Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 41)

Deux spécialités sous tension.Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Entre les 6 et 8 octobre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs
FLUOROURACILE PFIZER : la distribution reprend, sous contingentement
Spécialité hospitalière - FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation à l'hôpital : tension
- Reprise d'une distribution contingentée à hauteur du besoin hebdomadaire par établissement
- Report sur le flacon de 20 mL
- Dépannage auprès du laboratoire Accord Healthcare
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée, et non courant 2026 comme annoncé précédemment (cf. notre article du 17 septembre 2026)
MODAMIDE : tension prévue jusqu'en janvier 2027
MODAMIDE 5 mg comprimé (amiloride)
État de disponibilité selon l'ANSM
- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue début janvier 2027
[1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 8 octobre 2026)
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