Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 41)

Entre les 6 et 8 octobre 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé de nouvelles perturbations ou actualisé les données de disponibilité de plusieurs spécialités commercialisées en France [1], distribuées sur le double canal ville/hôpital.

FLUOROURACILE PFIZER : la distribution reprend, sous contingentement

Spécialité hospitalière - FLUOROURACILE PFIZER 50 mg/mL solution à diluer pour perfusion (fluorouracil)

État de disponibilité selon l'ANSM

Situation à l'hôpital : tension

Reprise d'une distribution contingentée à hauteur du besoin hebdomadaire par établissement

Report sur le flacon de 20 mL

Dépannage auprès du laboratoire Accord Healthcare

Date de remise à disposition prévue : indéterminée, et non courant 2026 comme annoncé précédemment (cf. notre article du 17 septembre 2026)

MODAMIDE : tension prévue jusqu'en janvier 2027

MODAMIDE 5 mg comprimé (amiloride)

État de disponibilité selon l'ANSM