Collyres importés pour remplacer ATROPINE ALCON : risque de confusion sur la concentration en atropine 

Seul le dosage d'atropine 0,5 % (ou 5 mg/mL) doit être utilisé chez les nourrissons et enfants.Henadzi Pechan / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) alerte les professionnels de santé et les patients sur les risques de confusion [1] induits par la mise à disposition des spécialités Colirofta Atropina 5 et 10 mg/mL. Ces collyres d'atropine sont importés sur le marché français pour remplacer les collyres ATROPINE ALCON (cf. Encadré), qui ne peuvent plus être commandés actuellement quel que soit le dosage (0,3 %, 0,5 % et 1 %).

Pour rappel, la commercialisation du collyre ATROPINE ALCON 0,3 % a été arrêtée fin 2025 (cf. notre article du 1er octobre 2025).

Encadré - Indications thérapeutiques des collyres ATROPINE ALCON Traitement des inflammations uvéales : uvéites antérieures (iritis, iridocyclites) et postérieures, réactions uvéales secondaires à une agression ou un traitement chirurgical ;

: Cycloplégie pour réfraction (indispensable chez l'enfant strabique) en particulier en présence d'un strabisme accommodatif ;

Dans certains cas, utilisation pour réaliser une pénalisation optique dans le traitement de l'amblyopie en particulier unilatérale.

Attention dosages différents : mg/mL et %

Contrairement aux spécialités françaises ATROPINE ALCON pour lesquelles la concentration est exprimée en pourcentage, la concentration en atropine des spécialités importées est exprimée en mg/mL. Cette différence expose à un risque d'erreur de conversion pouvant conduire à un surdosage grave, en particulier chez les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans.

L'ANSM présente dans le tableau ci-dessous les équivalences entre les spécialités importées et les versions françaises [1] :

Tableau - Équivalences entre les spécialités importées et les versions françaises Colirofta atropina (spécialités importées) Équivalent en ATROPINE ALCON 5 mg/mL 0,5 % 10 mg/mL 1 %

Ces équivalences entre mg/mL et % d'atropine sont décrites sur une contre-étiquette apposée sur un des côtés de la boîte des spécialités importées.

Aucune spécialité équivalente en concentration à ATROPINE ALCON 0,3 % n'est mise à disposition via le circuit d'importation exceptionnelle.

Un risque accru de confusion en cas de coexistence dans les stocks des pharmacies

La vigilance doit être renforcée dans les pharmacies détenant encore des stocks d'ATROPINE ALCON (les derniers lots se périment en mars 2027). « Pendant cette période, ils peuvent coexister avec Colirofta Atropina », souligne l'ANSM qui demande aux pharmaciens d’être prudents et de vérifier attentivement la contre-étiquette du flacon de Colirofta Atropina avant de délivrer.

En l'absence du dosage ATROPINE ALCON 0,3 %, l'ANSM rappelle que seul le dosage d’atropine 0,5 % (ou 5 mg/mL) doit être utilisé chez les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans, sans dépasser 1 goutte par œil et par jour. La durée d'utilisation et la posologie doivent être adaptées à l'âge de l'enfant.

Lors de la dispensation, il faut expliquer aux parents les consignes d'administration d'un collyre pour éviter un passage systémique de l'atropine et des effets indésirables (tachycardie, agitation, confusion ou somnolence, vertiges, maux de tête, ou encore vomissements, constipation, voire occlusion) :