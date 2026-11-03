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    Alertes - Lots

    DMLA : deux lots d'AFIVEG et MYNZEPLI doivent être rapportés en pharmacie

    Un lot d'AFIVEG et un lot de MYNZEPLI en seringue préremplie (aflibercept) font l'objet d'un rappel, en raison de défaut de qualité au niveau de la seringue. Les patients détenant des boîtes issues de ces lots doivent les rapporter en pharmacie pour échange.

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    Défaut limité aux seringues préremplies, sans impact sur la qualité des médicaments.

    Défaut limité aux seringues préremplies, sans impact sur la qualité des médicaments. Lemon_tm / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Résumé
    • Un lot d'AFIVEG 40 mg/mL en seringue préremplie (lot 2461572) et de MYNZEPLI 40 mg/mL en seringue préremplie (lot 2393229) font l'objet d'un rappel en officines, sur le circuit de distribution pharmaceutique, et auprès des patients. 
    • Ce rappel fait suite à un défaut de qualité de la seringue, exposant à un risque lors de l'injection intravitréenne. 
    • Les pharmaciens doivent contacter les patients à qui ces médicaments ont été délivrés, pour retour en pharmacie et échange avec une boîte issue d'un lot conforme. 
    • Les ophtalmologistes doivent vérifier le numéro de lot du médicament avant l'injection. Les seringues préremplies issues d'un lot concerné par le rappel ne doivent pas être utilisées.

    En ophtalmologie, un rappel de lots est organisé pour les deux spécialités d'aflibercept (cf. Encadré) suivantes [1, 2] :

    Ce rappel s'applique :

    • aux officines, dans les établissements de santé, et dans le circuit de distribution pharmaceutique ;
    • aux patients traités par ces médicaments.

    D’autres pays européens procèdent à ce rappel.

    MYNZEPLI existe également en flacon : cette présentation n'est pas concernée par cette alerte de sécurité.

    Encadré - Complément d'information sur AFIVEG et MYNZEPLI

    AFIVEG et MYNZEPLI sont des biosimilaires d'EYLEA 40 mg/mL solution injectable, indiqués dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et d'autres maladies entraînant une baisse d'acuité visuelle.

    Ces médicaments sont administrés par voie intravitréenne.

    Les pharmaciens d'officine sont autorisés à substituer au sein du groupe aflibercept (cf. notre article du 9 décembre 2025). 

    Un défaut de qualité sur la seringue exposant à un risque lors de l'injection

    Le rappel fait suite à l'identification d'une anomalie sur la seringue préremplie. Il existe un risque de desserrage ou de détachement de la collerette d’appui des doigts lors de l'injection dans l'œil pouvant provoquer un mouvement involontaire de l'aiguille ayant pour conséquences :

    • d'entraîner une lésion oculaire ;
    • ou d'administrer une dose incomplète.

    À ce jour, trois cas d’effets indésirables ophtalmologiques en lien avec le défaut qualité ont été rapportés dans deux pays européens. « Aucun signalement n'a été rapporté en France », rapporte l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

    L’origine du défaut a été identifiée et corrigée.

    AFIVEG et MYNZEPLI sont fabriqués par Alvotech hf Sæmundargata, situé en Islande.

    Ophtalmologistes : vigilance requise avant l'injection

    Les ophtalmologistes doivent suivre les consignes suivantes :

    • vérifier systématiquement le numéro de lot des seringues avant toute administration ;
    • ne pas utiliser les médicaments appartenant aux lots concernés par ce rappel ;
    • en cas d'événement indésirable survenu à la suite d’une injection, le déclarer.

    Rapporter le médicament en pharmacie pour échange

    L'ANSM demande aux pharmaciens de contacter, par tous les moyens à leur disposition, les patients auxquels ils ont délivré une boîte issue des lots concernés. Ces boîtes doivent être rapportées en pharmacie pour échange avec une boîte issue d'un lot conforme. « Des lots de remplacement sont disponibles en nombre suffisant », précise l'ANSM.

    Pour les patients ayant déjà reçu une injection avec ces médicaments, aucun risque n'est identifié étant donné que « la qualité du médicament, notamment sa stérilité, et son efficacité ne sont pas affectés par le défaut ».

    Pour en savoir plus

    [1] Rappel de deux lots de médicaments à base d’aflibercept destinés à l’injection dans l’œil en ophtalmologie (ANSM, 29 octobre 2026)

    [2] Alerte MED26/A022/B019 : Afiveg 40 mg/mL, solution injectable en seringue préremplie et Mynzepli 40 mg/mL, solution injectable en seringue préremplie (ANSM, 29 octobre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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