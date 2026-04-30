Chikungunya à Mayotte : la HAS émet les mêmes recommandations de vaccination qu'en Guyane

Selon la DGS (24 avril), Mayotte pourrait se trouver rapidement en situation épidémique.Insularis / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Comme pour la Guyane il y a quelques semaines (cf. notre article du 14 avril 2026), la Haute Autorité de santé (HAS) a publié un avis portant sur l'utilisation des
Une épidémie menaçante à Mayotte
Cet avis tient compte de la situation épidémique actuelle dans l'océan Indien, où le virus du chikungunya circule activement.
Depuis janvier 2026, 992 cas de chikungunya ont été confirmés biologiquement à Mayotte [2], contre 1
L'analyse des cas enregistrés en 2026
Depuis le début de l'année, 36 cas ont nécessité une hospitalisation, dont 2 cas graves admis en réanimation, note Santé publique France dans son bulletin de surveillance épidémiologique à Mayotte du 24 avril (portant sur la période du 13 au 19 avril 2026) [2].
VIMKUNYA recommandé chez les sujets les plus vulnérables
En réponse au risque épidémique de chikungunya à Mayotte et afin de protéger les personnes les plus à risque de développer une forme sévère,
- les 65 ans et plus (avec ou sans comorbidités) ;
- les 12 à 64 ans avec comorbidités.
VIMKUNYA peut être proposé dans les autres populations
En revanche, l’utilisation de
IXCHIQ proposé chez les 18-64 ans dans certains cas
Concernant le vaccin vivant IXCHIQ, les recommandations antérieures de la HAS s'appliquent en Guyane
- IXCHIQ peut être proposé chez les personnes de 18 à 64 ans, après un examen approfondi des bénéfices et des risques potentiels et en tenant compte des informations manquantes sur la sécurité chez les individus de 12 à 64
ans présentant des affections cliniques associées à une réponse immunitaire altérée ou dérégulée (cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, auto-immunes, hématologiques, hépatique chronique, rénale chronique).
La HAS maintient la suspension d'utilisation
En tant que vaccin vivant atténué, IXCHIQ est :
- contre-indiqué
chez les personnes immunodéficientes ou immunodéprimées ;
- non recommandé chez les femmes enceintes ou allaitantes (avis du 27 février 2025).
Enfin, la HAS maintient son avis du 17 juillet 2025
Récapitulatif des recommandations de vaccination à Mayotte
Pour IXCHIQ comme pour VIMKUNYA, le schéma vaccinal comporte une dose unique.
Le tableau ci-dessous récapitule les recommandations de la HAS pour la vaccination contre le chikungunya à Mayotte
Tableau -
|Personnes de 12 à 64 ans
sans comorbidités
|
VIMKUNYA et IXCHIQ peuvent être proposés.
Pour IXCHIQ
|Personnes de 12 à 64 ans
avec comorbidités
|VIMKUNYA recommandé.
|Personnes de 65 ans et plus
avec ou sans comorbidités
|
VIMKUNYA recommandé.
Ne pas utiliser IXCHIQ (avis
|Personnes
|
VIMKUNYA peut être proposé.
IXCHIQ est contre-indiqué.
|Femmes enceintes ou allaitantes
|Aucun des deux vaccins n'est recommandé, mais VIMKUNYA peut être
Un risque d'épidémie moindre à La Réunion
À La Réunion, les données épidémiologiques récentes ne montrent pas de reprise épidémique. « Une épidémie est peu probable en raison d'une séroprévalence estimée à 66 % », note la HAS. Elle ajoute que
[1] Synthèse de l'avis de la HAS relatif à l'utilisation des vaccins IXCHIQ et VIMKUNYA à Mayotte et à La Réunion (HAS, 24 avril 2026)
[2] Bulletin de surveillance épidémiologique à Mayotte (Santé Publique France, 24 avril 2026)
[3] Avis n°2026.0027/AC/SESPEV du 24 avril 2026 du collège de la Haute Autorité de santé portant sur l’utilisation des vaccins IXCHIQ et VIMKUNYA dans un contexte de circulation active du virus du chikungunya avec risque d’évolution vers une épidémie dans l’océan Indien (HAS, 24 avril 2026)
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