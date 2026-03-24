NEMLUVIO : nouvel anticorps monoclonal pour traiter la dermatite atopique et le prurigo nodulaire

Le némolizumab bloque l’action de l’IL-31 en se liant sélectivement à son récepteur alpha.Alena Butusava / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé NEMLUVIO 30 mg poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli est une nouvelle spécialité indiquée dans le traitement : de la dermatite atopique (DA) modérée à sévère chez l'adulte et l'adolescent de 12 ans et plus ;

du prurigo nodulaire modéré à sévère chez l'adulte. Dans ces deux indications, NEMLUVIO est prescrit uniquement lorsqu'un traitement systémique est nécessaire. NEMLUVIO contient du némolizumab, un nouvel anticorps monoclonal qui cible l'interleukine 31 (IL-31). Cette cytokine est impliquée dans le phénomène inflammatoire observé dans la DA et le prurigo nodulaire. En bloquant son action, NEMLUVIO permet de soulager les symptômes de ces maladies. Il se présente en stylo prérempli composé de deux compartiments : l'un contenant la poudre (le principe actif) et l'autre, le solvant. La solution injectable doit être reconstituée avant l'injection, en respectant les instructions fournies dans la notice du médicament. Le stylo prérempli NEMLUVIO est à usage unique. Il permet d'injecter 30 mg de némolizumab par voie sous-cutanée. Le patient peut s'auto-injecter le produit, sous réserve de l'accord du médecin et d'une formation préalable. Dans le traitement de la DA, la posologie recommandée est : une dose initiale de 60 mg de némolizumab, soit 2 injections de NEMLUVIO, puis 30 mg (1 injection) toutes les 4 semaines ;

après 16 semaines et si une réponse clinique est observée, une dose d'entretien de 30 mg (1 injection) toutes les 8 semaines. Dans le traitement du prurigo nodulaire, la posologie recommandée dépend du poids du patient : moins de 90 kg : 1 dose initiale de 60 mg (2 injections de NEMLUVIO), puis 30 mg (1 injection) toutes les 4 semaines ;

90 kg ou plus, 1 dose initiale de 60 mg (2 injections), puis 60 mg (2 injections) toutes les 4 semaines. NEMLUVIO est conservé au réfrigérateur. Avant de débuter le traitement, il est recommandé de vérifier le statut vaccinal du patient et, si besoin, de le mettre à jour conformément aux recommandations. NEMLUVIO est agréé aux collectivités et remboursable à 65 % sous conditions : ordonnance de médicament d'exception ;

prescription réservée aux spécialistes en allergologie, dermatologie, médecine interne et pédiatrie. Dans le traitement de la DA, le remboursement est restreint au traitement de deuxième intention, c'est-à-dire en cas d'échec, d'intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine.

En dermatologie, NEMLUVIO 30 mg poudre et solvant pour solution injectable en stylo prérempli (némolizumab) est une nouvelle spécialité disponible en ville et à l'hôpital. Elle est indiquée dans le traitement des maladies suivantes, lorsqu'un traitement systémique est nécessaire :

dermatite atopique (DA) modérée à sévère chez les patients de 12 ans ;

modérée à sévère chez les patients de 12 ans ; prurigo nodulaire modéré à sévère chez l'adulte.

Avant d'être pris en charge dans le droit commun, NEMLUVIO a fait l’objet d’une prise en charge au titre du dispositif d’accès direct dans le traitement des adultes atteints de prurigo nodulaire modéré à sévère qui nécessitent un traitement systémique [1].

NEMLUVIO fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté.

Un nouvel anticorps monoclonal, le némolizumab

Le némolizumab est un anticorps monoclonal ciblant l'interleukine 31 (IL-31). En se liant sélectivement au récepteur alpha de cette cytokine, il bloque son action, ce qui permet de réduire l'inflammation et les démangeaisons.

Évaluation dans le traitement de la DA

L'efficacité du némolizumab dans le traitement de la DA a été évaluée et démontrée versus placebo (et en association aux dermocorticoïdes [DC]) dans trois études cliniques de phase III (ARCADIA), randomisées, en double aveugle et multicentriques :

les études ARCADIA 1 et 2 ont inclus des adultes ou adolescents âgés ≥ 12 ans ayant une DA modérée à sévère nécessitant un traitement systémique, en association aux DC : le némolizumab a été supérieur au placebo sur les réponses IGA 0 ou 1 (Investigator's Global Assessment) avec une amélioration ≥ 2 points, EASI-75 (Eczema Area and Severity Index) et une réduction du PP-NRS ≥ 4 (évaluation du prurit : Peak Pruritus Numérical Rating Scale pruritus) après 16 semaines de traitement, le némolizumab a été supérieur au placebo sur la réduction du SD-NRS ≥ 4 points (évaluation de la qualité du sommeil : Sleep disturbance numeric rating scale), après 16 semaines de traitement dans les études ARCADIA 1 et 2 ;

ont inclus des adultes ou adolescents âgés ≥ 12 ans ayant une DA modérée à sévère nécessitant un traitement systémique, en association aux DC : l’ étude ARCADIA CYCLO a inclus des adultes en échec de la ciclosporine, en association aux DC : le némolizumab a été supérieur au placebo sur les réponses EASI-75 et réduction du PP-NRS ≥ 4 après 16 semaines de traitement chez des patients adultes insuffisamment contrôlés ou ayant des contre-indications à la ciclosporine.

a inclus des adultes en échec de la ciclosporine, en association aux DC :

Évaluation dans le traitement du prurigo nodulaire

Dans le traitement du prurigo nodulaire, l'efficacité du némolizumab a été évaluée et démontrée dans deux études de phase III (OLYMPIA 1 et 2 [2, 3]) menées versus placebo. Le némolizumab a été supérieur avec une quantité d’effet importante et cliniquement pertinente sur :

le prurit évalué par le pourcentage de patients ayant une réduction du PP-NRS ≥ 4 aux semaines 16 et 4 ;

l’évaluation globale des nodules de prurigo nodulaire par la réponse IGA 0 (patient blanchi) ou 1 (patient presque blanchi) avec une amélioration ≥ 2 points par rapport à l’inclusion à la semaine 16 ;

la qualité du sommeil évaluée par le pourcentage de patients ayant une réduction du SD-NRS ≥ 4 aux semaines 16 et 4.

Deux autres études ont été réalisées, dont les résultats exploratoires sont en faveur du némolizumab :

étude d’extension en cours (OLYMPIA LTE) d'OLYMPIA 1 et 2 : les résultats exploratoires suggèrent le maintien des réponses cliniques jusqu’à la semaine 100, avec une ou deux administrations (selon le poids corporel du patient) de 30 mg de némolizumab SC toutes les 4 semaines ;

étude de durabilité SPR.203890 de 32 semaines (n = 34 patients) : les résultats exploratoires suggèrent un risque de rechute plus faible dans le groupe némolizumab comparativement au groupe placebo (retrait du némolizumab).

Analyse pharmaco-économique : la CT émet des avis favorables

S'appuyant sur ces résultats d'étude, la Commission de la transparence (CT) a émis deux avis, l'un pour l'indication dans la DA [4], l'autre pour l'indication dans le prurigo nodulaire [5].

Dermatite atopique

Concernant la DA, la CT a restreint le périmètre de prise en charge de NEMLUVIO au traitement de deuxième ligne :

service médical rendu ( SMR ) important uniquement dans le traitement de la DA modérée à sévère de l’adulte qui nécessite un traitement systémique, en cas d’échec, d’intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine, et dans l’indication de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) chez l’adolescent à partir de 12 ans (pesant au moins 40 kg) qui nécessite un traitement systémique ;

) uniquement dans le traitement de la DA modérée à sévère de l’adulte qui nécessite un traitement systémique, en cas d’échec, d’intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine, et dans l’indication de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) chez l’adolescent à partir de 12 ans (pesant au moins 40 kg) qui nécessite un traitement systémique ; absence d’amélioration du service médical rendu (ASMR V).

Ainsi, dans la stratégie thérapeutique de la DA, la CT considère que NEMLUVIO est :

un traitement systémique de 2 e ligne à réserver aux adultes atteints de DA modérée à sévère en cas d’échec, d’intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine ;

à réserver en cas d’échec, d’intolérance ou de contre-indication à la ciclosporine ; un traitement systémique de 1re ligne à réserver aux adolescents (à partir de 12 ans) atteints de DA modérée à sévère en échec des traitements topiques.

La CT relève l’absence de comparaison à la ciclosporine et aux autres traitements systémiques anti-interleukines, notamment le dupilumab (comparaison réalisable chez l’adulte et l’adolescent à partir de 16 ans), et anti-JAK actuellement disponibles.

Prurigo nodulaire

Dans le prurigo nodulaire, la CT a attribué à NEMLUVIO un SMR important dans l’indication de l’AMM. Elle considère que NEMLUVIO apporte une ASMR de niveau III (modérée), et permet de répondre à un besoin médical partiellement couvert dans cette indication.

Dans la stratégie thérapeutique du prurigo nodulaire, NEMLUVIO est un traitement systémique de 1re intention de l’adulte atteint de prurigo modéré à sévère qui nécessite un traitement systémique.

NEMLUVIO en pratique

NEMLUVIO se présente en stylo prérempli à usage unique qui contient une cartouche à double compartiment (cf. Illustration) :

pour la poudre ;

pour le solvant (eau ppi).

Illustration - Stylo prérempli à usage unique NEMLUVIO

Une solution à reconstituer

La solution doit être reconstituée avant l'injection (cf. Encadré 1). Après reconstitution, elle contient 30 mg de némolizumab par dose de 0,49 mL.

NEMLUVIO doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Si nécessaire, la boîte contenant le stylo prérempli peut être sortie du réfrigérateur et conservée à température ambiante (ne dépassant pas 25 °C) pendant une période unique de 90 jours maximum. La date de sortie du réfrigérateur doit être inscrite dans l'espace prévu sur le conditionnement extérieur. Au-delà de cette période de 90 jours hors du réfrigérateur ou si la date de péremption est dépassée, le stylo doit être jeté.

Le stylo doit être sorti du réfrigérateur pendant 30 à 45 minutes avant la reconstitution.

Une fois les étapes de reconstitution terminées, la solution doit être utilisée dans les 4 heures, conservée à température ambiante (ne dépassant pas 25 °C) ou jetée.

Encadré 1 - Principales étapes de reconstitution de NEMLUVIO maintenir le stylo en position verticale et tourner le bouton d’activation vers la droite jusqu’à la butée. Cette manipulation démarre le processus de transfert de l’eau vers la chambre contenant la poudre ;

surveiller la fenêtre de contrôle jusqu’à ce que la barre grise ne bouge plus. Ne pas secouer le stylo avant l’arrêt complet de la barre grise pour permettre une administration précise ;

lorsque la barre grise est complètement arrêtée, secouer le stylo de haut en bas pendant 30 secondes ;

attendre que les bulles diminuent et que la poudre se dissolve complètement (environ 5 minutes).

Injection sous-cutanée

NEMLUVIO doit être injecté par voie sous-cutanée (SC), dans la partie supérieure avant de la cuisse ou dans l'abdomen. Il faut alterner les sites d'injection pour chaque dose.

L'injection dans la partie supérieure du bras ne doit être effectuée que par un soignant ou un professionnel de santé.

Le médicament est injecté en appuyant doucement le stylo vers le bas jusqu’à ce que la protection orange de l’aiguille soit complètement enfoncée. L’injection commence immédiatement lorsque l'utilisateur entend un clic. Les barres orange et grise doivent bouger. Il faut continuer à appuyer sur le stylo pendant 15 secondes.

L'administration peut être faite par le patient ou un aidant, sous réserve de l’accord du médecin et après avoir reçu une formation appropriée.

DA : recommandations posologiques

Dans le traitement de la DA, le schéma posologique suivant est recommandé :

une dose initiale de 60 mg (soit deux injections de NEMLUVIO 30 mg), suivie de 30 mg administrés toutes les 4 semaines (soit 1 injection de NEMLUVIO toutes les 4 semaines) ;

mg (soit deux injections de NEMLUVIO 30 mg), suivie de 30 mg administrés toutes les 4 semaines (soit 1 injection de NEMLUVIO toutes les 4 semaines) ; après 16 semaines de traitement, pour les patients qui obtiennent une réponse clinique, la dose d'entretien recommandée est de 30 mg toutes les 8 semaines (1 injection de NEMLUVIO toutes les 8 semaines).

Le némolizumab peut être utilisé :

avec ou sans corticoïdes topiques (CT) ;

avec les inhibiteurs de la calcineurine topiques (ICT) à condition de réserver ces derniers uniquement aux zones sensibles, telles que le visage, le cou, les zones intertrigineuses et génitales.

L'utilisation de topiques doit être diminuée progressivement, puis arrêtée lorsque la maladie s'est suffisamment améliorée.

Prurigo nodulaire : considérer le poids du patient

Dans le traitement du prurigo nodulaire, le schéma posologique doit tenir compte du poids du patient :

moins de 90 kg : une dose initiale de 60 mg (deux injections de NEMLUVIO 30 mg), suivie de 30 mg (1 injection) toutes les 4 semaines ;

mg (deux injections de NEMLUVIO 30 mg), suivie de 30 mg (1 injection) toutes les 4 semaines ; 90 kg et plus : une dose initiale de 60 mg (deux injections de NEMLUVIO 30 mg), suivie de 60 mg (1 injection) toutes les 4 semaines.

Statut vaccinal et surveillance

Avant d'initier le traitement par NEMLUVIO, il est recommandé de vérifier le statut vaccinal du patient et, si nécessaire, de réaliser toutes les vaccinations appropriées à l’âge conformément aux recommandations vaccinales en vigueur. L'utilisation concomitante de vaccins vivants chez les patients traités par némolizumab doit être évitée.

En cours de traitement, les signes d’exacerbation d'un asthme doivent être surveillés. Si l'asthme s'aggrave, le patient doit contacter immédiatement le médecin.

Identité administrative

Liste I

Prescription réservée aux spécialistes en allergologie, dermatologie, médecine internet ou en pédiatrie

Boîte de 1 stylo prérempli, CIP 3400930315309

Remboursable à 65 % sur ordonnance de médicament d’exception (cf. Encadré 2) [6]

Prix public TTC = 2 007,43 euros [7]

Agrément aux collectivités (cf. Encadré 2) [8]

Laboratoire Galderma International