formation et de l’expérience pour une interprétation précise. Son utilisation est donc réservée aux dermatologues formés à la trichoscopie.

Le prélèvement mycologique, c'est automatique

Le diagnostic de teigne doit être évoqué lors de l’examen clinique, mais doit systématiquement être associé à un prélèvement mycologique permettant d’identifier l’espèce responsable et d’adapter le traitement. Le prélèvement mycologique (réalisé à l’aide d’un écouvillon, d’un grattage des squames ou d’un prélèvement de cheveux) ne doit pas retarder le traitement, qui devra être initié immédiatement après le prélèvement. L’analyse mycologique consiste en un examen macroscopique et une culture. Plus récemment des méthodes d’identification par spectrométrie de masse MALDI-TOF et d’une identification moléculaire (PCR) sont utilisées dans certains centres.

Quelles sont les complications possibles ?

Les complications de la teigne peuvent être la douleur, les infections bactériennes cutanées (impétigo), la formation de cicatrices et d'alopécie cicatricielle en cas de teigne inflammatoire sévère (favus ou kérion).

Par ailleurs, la transmission des souches entre enfants et un diagnostic tardif peuvent entraîner des épidémies au sein de collectivités [4].

Comment prendre en charge la teigne ?

Dès qu’un diagnostic de teigne est suspecté ou posé, ne pas attendre les résultats du prélèvement mycologique. Le délai d’obtention des résultats des cultures mycologiques étant actuellement long (environ quatre semaines), un traitement antifongique oral probabiliste en association à des topiques doit être instauré avant l’obtention des résultats de culture.

La prise en charge a été modifiée à la suite de l’arrêt de commercialisation de différents traitements en France (griséofulvine en 2020, itraconazole solution buvable en 2024).

Un algorithme de prise en charge, fondé sur un consensus d’experts (Centre de preuves de la Société française de dermatologie, Société française de dermatologie pédiatrique, Société française de mycologie médicale), a été élaboré en 2021, puis validé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [5] et mis à jour en 2024 [6].

La terbinafine est devenue la principale alternative à la griséofulvine pour le traitement de la teigne trichophytique et de la teigne dans l'attente de documentation mycologique (traitement probabiliste), tandis que l’itraconazole (autorisation d'accès compassionnel [AAC] pour la solution buvable, cadre de prescription compassionnelle [CPC] pour la forme gélule) est privilégié pour la teigne microsporique confirmée.

Ainsi, pour les enfants pesant plus de 10 kg, la terbinafine par voie orale (une fois par jour, posologie adaptée au poids, au cours d’un repas) pendant 4 semaines doit constituer le traitement probabiliste de première intention, car les espèces trichophytiques sont les plus répandues.

Le bilan biologique à l’initiation ou au cours du suivi n’est pas systématique : le consensus d’experts recommande de réaliser un bilan biologique uniquement en cas de facteurs de risque d’altération de la fonction hépatique. Dans tous les cas, il est recommandé de conseiller aux parents d’interrompre le traitement et de consulter un médecin dès l'apparition de symptômes d'atteinte hépatique aiguë (symptômes gastro-intestinaux, ictère, asthénie, etc.).

En complément du traitement systémique, un traitement local antifongique doit être administré tout au long du traitement systémique.

La prise en charge peut être réalisée par le médecin généraliste ou le pédiatre.

Une orientation vers un dermatologue ou une structure hospitalière est requise dans les situations suivantes :

nourrissons de moins de 10 kg (données insuffisantes, prise en charge hospitalière nécessaire) ;

doute diagnostique ;

échec d'un traitement par terbinafine après 4 à 6 semaines ;

teigne microsporique nécessitant de l'itraconazole buvable (délivrance en pharmacie à usage intérieur (PUI), autorisation d'accès compassionnel [AAC]) ;

absence d'amélioration ou aggravation à 4 semaines avec prélèvements initiaux négatifs ou non réalisés.

Quelles mesures complémentaires ?

Il est recommandé de nettoyer la literie, les serviettes et le bonnet de casquette à 60 °C.

Un dépistage des frères et sœurs doit aussi être proposé.

Une feuille d'information rédigée par les experts à destination des parents est à disposition sur le site du Centre de preuves de la Société française de dermatologie [7].

Quand réévaluer les patients ?

Un suivi clinique systématique est recommandé après quatre semaines de traitement afin d’évaluer l’efficacité et d’adapter le traitement si nécessaire au prélèvement mycologique (cf. Images 4) :

en cas de guérison complète de la teigne : arrêt du traitement, sauf si mise en évidence d’un germe microsporique, auquel cas le traitement doit être poursuivi pendant deux semaines supplémentaires ;

de la teigne : arrêt du traitement, sauf si mise en évidence d’un germe microsporique, auquel cas le traitement doit être poursuivi pendant deux semaines supplémentaires ; amélioration de la teigne sans résolution complète , avec mise en évidence d’un germe trichophytique : la terbinafine doit être poursuivie pendant encore deux semaines ;

, avec : la terbinafine doit être poursuivie pendant encore deux semaines ; amélioration de la teigne, mais sans résolution complète , avec mise en évidence d’un germe microsporique : la terbinafine peut être poursuivie pendant deux semaines supplémentaires ou remplacée par l’itraconazole pendant deux semaines supplémentaires ;

, avec : la terbinafine peut être poursuivie pendant deux semaines supplémentaires ou remplacée par l’itraconazole pendant deux semaines supplémentaires ; absence d’amélioration de la teigne, voire aggravation, avec une culture fongique positive avec un germe microsporique : la terbinafine doit être remplacée par l’itraconazole pour un traitement de six semaines.

Pour l’itraconazole, il est prescrit par voie orale (gélule) pour les enfants de plus de 20 kg (posologie de 100 mg, à distance des repas) ou par solution buvable pour les enfants de 10 à 20 kg (non commercialisé, cadre de prescription compassionnelle, prescription hospitalière).

Images 4 - Teigne inflammatoire avec évolution à quatre semaines de traitement

Faut-il conseiller une visite chez un vétérinaire pour les animaux de compagnie ?

En cas de teigne avec un germe zoophile (M. canis ou T. mentagrophytes principalement), une consultation systématique chez le vétérinaire est recommandée pour les animaux de compagnie. La teigne chez l’animal peut être difficile à diagnostiquer et nécessite un examen par un vétérinaire, avec si besoin un examen à la lampe de Wood.

Quelles consignes pour l’école et la collectivité ?

Si le traitement a été commencé (traitement local et traitement systémique), une éviction scolaire n’est pas obligatoire et un retour à l’école est possible dès le début du traitement (dans un délai de 24 à 48 heures).

Pour la pratique du sport et de la piscine, il est recommandé de proposer une reprise de la piscine et des sports de combat et de contact une fois la rémission obtenue.

Crédit des photos du corps de l'article : unité de dermatologie pédiatrique, CHU Tours.