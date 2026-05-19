Gamme XURTA : deux nouveaux dosages disponibles à 60 mg et 70 mg

Des antécédents chroniques de capacité d'attention limitée sont à rechercher à l'interrogatoire.Prostock-Studio / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Quelques semaines seulement après la mise à disposition de XURTA 50 mg gélule (cf. notre article du 19 mars 2026), deux nouveaux dosages viennent compléter la gamme XURTA (lisdexamphétamine mésilate) :

XURTA 60 mg gélule, équivalent à 17,8 mg de dexamphétamine

XURTA 70 mg gélule, équivalent à 20,8 mg de dexamphétamine

XURTA est indiqué dans le traitement du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH - cf. VIDAL Reco « TDAH »), dans le cadre d'une prise en charge globale :

chez les enfants de 6 ans et plus lorsque la réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate est jugée cliniquement insuffisante ;

chez les adultes présentant des symptômes préexistants dans l'enfance.

L'indication thérapeutique rappelle que :

le traitement par XURTA doit se faire sous la supervision d'un spécialiste des troubles du comportement chez l'enfant et/ou de l'adolescent (pour les patients pédiatriques) ou d'un spécialiste des troubles du comportement (pour les adultes). Le diagnostic doit s'appuyer sur une anamnèse approfondie et sur une évaluation complète du sujet selon les critères du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ou les recommandations de la classification internationale des maladies (CIM) en vigueur. Le diagnostic ne peut reposer uniquement sur la présence d'un ou de plusieurs symptômes ;

selon les critères du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ou les recommandations de la classification internationale des maladies (CIM) en vigueur. Le diagnostic ne peut reposer uniquement sur la présence d'un ou de plusieurs symptômes chez l'adulte, la présence de symptômes préexistants du TDAH dans l'enfance est requise et doit être confirmée a posteriori (sur la base du dossier médical ou, à défaut, par des outils d'évaluation ou des entretiens appropriés et structurés). Sur la base du jugement clinique, les patients devraient avoir un TDAH d'une sévérité au moins modérée, impliquant une déficience fonctionnelle au moins modérée dans deux critères ou plus (par exemple, le fonctionnement social, scolaire et/ou professionnel), affectant plusieurs aspects de la vie d'un individu ;

posteriori (sur la base du dossier médical ou, à défaut, par des outils d'évaluation ou des entretiens appropriés et structurés). Sur la base du jugement clinique, les patients devraient avoir un TDAH d'une sévérité au moins modérée, impliquant une déficience fonctionnelle au moins modérée dans deux critères ou plus (par exemple, le fonctionnement social, scolaire et/ou professionnel), affectant plusieurs aspects de la vie d'un individu l'étiologie spécifique de ce trouble est inconnue et il n'existe pas de test diagnostique unique. Un diagnostic adéquat nécessite l'utilisation de ressources médicales et spécialisées en matière psychologique, éducative et sociale ;

XURTA n'est pas indiqué chez toutes les personnes atteintes de TDAH et la décision d'utiliser ce médicament doit prendre en considération le profil du patient, y compris une évaluation approfondie de la sévérité et de la chronicité des symptômes, le potentiel d'abus, de mésusage ou de détournement, et la réponse clinique à tout traitement médicamenteux antérieur pour le TDAH ;

une prise en charge globale comprend généralement des mesures psychologiques, éducatives, comportementales, professionnelles et sociales ainsi qu'un traitement médicamenteux, le cas échéant ; elle vise à stabiliser le sujet présentant des troubles du comportement caractérisés par des symptômes pouvant inclure : des antécédents chroniques de capacité d'attention limitée, une incapacité à se concentrer, une labilité émotionnelle, une impulsivité, une hyperactivité modérée à sévère, des signes neurologiques mineurs et un électroencéphalogramme (EEG) anormal. Les capacités d'apprentissage peuvent être altérées ou non (chez les patients pédiatriques) ;

; elle vise à stabiliser le sujet présentant des troubles du comportement caractérisés par des symptômes pouvant inclure : des antécédents chroniques de capacité d'attention limitée, une incapacité à se concentrer, une labilité émotionnelle, une impulsivité, une hyperactivité modérée à sévère, des signes neurologiques mineurs et un électroencéphalogramme (EEG) anormal. Les capacités d'apprentissage peuvent être altérées ou non (chez les patients pédiatriques) une prise en charge éducative appropriée est essentielle (chez les patients pédiatriques), et une intervention psychosociale est généralement nécessaire. XURTA doit toujours être utilisé de cette manière, conformément à l'indication autorisée.

Une gamme, 6 dosages, 6 couleurs de gélule

Avec l'ajout de XURTA 60 mg et XURTA 70 mg, la gamme XURTA gélule se compose de 6 dosages au total. Afin de les différencier plus facilement, une couleur différente de gélule est attribuée à chaque dosage :

Comme les précédents, XURTA 60 mg et XURTA 70 mg ont fait l’objet d’un avis de la Commission de la transparence (CT) dont les conclusions sont les suivantes [1] :

service médical rendu ( SMR ) modéré ;

) ; amélioration du service médical rendu (ASMR) de niveau V (absence).

Malgré cet avis favorable à une prise en charge par la collectivité, XURTA n'est pas remboursable ni agréé aux collectivités au 19 mai 2026 (en attente de publication des arrêtés au Journal officiel).

Ne pas dépasser 70 mg de dimésylate de lisdexamphétamine par jour

La dose de XURTA doit être augmentée progressivement (étape de titration) :

dose initiale de 30 mg 1 fois par jour le matin (ou 20 mg si une dose plus faible est requise) ;

mg 1 fois par jour le matin (ou 20 mg si une dose plus faible est requise) ; augmentation de la dose par paliers de 10 ou 20 mg à intervalles d'environ une semaine (il n'existe pas de dosage XURTA 10 mg au 19 mai 2026) ;

mg à intervalles d'environ une semaine (il n'existe pas de dosage XURTA 10 mg au 19 mai 2026) ; dose maximale recommandée : 70 mg/jour.

La mise à disposition de XURTA 60 mg et XURTA 70 mg permet de simplifier la prise lorsqu'une dose de 60 mg ou une dose de 70 mg sont requises. Jusqu'à présent, il fallait associer 2 dosages de XURTA pour atteindre ces doses.

Accompagner la prescription de XURTA

Des documents sont mis à la disposition des prescripteurs pour assurer le bon usage de XURTA. Ils décrivent précisément les mesures additionnelles de réduction du risque (MARR), à savoir :

les modalités de l'évaluation initiale (liste des points à vérifier) à réaliser avant l'initiation du traitement ;

les éléments à surveiller pendant toute la durée du traitement : la liste des points à contrôler pour le suivi, le tableau de suivi continu : croissance, état psychiatrique et état cardiovasculaire.



Les prescripteurs doivent également remettre une brochure d'information et d'explication aux patients, à leurs parents ou à leurs aidants [2].

Chaque flacon de XURTA contient un dessiccant (gel de silice dans un réservoir). Il faut dire au patient de ne pas avaler ce produit.

Identité administrative

Stupéfiant

Prescription sur ordonnance sécurisée, limitée à 28 jours

Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en neurologie, en pédiatrie ou en psychiatrie

Renouvellement non restreint

XURTA 60 mg, flacon de 28, CIP 3400930313862

XURTA 70 mg, flacon de 28, CIP 3400930313879

Non remboursable et non agréé aux collectivités au 19 mai 2026 (en attente de publication au Journal officiel)

Laboratoire HAC Pharma