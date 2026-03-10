Cancer de la prostate : CAMCEVI, nouvelle spécialité de leuproréline injectable prête à l'emploi

L'injection est exclusivement réalisée par des professionnels de santé.Panuwat Dangsungnoen / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
En oncologie/urologie, CAMCEVI 42 mg suspension injectable à libération prolongée (LP) est une nouvelle spécialité de leuproréline indiquée dans
Un hybride d'ELIGARD 45 mg
CAMCEVI est un
- la présentation en suspension
- le sel de leuproréline utilisé
- pour CAMCEVI 42 mg : formulation à base de 42 mg mésylate de leuproréline équivalent
- pour ELIGARD 45 mg : formulation à base de 45 mg d’acétate de leuproréline, correspondant à 41,7 mg de leuproréline.
- pour CAMCEVI 42 mg : formulation à base de 42 mg mésylate de leuproréline équivalent
Il n'existe pas de groupe hybride pour la leuproréline dans le registre des groupes hybrides (février 2026).
CAMCEVI en pratique
Une suspension prête à l'emploi dans une seringue préremplie
La suspension injectable CAMCEVI est prête à l'emploi, contenue dans une seringue préremplie (cf. Illustration).
L'aiguille est fournie dans l'emballage, mais elle doit être fixée sur la seringue avant l'injection, par le soignant. L'aiguille est munie d'un système de sécurité à activer après l'injection.
|
Seringue préremplie et aiguille d'injection
Seringue préremplie assemblée
Une injection sous-cutanée
tous les 6 mois
CAMCEVI 42
La suspension injectée forme un dépôt de médicament solide et offre une libération continue de leuproréline sur une période de 6 mois.
L'injection est exclusivement réalisée par des professionnels de santé qui sont familiarisés avec ces procédures.
CAMCEVI est conservé
Information
des patients et éléments à surveiller
Au moment de la prescription, les patients doivent être informés des signes et symptômes évoquant des réactions cutanées graves. En cas d'apparition, le traitement par leuproréline doit être arrêté immédiatement et un autre traitement doit être envisagé (le cas échéant).
Il est recommandé de surveiller
- les réactions cutanées graves ;
- les électrocardiogrammes et les taux d'électrolytes à envisager périodiquement ;
- les symptômes et signes suggérant l'apparition d'une maladie cardiovasculaire ;
- la
Identité administrative
Liste I
Boîte de 1 seringue + 1 aiguille, CIP 3400930255681
Remboursable à 100 % [2]
Prix public TTC = 388,95 euros [3]
Agrément aux collectivités [4]
Laboratoire Accord Healthcare France
[1] Avis de la Commission de la transparence – CAMCEVI (HAS, 16 juillet 2025)
[2] Arrêté du 20 janvier 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – CAMCEVI (Journal officiel du 22 janvier 2026, texte 9)
[3] Avis relatif aux prix de CAMCEVI (Journal officiel du 22 janvier 2026, texte 123)
[4] Arrêté du 20 janvier 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – CAMCEVI (Journal officiel du 22 janvier 2026, texte 10)
Commentaires
