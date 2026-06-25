Substitution au sein du groupe biosimilaire tocilizumab : l'ANSM reporte sa décision

TYENNE : les conclusions de l’évaluation sont attendues fin 2026, début 2027.Aksana Kavaleuskaya / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Les médicaments biologiques de référence et leurs biosimilaires sont regroupés au sein de « groupes biologiques similaires », inscrits dans une liste de référence qui en compte actuellement 25. Chaque groupe est identifié par la dénomination commune de la substance active et rassemble le médicament biologique de référence (avec son nom, son dosage et sa forme pharmaceutique) ainsi que l'ensemble de ses biosimilaires.

Parmi ces 25 groupes figure celui du tocilizumab, dont le médicament de référence est ROACTEMRA accompagné de trois biosimilaires : AVTOZMA, TYENNE et TOFIDENCE (non commercialisé en France).

Les règles de l'interchangeabilité

Comme le rappelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), « l'interchangeabilité entre un médicament biologique et un autre similaire peut intervenir à tout moment, à l'initiative du prescripteur, et en tenant compte de l'intérêt du patient ».

Trois conditions encadrent cette démarche :

informer le patient et recueillir son accord ;

assurer une surveillance clinique appropriée tout au long du traitement ;

garantir la traçabilité des produits concernés.

La substitution éventuelle par le pharmacien, quant à elle, ne peut s'opérer qu'au sein de certains groupes de médicaments biologiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette liste comporte actuellement 11 groupes, auxquels le tocilizumab n'appartient pas (cf. notre article du 16 avril 2026). Une substitution au sein de ce groupe était toutefois en cours d’étude par l’ANSM.

Des réactions d'hypersensibilité signalées aux Pays-Bas

Cependant, à la suite de la déclaration de plusieurs cas de réactions d'hypersensibilité lors de changements de traitement de ROACTEMRA vers TYENNE [1], l'ANSM a décidé de suspendre l'examen de la substitution biosimilaire du tocilizumab par le pharmacien et de ne pas se prononcer pour l'heure sur ce dossier.

Le signal a été initialement identifié et publié par le Lareb (centre néerlandais de pharmacovigilance) le 6 novembre 2025 [2]. Depuis la mise sur le marché de TYENNE, 30 notifications d'effets indésirables possibles consécutives à un changement de marque ROACTEMRA vers TYENNE ont été reçues par ce centre néerlandais. Dans la moitié des cas (soit environ 15 notifications), les symptômes étaient compatibles avec des réactions d'hypersensibilité.

Les manifestations cliniques rapportées sont des réactions cutanées (éruption, œdème, urticaire, rougeur, prurit) apparaissant peu après l'administration, associées à des symptômes systémiques tels que malaise général, céphalées et nausées. Par ailleurs, 11 notifications de réactions d'hypersensibilité ont été reçues chez des patients commençant TYENNE sans changement de spécialité préalable [2].

Ces réactions ont été traitées par antihistaminiques et/ou corticostéroïdes. Dans de nombreux cas, TYENNE a été arrêté et ROACTEMRA réintroduit avec une régression des symptômes dans la majorité des situations.

À noter que les réactions d'hypersensibilité sont des effets indésirables connus du tocilizumab, toutes formes confondues, et figurent dans les résumés des caractéristiques du produit (RCP) de ROACTEMRA et de TYENNE.

Face à ce signal, le comité de pharmacovigilance (Prac) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a préconisé une évaluation approfondie et a demandé au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de lancer une investigation afin d'exclure ou de caractériser un risque particulier lié à ce biosimilaire [3].

Une décision reportée à l'horizon 2027

Dans ce contexte, l'ANSM attend les conclusions de l'évaluation en cours, prévues d'ici fin 2026 ou, au plus tard début 2027. Sa position sera révisée dès leur publication.