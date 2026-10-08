Répertoire des génériques : création de quinze groupes

L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective.raferto / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Par décision
Spécialités de ville
EMPAGLIFLOZINE et METFORMINE
- Groupes EMPAGLIFLOZINE 5 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg et EMPAGLIFLOZINE 12,5 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg comprimé pelliculé :
- référents respectifs : SYNJARDY 5 mg/1 000 mg et SYNJARDY 12,5 mg/1 000 mg comprimé pelliculé,
- ces spécialités associant deux principes actifs sont indiquées dans le traitement du diabète de type 2,
- les spécialités génériques inscrites
PALBOCICLIB
- Groupes PALBOCICLIB 75 mg, 100 mg et 125 mg comprimé pelliculé
:
- référents respectifs : IBRANCE 75 mg, 100 mg et 125 mg comprimé pelliculé,
- IBRANCE est indiqué dans le traitement du cancer du sein,
- les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026), seules les présentations IBRANCE en gélule sont commercialisées en France. Il n'y a pas de groupe générique pour ces présentations.
TAFAMIDIS
- Groupe TAFAMIDIS 61 mg capsule molle :
- référent : VYNDAQEL 61 mg capsule molle,
- VYNDAQEL est indiqué dans le traitement de l'amylose à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire, chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie,
- les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026),
- l'avertissement suivant est ajouté à ce groupe générique, à prendre en compte en cas de substitution : « Les spécialités génériques de la spécialité VYNDAQEL ne sont pas autorisées dans l'indication traitement de l'amylose à transthyrétine de type sauvage chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie »
Spécialités hospitalières
CARBETOCINE
- Groupe CARBETOCINE 100 microgrammes/mL solution injectable
:
- référent : PABAL 100 microgrammes/mL solution injectable,
- cette spécialité hospitalière est indiquée dans la prévention de l'hémorragie du post-partum due à une atonie utérine,
- la spécialité générique CARBETOCINE EVER PHARMA inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée au 6 octobre 2026,
- la spécialité CARBETOCINE AGUETTANT 100 microgrammes/mL solution injectable en seringue préremplie, commercialisée en France, n'est pas inscrite dans ce groupe.
SELEXIPAG
- Groupes SELEXIPAG 200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 et 1 600 microgrammes comprimé pelliculé
:
- référents respectifs : UPTRAVI 200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 et 1 600 microgrammes comprimé pelliculé,
- UPTRAVI est un médicament hospitalier indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP),
- les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026).
L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.
L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.
[1] Décision du 2 octobre 2026 portant sur les médicaments génériques (ANSM, 6 octobre 2026)
[2] Répertoire des génériques - Liste complète (ANSM, 6 octobre 2026)
- PABAL 100 µg/ml sol inj
- SYNJARDY 12,5 mg/1000 mg cp pellic
- SYNJARDY 5 mg/1000 mg cp pellic
- UPTRAVI 1000 µg cp pellic
- UPTRAVI 1200 µg cp pellic
- UPTRAVI 1400 µg cp pellic
- UPTRAVI 1600 µg cp pellic
- UPTRAVI 200 µg cp pellic
- UPTRAVI 400 µg cp pellic
- UPTRAVI 600 µg cp pellic
- UPTRAVI 800 µg cp pellic
- VYNDAQEL 61 mg caps molle
- VYNDAQEL 61 mg caps molle (remplace VYNDAQEL 61 mg, capsule molle, en rupture de stock)
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