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    Disponibilité

    Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 41)

    Entre les 6 et 8 octobre 2026, l'ANSM a signalé des perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités distribuées sur le double canal ville/hôpital ou exclusivement à l'hôpital.

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    Deux spécialités sous tension.

    Deux spécialités sous tension.Anton Novikov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Entre les 6 et 8 octobre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

    FLUOROURACILE PFIZER : la distribution reprend, sous contingentement

    Spécialité hospitalière - FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation à l'hôpital : tension
    • Reprise d'une distribution contingentée à hauteur du besoin hebdomadaire par établissement
    • Report sur le flacon de 20 mL
    • Dépannage auprès du laboratoire Accord Healthcare
    • Date de remise à disposition prévue : indéterminée, et non courant 2026 comme annoncé précédemment (cf. notre article du 17 septembre 2026)

    MODAMIDE : tension prévue jusqu'en janvier 2027

    MODAMIDE 5 mg comprimé (amiloride)

    État de disponibilité selon l'ANSM

    • Situation en ville : tension
    • Situation à l'hôpital : non impactée
    • Contingentement quantitatif en ville
    • Date de remise à disposition prévue début janvier 2027
    Pour en savoir plus

    [1] Liste des médicaments faisant l'objet de tension d'approvisionnement ou de rupture de stock (ANSM, mise à jour du 8 octobre 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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