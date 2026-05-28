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    Prise en charge

    Mélatonine et TDAH : ADAFLEX désormais remboursable chez les jeunes patients

    Les spécialités de mélatonine à libération immédiate ADAFLEX comprimé sont désormais agréées aux collectivités et remboursables à 30 %, uniquement pour le traitement de l'insomnie chez les enfants à partir de 6 ans et les adolescents avec un TDAH. 

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    Enfant/adolescent avec insomnie et TDAH : la population cible est au maximum de 90 000 patients.

    Enfant/adolescent avec insomnie et TDAH : la population cible est au maximum de 90 000 patients.Siri Stafford / DigitalVision / via Getty Images

    Près d'un an après leur commercialisation en France (cf. notre article du 12 juin 2025), les spécialités ADAFLEX 1 mg, 2 mg et 5 mg comprimé (mélatonine à libération immédiate) sont désormais agréées aux collectivités [1] et remboursables à 30 % [2] dans le traitement de l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans présentant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) lorsque les mesures d'hygiène de sommeil ont été insuffisantes.

    L'autre indication d'ADAFEX, en traitement à court terme du syndrome du décalage horaire (jet-lag) chez les adultes, n'est pas prise en charge par l'Assurance maladie.

    Un SMR modéré dans un contexte de TDAH

    Dans son avis médico-économique de novembre 2025 [3], la Commission de la transparence (CT) a pris en compte les données de l’étude Van der Heijden et al. (2007) [4] portant sur la mélatonine à libération immédiate.

    Les résultats montrent que la mélatonine à libération immédiate à la dose de 3 mg/j et 6 mg/j présente une efficacité supérieure au placebo sur le sommeil, le comportement, les performances cognitives et la qualité de vie, chez des enfants de 6 à 12 ans atteints de TDAH et insomnie.

    Le service médical rendu (SMR) par ADAFLEX est jugé modéré dans le traitement de l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans dans un contexte de TDAH.
    Selon la CT, ADAFLEX n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique actuelle.

    En France, la population cible (enfant ayant des insomnies dans un contexte de TDAH) est estimée à 90 000 patients maximum.

    Rappel posologique

    Pour traiter l'insomnie chez l'enfant dans un contexte de TDAH, la dose initiale recommandée de mélatonine est, indépendamment de l'âge, de 0,5 mg (non commercialisé au 28 mai 2026) à 2 mg 1 fois par jour 30 à 60 minutes avant l'heure du coucher souhaitée. L'augmentation de la dose doit être progressive, réalisée chaque semaine. La dose maximale est fixée à 5 mg.

    Le médecin doit évaluer l'effet du traitement après au moins 3 mois. Le patient doit être surveillé à intervalles réguliers (au moins tous les 6 mois). Des données limitées sont disponibles pour un traitement allant jusqu'à 3 ans maximum.

    La CT recommande de poursuivre les mesures d'hygiène de facilitation du sommeil en complément de l'administration d'ADAFLEX.

    Identité administrative

    Liste II
    ADAFLEX 1 mg, flacon de 30 + bouchon de sécurité enfant, CIP 3400930284353, prix public TTC = 13,91 euros [5]
    ADAFLEX 2 mg, flacon de 30 + bouchon de sécurité enfant, CIP 3400930284322, prix public TTC = 13,91 euros [5]
    ADAFLEX 5 mg, flacon de 30 + bouchon de sécurité enfant, CIP 3400930284353, prix public TTC = 13,91 euros [5]
    Remboursable à 30 % (cf. Encadré) [1]
    Agrément aux collectivités (cf. Encadré) [2]
    Laboratoire HAC Pharma

    Encadré - Périmètre de prise en charge d'ADAFLEX
    • Insomnie chez les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans présentant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) lorsque les mesures d'hygiène de sommeil ont été insuffisantes.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Arrêté du 19 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ADAFLEX (Journal officiel du 21 mai 2026, texte 19)

    [2] Arrêté du 19 mai 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ADAFLEX (Journal officiel du 21 mai 2026, texte 20)

    [3] Avis de la Commission de la transparence - ADAFLEX (HAS, 5 novembre 2026)

    [4] Van der Heijden KB, Smits MG, Van Someren EJ et al. Effect of Melatonin on Sleep, Behavior, and Cognition in ADHD and Chronic Sleep-Onset Insomnia. J. Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2007;46: 233-241

    [5] Avis relatif aux prix d’ADAFLEX (Journal officiel du 21 mai 2026, texte 80)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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