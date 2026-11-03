DMLA : deux lots d'AFIVEG et MYNZEPLI doivent être rapportés en pharmacie

Défaut limité aux seringues préremplies, sans impact sur la qualité des médicaments. Lemon_tm / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- Un lot d'AFIVEG 40 mg/mL en seringue préremplie (lot 2461572) et de MYNZEPLI 40 mg/mL en seringue préremplie (lot 2393229) font l'objet d'un rappel en officines, sur le circuit de distribution pharmaceutique, et auprès des patients.
- Ce rappel fait suite à un défaut de qualité de la seringue, exposant à un risque lors de l'injection intravitréenne.
- Les pharmaciens doivent contacter les patients à qui ces médicaments ont été délivrés, pour retour en pharmacie et échange avec une boîte issue d'un lot conforme.
- Les ophtalmologistes doivent vérifier le numéro de lot du médicament avant l'injection. Les seringues préremplies issues d'un lot concerné par le rappel ne doivent pas être utilisées.
En ophtalmologie, un rappel de lots est organisé pour les deux spécialités d'aflibercept
- AFIVEG
- MYNZEPLI
Ce rappel s'applique
- aux officines, dans les établissements de santé, et dans le circuit de distribution pharmaceutique ;
- aux patients traités par ces médicaments.
D’autres pays européens procèdent à
MYNZEPLI existe également en
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AFIVEG et MYNZEPLI sont des biosimilaires d'EYLEA 40 mg/mL solution injectable, indiqués dans le traitement de la
Ces médicaments sont administrés par voie intravitréenne.
Les pharmaciens d'officine sont autorisés à substituer au sein du groupe aflibercept (cf. notre article du 9 décembre 2025).
Un défaut de qualité sur la seringue exposant à un risque lors de l'injection
Le rappel fait suite à l'identification d'une anomalie sur la seringue préremplie. Il existe
- d'entraîner une lésion oculaire ;
- ou d'administrer une dose incomplète.
À ce jour, trois
L’origine du défaut a été identifiée et corrigée.
AFIVEG et MYNZEPLI sont fabriqués par Alvotech hf Sæmundargata, situé en Islande.
Ophtalmologistes : vigilance requise avant l'injection
Les ophtalmologistes doivent suivre les consignes suivantes :
- vérifier
- ne pas utiliser
- en cas d'événement indésirable survenu à la suite d’une injection, le déclarer.
Rapporter le médicament en pharmacie pour échange
L'ANSM demande aux pharmaciens de
Pour les patients
[1] Rappel de deux lots de médicaments à base d’aflibercept destinés à l’injection dans l’œil en ophtalmologie (ANSM, 29 octobre 2026)
[2] Alerte MED26/A022/B019 : Afiveg 40 mg/mL, solution injectable en seringue préremplie et Mynzepli 40 mg/mL, solution injectable en seringue préremplie (ANSM, 29 octobre 2026)
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