  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    #Médicaments #Nouvelle spécialité

    Cancer de la prostate : CAMCEVI, nouvelle spécialité de leuproréline injectable prête à l'emploi

    Dans le traitement du cancer de la prostate hormono-dépendant, CAMCEVI 42 mg est une nouvelle spécialité de leuproréline présentée en suspension injectable prête à l'emploi, dans une seringue préremplie. 

    Image d'une montre3 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    L'injection est exclusivement réalisée par des professionnels de santé.

    L'injection est exclusivement réalisée par des professionnels de santé.Panuwat Dangsungnoen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    En oncologie/urologie, CAMCEVI 42 mg suspension injectable à libération prolongée (LP) est une nouvelle spécialité de leuproréline indiquée dans le traitement du cancer de la prostate hormono-dépendant à un stade avancé et en association avec la radiothérapie dans le traitement du cancer de la prostate localisé à haut risque et localement avancé hormono-dépendant.

    Un hybride d'ELIGARD 45 mg

    CAMCEVI est un hybride d’ELIGARD 45 mg poudre et solvant pour solution injectable [1], spécialité avec laquelle CAMCEVI partage la même indication et la même posologie. Elle s'en distingue par :

    • la présentation en suspension injectable prête à l’emploi (à reconstituer pour ELIGARD) ;
    • le sel de leuproréline utilisé : 
      • pour CAMCEVI 42 mg : formulation à base de 42 mg mésylate de leuproréline équivalent à 42 mg de leuproréline,
      • pour ELIGARD 45 mg : formulation à base de 45 mg d’acétate de leuproréline, correspondant à 41,7 mg de leuproréline.

    Il n'existe pas de groupe hybride pour la leuproréline dans le registre des groupes hybrides (février 2026). 

    CAMCEVI en pratique

    Une suspension prête à l'emploi dans une seringue préremplie

    La suspension injectable CAMCEVI est prête à l'emploi, contenue dans une seringue préremplie (cf. Illustration). 

    L'aiguille est fournie dans l'emballage, mais elle doit être fixée sur la seringue avant l'injection, par le soignant. L'aiguille est munie d'un système de sécurité à activer après l'injection. 

    Illustration - Seringue préremplie et aiguille pour injection CAMCEVI

    Seringue préremplie et aiguille d'injection

    Seringue préremplie assemblée

    Une injection sous-cutanée tous les 6 mois

    CAMCEVI 42 mg est administré en injection sous-cutanée (SC) unique tous les 6 mois, au niveau de l'abdomen (en changeant régulièrement de site d'injection). 
    La suspension injectée forme un dépôt de médicament solide et offre une libération continue de leuproréline sur une période de 6 mois.

    L'injection est exclusivement réalisée par des professionnels de santé qui sont familiarisés avec ces procédures.

    CAMCEVI est conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 °C. La seringue préremplie doit être sortie du réfrigérateur environ 15 à 20 minutes avant l'injection, afin de laisser la suspension injectable revenir à température ambiante.

    Information des patients et éléments à surveiller

    Au moment de la prescription, les patients doivent être informés des signes et symptômes évoquant des réactions cutanées graves. En cas d'apparition, le traitement par leuproréline doit être arrêté immédiatement et un autre traitement doit être envisagé (le cas échéant).

    Il est recommandé de surveiller :

    • les réactions cutanées graves ;
    • les électrocardiogrammes et les taux d'électrolytes à envisager périodiquement ;
    • les symptômes et signes suggérant l'apparition d'une maladie cardiovasculaire ;
    • la glycémie et/ou le taux d'hémoglobine glycosylée (HbA1c) de façon périodique.

    Identité administrative

    Liste I
    Boîte de 1 seringue + 1 aiguille, CIP 3400930255681
    Remboursable à 100 % [2]
    Prix public TTC = 388,95 euros [3]
    Agrément aux collectivités [4]
    Laboratoire Accord Healthcare France

    Pour en savoir plus

    [1] Avis de la Commission de la transparence – CAMCEVI (HAS, 16 juillet 2025)

    [2] Arrêté du 20 janvier 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – CAMCEVI (Journal officiel du 22 janvier 2026, texte 9)

    [3] Avis relatif aux prix de CAMCEVI (Journal officiel du 22 janvier 2026, texte 123)

    [4] Arrêté du 20 janvier 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – CAMCEVI (Journal officiel du 22 janvier 2026, texte 10)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal