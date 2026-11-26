Les mesures bonnes pour le climat sont bonnes pour la santé. Natali_Mis / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Le Shift Project a publié les résultats de sa grande consultation en santé, à laquelle 29 000 professionnels de santé ont répondu.

Les soignants pensent que le climat influe déjà le système de soins, surtout depuis l'été caniculaire 2026.

Les répondants identifient des leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en santé, parmi lesquelles l'action des industries pharmaceutiques des dispositifs médicaux ressort en priorité, ces produits de santé totalisant la moitié de l'empreinte carbone du secteur.

Les médecins généralistes sont prêts à s'engager pour conseiller des actions bénéfiques pour le climat et la santé à condition d'être soutenus, guidés et surtout portés par une mobilisation collective (industriels, pouvoirs publics, monde académique, sociétés savantes et professionnelles).

Le think tank Shift Projet et l'association Les Shifters ont publié le 3 novembre les résultats de la grande consultation santé sur la décarbonation du système de soins réalisée du 12 mars au 28 septembre. La grande majorité estime que les actions en cours sont insuffisantes et que le changement climatique aggravera les difficultés du système de soins (canicules, santé mentale, pathologies chroniques, émergence de maladies infectieuses). Et parmi les 10 leviers d'action proposés, les répondants placent en tête la décarbonation des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux quand ils sont plus de trois quarts à ne pas avoir confiance en l'utilisation de l'IA pour diminuer les émissions carbone.

Sur les 29 000 réponses recueillies, l'enquête compte 13 577 infirmiers/infirmières (2,3 % de la profession), 12 133 médecins (5,1 %) et 3 290 pharmaciens/pharmaciennes, avec au total deux tiers de femmes. La majorité avait plus de 40 ans (48 % entre 40 et 60 ans, 12 % plus de 60 ans) et travaillait à l'hôpital (60 %).

Les canicules 2026 ont boosté l'enquête

La canicule de cet été a marqué un tournant dans l'enquête, le nombre ayant bondi après le 15 juin avec 12 815 répondants sur les trois premiers mois et 16 185 sur les trois derniers. Le taux de personnes estimant le système pas du tout prêt à faire face aux canicules a doublé, passant de 31 % avant juin à 65 % ensuite.

Près de trois quarts (74 %) d'entre eux ont déclaré avoir déjà vécu un événement climatique qui a perturbé leur activité (vague de chaleur extrême pour 95 % d'entre eux, tempête ou vent violent pour 32 %), principalement en dégradant les conditions d'accueil des patients et en augmentant leur nombre.

Les professionnels de santé sont conscients à 80 % de la responsabilité du système de santé dans les émissions de gaz à effet de serre (GES), et 57 % identifient l'ordre de grandeur (au moins 5 % du total national, pour environ 8 %).

Les industriels, un acteur identifié comme incontournable

Concernant les leviers, les soignants ont des attentes fortes vis-à-vis des industriels : 91 % estiment que la décarbonation des industries est une mesure pertinente (tout à fait pour 50 % et plutôt pour 41 %) et qu'une information sur l'impact carbone des médicaments et des dispositifs médicaux (DM) devrait être requise. « Les produits de santé représentent environ la moitié de l'empreinte carbone du secteur », rappelle le rapport. Les professionnels de santé sont quasi unanimes (97 %) pour dire qu'il faut favoriser une production de médicaments et des DM en France et en Europe.

En revanche, l'impact d'autres mesures est parfois surévalué, comme le tri des déchets largement plébiscité alors que ces derniers représentent moins de 2 % des émissions de GES.

D'autres mesures sont largement citées : la rénovation thermique du bâti, l'utilisation de transports sanitaires électriques ou le remplacement des systèmes de chauffage aux énergies fossiles des hôpitaux par des pompes à chaleur. Certains leviers sont appréciés diversement selon la profession : la dispensation à l'unité est jugée capitale par 57 % des infirmiers et 50 % des médecins contre 33 % des pharmaciens (52 % à l'hôpital et 15 % en officine).

Des soignants prêts à s'engager, mais pas seuls

Les soignants se rejoignent sur un constat : la surconsommation de produits de santé (94 % pour les médicaments et 80 % pour les DM à usage unique) attribuée en grande partie à un conditionnement inadapté et à un manque de DM réutilisables. Plus de 9 médecins sur 10 (94 %) sont prêts à changer leurs prescriptions médicamenteuses et la même proportion de pharmaciens (97 %) se dit prête à privilégier de référencement de médicaments génériques avec un impact carbone moindre.

Les soignants pensent à 92 % que la baisse des GES contribue à améliorer la santé des populations. Et la majorité d'entre eux se dit prête à agir sous conditions, notamment : avoir une information claire de l'impact carbone des soins dispensés, avoir des solutions alternatives crédibles moins carbonées, disposer de recommandations professionnelles, être formé.

Alors que les répondants plébiscitent un renforcement de la prévention et du repérage précoce, en particulier en santé mentale, 92 % des médecins généralistes se sentent légitimes pour conseiller à leurs patients des changements de vie bons pour la santé et l'environnement et 98 % d'entre eux se sentent prêts à réaliser plus systématiquement des prescriptions portant sur les modes de vie.

Mais pour les soignants, la réponse ne peut être que collective et passe par « une mobilisation de l'ensemble des acteurs du système de santé » avec, là encore, des attentes fortes vis-à-vis des industriels, plus qu'envers le ministère de la Santé ou le monde académique. Sous l'impulsion d'entreprises, d'associations et d'institutions, dont le CNRS et le Shift Project, une campagne de consultation citoyenne, baptisée « La grande cause urgence climat » a été ouverte le 20 novembre sur une plateforme pour collecter les propositions et fédérer les initiatives.