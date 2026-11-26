Le contrôle visuel systématique des plaquettes par les pharmaciens n’est plus requis. champpixs / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé En 2025, les laboratoires Viatris puis Arrow ont signalé la présence de poudre hors des gélules, dans certaines alvéoles de plaquettes de lénalidomide.

Des mesures correctives intégrant le contrôle visuel de chaque plaquette ont été mises en place par le laboratoire Viatris (janvier 2026), puis plus récemment par le laboratoire Arrow : les boîtes de lénalidomide peuvent ainsi être dispensées par les pharmaciens sans être ouvertes.

L'ANSM rappelle que : le lénalidomide est tératogène. Les femmes enceintes ou en âge d'avoir des enfants ne doivent pas y être exposées. En cas de contact chez une femme enceinte, celle-ci doit prévenir son médecin ; toute personne qui manipule plaquettes ou gélules de lénalidomide doit porter des gants jetables, les retirer avec précaution et les jeter, puis se laver les mains.



À l’automne 2025, un défaut qualité a été identifié au sein des gélules de lénalidomide sur des plaquettes des laboratoires Viatris (cf. notre article du 14 octobre 2025) puis Arrow (cf. notre article du 18 novembre 2025) : présence de poudre dans certaines alvéoles des plaquettes de lénalidomide hors des gélules.

Pour éviter une rupture dans un contexte de tensions d'approvisionnement, les lots n'avaient pas été rappelés, et les pharmaciens hospitaliers devaient vérifier visuellement les plaquettes avant toute dispensation [1].

Début 2026, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé que ce défaut de qualité avait fait l’objet de mesures correctives adaptées par le laboratoire Viatris [1]. L'ANSM vient de faire la même annonce pour le laboratoire ARROW [2]. Ces mesures, qui intègrent le contrôle visuel de chaque plaquette de lénalidomide, permettent aux pharmaciens hospitaliers de dispenser aux patients les boîtes de lénalidomide sans les ouvrir au préalable.

Des mesures de réduction des risques toujours de mise

Outre l'annonce de ces procédures correctives, l’ANSM insiste sur l’importance du respect des mesures de réduction des risques [2] :

toute personne amenée à manipuler les plaquettes ou les gélules de lénalidomide ( professionnel de santé, patient ou aidant ) doit : mettre des gants jetables, les retirer avec précaution et les jeter immédiatement après manipulation, puis se laver soigneusement les mains au savon et à l’eau ;

) doit : les femmes enceintes ou en âge d'avoir des enfants ne doivent pas entrer en contact avec ce produit [2], car le lénalidomide est tératogène et peut provoquer des malformations graves, voire le décès du fœtus. En cas de contact avec la poudre, la femme doit prévenir immédiatement son médecin qui pourra l'orienter vers un spécialiste.

Pour plus d’information, consultez les mesures additionnelles de réduction des risques du lénalidomide [3].