Le laboratoire japonais Kissei a envoyé un courrier aux professionnels de santé japonais le 15 mai 2026 concernant TAVNEOS 10 mg gélule (avacopan) : 20 cas fatals d'atteinte hépatique grave ont été recensés parmi les quelque 8 500 patients traités par ce médicament depuis le lancement au Japon en juin 2022. Face à ce signal, Kissei a demandé aux médecins de suspendre toute nouvelle prescription et de réévaluer la poursuite des traitements en cours.

Pour mémoire, TAVNEOS est indiqué dans le traitement de deux formes sévères de vascularites chez l'adulte – la granulomatose avec polyangéite (GPA), anciennement maladie de Wegener, et la polyangéite microscopique (PAM) – en association avec le rituximab ou le cyclophosphamide (cf. notre article du 7 septembre 2023). Ce médicament orphelin a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne en janvier 2022, après avoir bénéficié en France d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) puis d'une autorisation d'accès précoce (AAP). Aux États-Unis, il a été approuvé dès 2021. Les droits commerciaux sont répartis entre plusieurs titulaires : Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma pour certains marchés, dont la France ; Kissei pour le Japon (depuis 2017) ; et Amgen pour les États-Unis (depuis 2022).

Un risque hépatique sous surveillance renforcée

Outre ces 20 décès rapportés au Japon, 76 cas d'hépatotoxicité médicamenteuse ont été signalés à la Food and Drug Administration (FDA) en mars 2026, dont 7 cas de syndrome de disparition des voies biliaires et 8 décès, suggérant un lien potentiel de causalité avec TAVNEOS.

Le profil de risque hépatique de TAVNEOS n'est pas une découverte. Les rubriques « Mises en garde et précautions d'emploi », « Effets indésirables » et « Posologie » du résumé des caractéristiques du produit (RCP) mentionnent explicitement la nécessité d'une surveillance du bilan hépatique avant et pendant le traitement. Comme le souligne l'Agence européenne du médicament (EMA), le syndrome de disparition des voies biliaires (vanishing bile duct syndrome [VBDS]) – une complication potentiellement irréversible –, quant à lui, a été identifié par les autorités réglementaires européennes dès 2023, intégré au RCP, et des recommandations pour intensifier la surveillance hépatique ont été formulées en 2024.

Des interrogations sur l'efficacité

Au-delà du signal de sécurité, c'est aussi l'efficacité même de TAVNEOS qui est remise en question. Le Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments (CDER) de la FDA s'interroge en effet sur l'intégrité des données issues de l'essai clinique pivot de phase III (n = 331) - Advocate.

Invoquant des déclarations inexactes, dissimulées, ou tronquées de la part du développeur originel, ChemoCentryx, le CDER a ainsi proposé en avril 2026 le retrait de l'AMM de TAVNEOS aux États-Unis [1, 2]. En attendant la décision finale, la FDA conseille aux professionnels de santé de discuter avec leurs patients d'autres solutions thérapeutiques disponibles.

Du côté européen, ces mêmes interrogations sur la conformité des données de l'étude Advocate ont conduit le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA à engager une procédure d'examen en début d'année, dont les conclusions sont attendues lors de sa réunion de juin 2026 [3].

La position d'Amgen

En réponse à ces différentes informations, le laboratoire Amgen a publié le 15 mai 2026 un communiqué sur son site, mis à jour le 22 mai 2026 [4]. Sur la base de l'ensemble des données disponibles, « Amgen demeure confiant dans le profil bénéfice-risque de TAVNEOS et dans le rôle essentiel que ce traitement joue dans la prise en charge des patients atteints de vascularite associée aux ANCA sévère et active ». Amgen souligne également « qu'à ce jour aucun décès aux États-Unis n'a été attribué à des lésions hépatiques graves, y compris le syndrome de disparition des canaux biliaires (VBDS), parmi les plus de 8 000 patients traités par TAVNEOS dans ce pays ».

L'EMA réévalue les données

Interrogée par VIDAL sur les cas mortels signalés au Japon, l’EMA a indiqué, le 27 mai 2026, qu’ils seraient examinés dans le cadre de la révision périodique de sécurité en cours (Periodic safety update report [PSUR]). Les conclusions seront présentées lors de la réunion de juin 2026 du comité de pharmacovigilance de l’EMA (Pharmacovigilance risk Assessment committee [PRAC]).

En France, à ce jour (28 mai 2026), l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n’a pas d'éléments complémentaires à fournir par rapport à ceux partagés par l'EMA. Le médicament reste sous surveillance.

Juin 2026 : un mois décisif

Des deux côtés de l'Atlantique, TAVNEOS est en réévaluation. En Europe, les conclusions du PRAC sur le volet sécurité et celles du CHMP sur la validité des données d'efficacité sont toutes deux attendues en juin 2026. Aux États-Unis, le calendrier n'est pas précisé. Pour les professionnels de santé, comme pour les patients concernés, ce mois s'annonce déterminant quant à l'avenir de TAVNEOS sur le marché européen.