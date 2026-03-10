Cancer de la prostate : CAMCEVI, nouvelle spécialité de leuproréline injectable prête à l'emploi

L'injection est exclusivement réalisée par des professionnels de santé.Panuwat Dangsungnoen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

En oncologie/urologie, CAMCEVI 42 mg suspension injectable à libération prolongée (LP) est une nouvelle spécialité de leuproréline indiquée dans le traitement du cancer de la prostate hormono-dépendant à un stade avancé et en association avec la radiothérapie dans le traitement du cancer de la prostate localisé à haut risque et localement avancé hormono-dépendant.

Un hybride d'ELIGARD 45 mg

CAMCEVI est un hybride d’ELIGARD 45 mg poudre et solvant pour solution injectable [1], spécialité avec laquelle CAMCEVI partage la même indication et la même posologie. Elle s'en distingue par :

la présentation en suspension injectable prête à l’emploi (à reconstituer pour ELIGARD) ;

injectable prête à l’emploi (à reconstituer pour ELIGARD) ; le sel de leuproréline utilisé : pour CAMCEVI 42 mg : formulation à base de 42 mg mésylate de leuproréline équivalent à 42 mg de leuproréline, pour ELIGARD 45 mg : formulation à base de 45 mg d’acétate de leuproréline, correspondant à 41,7 mg de leuproréline.

Il n'existe pas de groupe hybride pour la leuproréline dans le registre des groupes hybrides (février 2026).

CAMCEVI en pratique

Une suspension prête à l'emploi dans une seringue préremplie

La suspension injectable CAMCEVI est prête à l'emploi, contenue dans une seringue préremplie (cf. Illustration).

L'aiguille est fournie dans l'emballage, mais elle doit être fixée sur la seringue avant l'injection, par le soignant. L'aiguille est munie d'un système de sécurité à activer après l'injection.

Illustration - Seringue préremplie et aiguille pour injection CAMCEVI Seringue préremplie et aiguille d'injection Seringue préremplie assemblée

Une injection sous-cutanée tous les 6 mois

CAMCEVI 42 mg est administré en injection sous-cutanée (SC) unique tous les 6 mois, au niveau de l'abdomen (en changeant régulièrement de site d'injection).

La suspension injectée forme un dépôt de médicament solide et offre une libération continue de leuproréline sur une période de 6 mois.

L'injection est exclusivement réalisée par des professionnels de santé qui sont familiarisés avec ces procédures.

CAMCEVI est conservé au réfrigérateur entre 2 et 8 °C. La seringue préremplie doit être sortie du réfrigérateur environ 15 à 20 minutes avant l'injection, afin de laisser la suspension injectable revenir à température ambiante.

Information des patients et éléments à surveiller

Au moment de la prescription, les patients doivent être informés des signes et symptômes évoquant des réactions cutanées graves. En cas d'apparition, le traitement par leuproréline doit être arrêté immédiatement et un autre traitement doit être envisagé (le cas échéant).

Il est recommandé de surveiller :

les réactions cutanées graves ;

les électrocardiogrammes et les taux d'électrolytes à envisager périodiquement ;

les symptômes et signes suggérant l'apparition d'une maladie cardiovasculaire ;

la glycémie et/ou le taux d'hémoglobine glycosylée (HbA1c) de façon périodique.

Identité administrative

Liste I

Boîte de 1 seringue + 1 aiguille, CIP 3400930255681

Remboursable à 100 % [2]

Prix public TTC = 388,95 euros [3]

Agrément aux collectivités [4]

Laboratoire Accord Healthcare France