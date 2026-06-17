Gamme PREVYMIS : mise à disposition d'une spécialité en granulés en sachet

CMV : baisse de la transmission par transfusion mais persistance lors des transplantations d’organe.quantic69 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Une nouvelle spécialité complète la gamme PREVYMIS (létermovir, antiviral d'action directe - cf. Encadré 1) en prophylaxie du cytomégalovirus (CMV) dans un contexte de transplantation :

Une forme galénique et un dosage adaptés pour les enfants d'au moins 5 kg

PREVYMIS 120 mg granulés en sachet est indiqué dans :

la prophylaxie de la réactivation du cytomégalovirus (CMV) et de la maladie à CMV chez les patients adultes et pédiatriques pesant au moins 5 kg qui sont séropositifs au CMV, receveurs [R+] d'une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) ;

dans la prophylaxie de la maladie à CMV chez les patients adultes et pédiatriques pesant au moins 40 kg qui sont séronégatifs au CMV et ayant reçu une greffe rénale d'un donneur séropositif au CMV [D+/R-].

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des agents antiviraux.

Dans la première indication thérapeutique (GCSH), PREVYMIS 120 mg granulés en sachet peut être utilisé chez l'enfant de 5 kg et plus, alors que les formes orales en comprimé pelliculé PREVYMIS 240 mg et 480 mg ne sont indiquées chez l'enfant qu'à partir de 15 kg (cf. Encadré 2).

Par sa forme galénique et par son dosage, PREVYMIS 120 mg granulés en sachet permet donc d'élargir l'utilisation du létermovir orale en population pédiatrique.

Encadré 2 - Extension de prise en charge de PREVYMIS comprimé chez l'enfant En avril 2026, les spécialités PREVYMIS 240 mg et PREVYMIS 480 mg comprimé pelliculé ont bénéficié d'une extension de prise en charge (remboursement à 65 % et agrément aux collectivités - cf. notre article du 2 avril 2026) en population pédiatrique en prophylaxie [1] : de la réactivation du cytomégalovirus (CMV) et de la maladie à CMV chez les patients pédiatriques pesant au moins 15 kg qui sont séropositifs au CMV receveurs [R+] d'une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) ;

de la maladie à CMV chez les patients pédiatriques pesant au moins 40 kg qui sont séronégatifs au CMV et ayant reçu une greffe rénale d'un donneur séropositif au CMV [D+/R-].

À mélanger avec un aliment mou

PREVYMIS granulés en sachet peut être administré par ingestion ou via une sonde d'alimentation entérale (sonde nasogastrique ou sonde gastrique).

Si PREVYMIS est administré par ingestion, les granulés doivent être mélangés avec 1 à 3 cuillères à café d'aliment mou de type compote de pommes ou yaourt, en respectant les consignes suivantes :

ne pas écraser ni mâcher les granulés car ces méthodes n'ont pas été étudiées ;

saupoudrer les granulés de PREVYMIS sur un aliment dont la température est égale ou inférieure à la température ambiante ;

ne pas utiliser d'aliments chauds ;

administrer la totalité du mélange dans les 10 minutes suivant la réalisation de la préparation.

Des aliments supplémentaires ou un repas peuvent être consommés après l'administration.

Passage d'une forme de PREVYMIS à une autre

Les spécialités PREVYMIS sous forme de comprimé pelliculé, de granulés en sachet et de solution à diluer pour perfusion peuvent être utilisées de manière interchangeable, à la discrétion du médecin.

Un ajustement de la dose peut être nécessaire pour les patients pédiatriques pesant moins de 30 kg, lors du passage entre les formulations orales et intraveineuses.

Identité administrative

Liste I

Prescription hospitalière

Boîte de 30 sachets, CIP 3400930319031

Remboursable à 65 % (cf. Encadré 3) [2]

Prix public TTC = 4 623,70 euros [3]

Agrément aux collectivités (cf. Encadré 3) [4]

Laboratoire MSD France