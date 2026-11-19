En novembre, place au Mois sans tabac. Julia Manga / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Au programme du Staph de novembre 2026 (épisode 9) :
- L'actualité du mois : La 11e édition du « Mois sans tabac » a commencé le 1er novembre 2026 [1]. Comme chaque année, l'opération invite les fumeurs à relever le défi de 30 jours (et plus) sans tabac en misant sur la dynamique collective. Mais après une décennie d'existence, ce rendez-vous parvient-il toujours à mobiliser les pharmaciens ? Les membres du Staph réagissent et racontent leur « Mois sans tabac ».
- Le cas officinal du mois : C'est en dispensant pour la première fois de l'hydroxycarbamide [2] que David a pris conscience de ses connaissances limitées sur la drépanocytose. Un cas officinal parfait à partager avec les membres du Staph, et une occasion de faire un focus sur cette maladie, ses traitements et le rôle du pharmacien dans l'accompagnement des patients drépanocytaires [3, 4].
- La dose d'humour de Camoxicilline : Avec une noix, une dose de pédagogie et beaucoup d'humour, Camoxicilline prend fait et cause pour Movember. si Camoxicilline était un homme, sûr qu'elle porterait la moustache en novembre !
Le staff officinal de novembre est composé de :
- Dr Alice Bazile, pharmacienne d'officine et fondatrice d'Epitop.
- Dr Cécile Guérard Detuncq, pharmacienne d'officine, élue ordinale et présidente de l’association pour la promotion des pharmacies expérimentales (Appex).
- Dr Camille Stavris, pharmacienne d'officine et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
- Dr Valentin Legrand-Sourdillon, pharmacien d'officine et président de la Coopération pour la valorisation de l'acte officinal (CVAO).
- Dr Alexandre Perrault, pharmacien d'officine et rédacteur pour la presse pharmaceutique.
- Dr David Paitraud, pharmacien d'officine et journaliste santé chez VIDAL et Pharmaradio.
Le Staph est une coproduction VIDAL et Pharmaradio.
[1] Mois sans tabac : 30 jours d'accompagnement pour arrêter de fumer (Ameli, 28 octobre 2026)
[2] Paitraud D. SIKLOS : nouvelle mise en garde contre le risque de confusion entre les dosages (Actualité VIDAL, 1er septembre 2026)
[3] Dossier drépanocytose et VIDAL Reco « Drépanocytose de l'enfant » (VIDAL, 2026)
[4] Drépanocytose (Fil rouge - Filière Santé maladie rare)
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