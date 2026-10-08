Répertoire des génériques : création de quinze groupes

L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective.raferto / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Par décision du 2 octobre 2026 [1], l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a créé quinze nouveaux groupes au sein du répertoire des génériques [2]. Les référents sont des spécialités de ville et hospitalières.

Spécialités de ville

EMPAGLIFLOZINE et METFORMINE

Groupes EMPAGLIFLOZINE 5 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg et EMPAGLIFLOZINE 12,5 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg c omprimé pelliculé : référents respectifs : SYNJARDY 5 mg/1 000 mg et SYNJARDY 12,5 mg/1 000 mg comprimé pelliculé, ces spécialités associant deux principes actifs sont indiquées dans le traitement du diabète de type 2, les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées (octobre 2026).



PALBOCICLIB

Groupes PALBOCICLIB 75 mg, 100 mg et 125 mg comprimé pelliculé : référents respectifs : IBRANCE 75 mg, 100 mg et 125 mg comprimé pelliculé, IBRANCE est indiqué dans le traitement du cancer du sein, les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026), seules les présentations IBRANCE en gélule sont commercialisées en France. Il n'y a pas de groupe générique pour ces présentations.



TAFAMIDIS

Groupe TAFAMIDIS 61 mg capsule molle : référent : VYNDAQEL 61 mg capsule molle, VYNDAQEL est indiqué dans le traitement de l'amylose à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire, chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie, les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026), l'avertissement suivant est ajouté à ce groupe générique, à prendre en compte en cas de substitution : « Les spécialités génériques de la spécialité VYNDAQEL ne sont pas autorisées dans l'indication traitement de l'amylose à transthyrétine de type sauvage chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie »



Spécialités hospitalières

CARBETOCINE

Groupe CARBETOCINE 100 microgrammes/mL solution injectable : référent : PABAL 100 microgrammes/mL solution injectable, cette spécialité hospitalière est indiquée dans la prévention de l'hémorragie du post-partum due à une atonie utérine, la spécialité générique CARBETOCINE EVER PHARMA inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée au 6 octobre 2026, la spécialité CARBETOCINE AGUETTANT 100 microgrammes/mL solution injectable en seringue préremplie, commercialisée en France, n'est pas inscrite dans ce groupe.



SELEXIPAG

L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.

L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.