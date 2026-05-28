Mélatonine et TDAH : ADAFLEX désormais remboursable chez les jeunes patients

Enfant/adolescent avec insomnie et TDAH : la population cible est au maximum de 90 000 patients.Siri Stafford / DigitalVision / via Getty Images
Près d'un an après leur commercialisation en France (cf. notre article du 12 juin 2025), les spécialités ADAFLEX 1 mg, 2 mg et 5 mg comprimé (mélatonine à libération immédiate)
L'autre indication d'ADAFEX, en traitement
Un SMR modéré dans un contexte de TDAH
Dans son avis médico-économique de novembre 2025 [3], la Commission de la transparence (CT) a pris en compte les données de
Les résultats montrent que la mélatonine à libération immédiate à la dose de 3 mg/j et 6 mg/j présente une efficacité supérieure au placebo sur le sommeil, le comportement, les performances cognitives et la qualité de vie, chez des enfants de 6 à 12 ans atteints de TDAH et insomnie.
Le service médical rendu (SMR) par ADAFLEX est jugé modéré dans le traitement de l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans dans un contexte de TDAH.
Selon la CT, ADAFLEX n'apporte
En France, la population cible (enfant ayant des insomnies dans un contexte de TDAH) est estimée à 90 000 patients maximum.
Rappel posologique
Pour traiter l'insomnie chez l'enfant dans un contexte de TDAH, la dose initiale recommandée de mélatonine
Le médecin doit évaluer l'effet du traitement après au moins 3 mois. Le patient doit être surveillé à intervalles réguliers (au moins tous les 6 mois). Des données limitées sont disponibles pour un traitement allant jusqu'à 3 ans maximum.
La CT recommande de poursuivre les mesures d'hygiène de facilitation du sommeil en complément de l'administration d'ADAFLEX.
Identité administrative
Liste II
ADAFLEX 1 mg, flacon de 30 + bouchon de sécurité enfant, CIP
ADAFLEX 2
ADAFLEX 5 mg, flacon de 30 + bouchon de sécurité enfant, CIP 3400930284353, prix public TTC =
Remboursable à 30 % (cf. Encadré) [1]
Agrément aux collectivités
Laboratoire HAC Pharma
|
[1] Arrêté du 19 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ADAFLEX (Journal officiel du 21 mai 2026, texte 19)
[2] Arrêté du 19 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ADAFLEX (Journal officiel du 21 mai 2026, texte 20)
[3] Avis de la Commission de la transparence - ADAFLEX (HAS, 5 novembre 2026)
[4] Van der Heijden KB, Smits MG, Van Someren EJ et al. Effect of Melatonin on Sleep, Behavior, and Cognition in ADHD and Chronic Sleep-Onset Insomnia. J. Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007;46: 233-241
[5] Avis relatif aux prix d’ADAFLEX (Journal officiel du 21 mai 2026, texte 80)
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.