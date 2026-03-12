Varices : des tutoriels pour aider la déclaration des effets indésirables associés aux sclérosants veineux

Des facteurs héréditaires, hormonaux ou liés au mode de vie favorisent la survenue des varices.Azat_ajphotos / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

RÃ©sumÃ© Devant la persistance des effets indésirables graves rapportés chez des patients ayant reçu un traitement par sclérosants veineux, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met à disposition des professionnels de santé et des patients des tutoriels d'aide à la déclaration des effets indésirables associés à ces médicaments. Ce nouvel outil s'ajoute aux mesures mises en œuvre depuis plus de dix ans pour sécuriser l'utilisation de ces médicaments (AETOXISCLEROL et FIBROVEIN) et garantir leur bon usage. L'ANSM rappelle par ailleurs qu'avant de débuter un acte de sclérothérapie, les médecins doivent écarter toute situation contre-indiquée et fournir aux patients les informations sur les risques associés à ces traitements. Ils doivent également respecter les volumes maximaux par séance et par point d'injection.

Trois ans après la mise en œuvre de plusieurs mesures visant à renforcer la sécurité d'utilisation des sclérosants veineux (cf. Encadrés 1 et 2), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) complète le dispositif de bon usage et publie des tutoriels d’aide à la déclaration pour faciliter la déclaration de tout effet indésirable associé à un traitement par sclérosant veineux (AETOXISCLEROL et FIBROVEIN) [1] :

Encadré 2 - Chronologie des mesures pour encadrer la sécurité des sclérosants veineux utilisés en traitement des varices 2008 : lancement d'une enquête de pharmacovigilance portant sur les sclérosants veineux, à la suite de signaux d'alerte. 2013 : modification des résumés des caractéristiques des produits (RCP) à l’occasion de l’extension de l’AMM pour l’utilisation sous forme de mousse de la spécialité AETOXISCLEROL, pour attirer l’attention notamment sur le risque cardiovasculaire et préconiser des mesures en vue de le réduire. 2022 : mise en place d'un groupe de travail multidisciplinaire pour déterminer les mesures de réduction du risque cardiovasculaire associé à ces médicaments ;

rappel des consignes de bon usage et de sécurité auprès des professionnels de santé, notamment les contre-indications et les volumes maximum à injecter par séance (cf. notre article du 6 janvier 2022). 2023 : révision des résumés des caractéristiques des produits (RCP) et des notices du médicament AETOXISCLEROL pour en harmoniser et en actualiser le contenu, notamment les consignes de préparation et des précautions à prendre lors de la manipulation et de l’administration, en fonction du dosage et de la forme mousse à préparer

résumés des caractéristiques des produits (RCP) et des notices du médicament AETOXISCLEROL pour en harmoniser et en actualiser le contenu, notamment les consignes de préparation et des précautions à prendre lors de la manipulation et de l’administration, en fonction du dosage et de la forme mousse à préparer mise à jour des rubriques « contre-indications », « mises en garde spéciales », « précautions d’emploi » et « précautions particulières de manipulation » 2025 : pour AETOXISCLEROL : mise en place du guide d’information à destination des professionnels de santé et du guide d’information à destination des patients.

Ces guides ont été élaborés dans le cadre des mesures additionnelles de réduction du risque (MARR), accompagnant le plan de gestion des risques.

Une persistance des effets indésirables malgré des mesures de sécurité

Ce nouveau renforcement des mesures de sécurité est motivé par une persistance des signalements d'effets indésirables cardiovasculaires graves survenant à la suite de l’injection de sclérosants veineux, notamment chez des patients présentant pourtant des contre-indications à leur utilisation.

L'ANSM rappelle que l'injection de ces médicaments est susceptible d’entraîner des effets indésirables cardiovasculaires graves, tels que :

la formation de caillots sanguins pouvant obstruer une veine (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ;

ou des troubles du rythme cardiaque ;

et, dans de très rares cas, provoquer le décès du patient.

Selon les données analysées dans le cadre du suivi national de pharmacovigilance relatif aux sclérosants veineux [2], 56 cas d’effets indésirables ont été rapportés et 35 cas d’effets indésirables (EI) d’intérêt entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024 :

33 avec du lauromacrogol 400 (AETOXISCLEROL) ;

et 2 avec du tétradécylsulfate de sodium (TROMBOVAR [arrêt de commercialisation] et FIBROVEIN).

Parmi ces cas, 21 sont qualifiés de graves et 1 patient est décédé.

Les EI d’intérêt incluaient :

les réactions artérielles à proximité du site d’injection ;

les réactions thromboemboliques veineuses ;

les gênes respiratoires/oppression thoracique/toux ;

les troubles du rythme cardiaque ;

les troubles artériels systémiques correspondant à des embolies paradoxales notamment au niveau neurologique, cardiaque, rénal ;

les troubles neurologiques présumés non ischémiques à type de migraine simple ou accompagnée, de Syndrome d’Encéphalopathie Postérieure Réversible (PRES), de dysgueusie ;

les troubles visuels à type de scotome, amaurose, phosphènes, cécité transitoire ou permanente ;

vascularites ;

et les usages non conformes, tant dans la préparation que dans l’administration de ces médicaments (administration sur un seul site d’injection, dilution de la solution, etc.).

Recommandations à l'attention des professionnels de santé, en particulier des médecins

Avant toute prescription ou toute administration d'un sclérosant veineux, les médecins doivent :

vérifier les contre-indications (cf. Encadré 3 ) et les facteurs de risque, notamment thromboemboliques ;

(cf. ) systématiquement informer le patient des risques liés à l'utilisation des sclérosants veineux ;

des risques liés à l'utilisation des sclérosants veineux ; si le médicament prescrit est l'AETOXISCLEROL, remettre au patient le guide qui lui est destiné ;

respecter strictement les instructions pour la préparation et l’administration (cf. Encadré 4) de la solution ou de la mousse sclérosante (cf. Guide prescripteur, pour AETOXISCLEROL).

Après l'injection, les consignes suivantes doivent être appliquées :

garder le patient sous surveillance pendant l'injection et dans les minutes qui suivent l’administration des sclérosants veineux. Les patients doivent rester allongés environ 10 minutes après l’injection , puis se lever en présence d'un professionnel de santé ;

, puis se lever en présence d'un professionnel de santé ; disposer du matériel suivant et être formé aux gestes de premiers secours : compte tenu des risques cardiovasculaires : un défibrillateur , compte tenu du risque allergique (notamment réaction anaphylactique) : disposer immédiatement du matériel d’urgence .



Encadré 3 - Contre-indications à l'utilisation des produits sclérosants veineux Hypersensibilité à la substance active ou à l’un de ses excipients

Antécédent d’épisode (ou maladie) thromboembolique

Patient présentant un risque élevé de thrombose (thrombophilie familiale, cancer évolutif, patient immobilisé ou alité de façon prolongée)

Patient présentant des facteurs de risque multiples de thrombose : contraception hormonale, traitement hormonal substitutif, obésité importante, tabac, hypertension artérielle, etc.)

Veines superficielles de très gros calibre présentant des communications importantes avec le réseau veineux profond

Foramen ovale perméable (FOP) symptomatique connu

Artériopathie oblitérante

Affection systémique non contrôlée (diabète de type I, thyréotoxicose, tuberculose, asthme, tumeur, infection systémique, troubles de dyscrasie sanguine, affection respiratoire aiguë, affection cutanée)

Infection aiguë

Antécédent de chirurgie de moins de trois mois

Incompétence valvulaire significative au niveau du réseau veineux profond

Varices induites par une tumeur pelvienne ou abdominale (sauf si la tumeur a été retirée)

Érysipèles et lymphangite au niveau de la zone à traiter. Encadré 4 - Bon usage des sclérosants veineux : respect des volumes maximaux Par séance : Sous forme liquide , ne pas dépasser par séance les volumes de solution injectable : Aetoxisclérol : 4 mL aux concentrations 0,25 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 % Fibrovein : 10 mL aux concentrations 0,2 %, 0,5 %, 1 % et 4 mL à la concentration de 3 %



, ne pas dépasser par séance les volumes de solution injectable : Sous forme de mousse , ne pas dépasser par séance les volumes de mousse injectable suivants : Aetoxisclérol : 10 mL aux concentrations 1 %, 2 %, 3 % Fibrovein : 16 mL aux concentrations 1 % et 3 %

, ne pas dépasser par séance les volumes de mousse injectable suivants : Par point d’injection : Aetoxisclérol : 2 mL sous forme liquide et mousse

Fibrovein : 1 mL aux concentrations 0,2 %, 0,5 % et 1 % sous forme liquide et 2 mL à la concentration de 1 % sous forme de mousse et à la concentration de 3 % sous forme liquide et de mousse

Injection de sclérosants veineux : informations à partager avec les patients

Les patients doivent indiquer au médecin :

avant toute injection de sclérosant veineux : les antécédents personnels et familiaux : allergies, migraines, maladies cardiaques, problèmes dus à la formation de caillots sanguins, diabète, obésité, tabagisme ;

pendant l'injection : sensation inhabituelle.

Après l'injection, les patients doivent consulter immédiatement leur médecin si les signes et symptômes suivants surviennent :