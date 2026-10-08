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    Génériques

    Répertoire des génériques : création de quinze groupes

    Quinze nouveaux groupes sont créés au répertoire des génériques. Les référents sont des spécialités de ville (SYNJARDY, IBRANCE, VYNDAQEL) et hospitalières (PABAL, UPTRAVI).

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    L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective.

    L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective.raferto / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Par décision du 2 octobre 2026 [1], l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a créé quinze nouveaux groupes au sein du répertoire des génériques [2]. Les référents sont des spécialités de ville et hospitalières.

    Spécialités de ville

    EMPAGLIFLOZINE et METFORMINE

    • Groupes EMPAGLIFLOZINE 5 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg et EMPAGLIFLOZINE 12,5 mg + METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg comprimé pelliculé :
      • référents respectifs : SYNJARDY 5 mg/1 000 mg et SYNJARDY 12,5 mg/1 000 mg comprimé pelliculé,
      • ces spécialités associant deux principes actifs sont indiquées dans le traitement du diabète de type 2,
      • les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées (octobre 2026).

    PALBOCICLIB

    • Groupes PALBOCICLIB 75 mg, 100 mg et 125 mg comprimé pelliculé :
      • référents respectifs : IBRANCE 75 mg, 100 mg et 125 mg comprimé pelliculé,
      • IBRANCE est indiqué dans le traitement du cancer du sein,
      • les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026), seules les présentations IBRANCE en gélule sont commercialisées en France. Il n'y a pas de groupe générique pour ces présentations.

    TAFAMIDIS

    • Groupe TAFAMIDIS 61 mg capsule molle :
      • référent : VYNDAQEL 61 mg capsule molle,
      • VYNDAQEL est indiqué dans le traitement de l'amylose à transthyrétine de type sauvage ou héréditaire, chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie,
      • les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026),
      • l'avertissement suivant est ajouté à ce groupe générique, à prendre en compte en cas de substitution« Les spécialités génériques de la spécialité VYNDAQEL ne sont pas autorisées dans l'indication traitement de l'amylose à transthyrétine de type sauvage chez les patients adultes présentant une cardiomyopathie »

    Spécialités hospitalières

    CARBETOCINE

    SELEXIPAG

    • Groupes SELEXIPAG 200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 et 1 600 microgrammes comprimé pelliculé :
      • référents respectifs : UPTRAVI 200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 et 1 600 microgrammes comprimé pelliculé,
      • UPTRAVI est un médicament hospitalier indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP),
      • les spécialités génériques inscrites dans ce groupe ne sont pas commercialisées (octobre 2026).

    L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.

    L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.

    Pour en savoir plus

    [1] Décision du 2 octobre 2026 portant sur les médicaments génériques (ANSM, 6 octobre 2026)

    [2] Répertoire des génériques - Liste complète (ANSM, 6 octobre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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