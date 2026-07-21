Préparations magistrales de quétiapine : l'autorisation de remplacement à l'officine prend fin

Préparation magistrale de quétiapine LI : ordonnance désormais obligatoire.Zoey106 / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Depuis le 20 juillet 2026, l'obligation de délivrer à l'unité la quétiapine à libération prolongée (LP) 50 mg a été abrogée [1]. À cette même date, le régime d'exception qui permettait aux pharmaciens de délivrer, sans nouvelle prescription médicale, une préparation magistrale de quétiapine à libération immédiate (LI) en remplacement d’une spécialité à base de quétiapine à libération prolongée (LP) indisponible, a pris fin [2].
Ces dispositifs de remplacement avaient été mis en place par la direction générale de la Santé (DGS) en février 2025 (modifiée en mars 2025 pour intégrer le dosage à 50 mg - cf. nos articles des 13 février 2025 et 17 février 2025) dans un contexte de fortes tensions en spécialités de quétiapine LP, afin d'assurer la continuité des traitements en cours.
La décision d'abroger cette recommandation tient compte de l'amélioration de la disponibilité des spécialités de quétiapine LP (cf. Encadré et notre article du 28 mai 2026).
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Une préparation magistrale sur prescription
En pratique, depuis le 20 juillet 2026, les pharmaciens ne peuvent plus remplacer la spécialité à base de quétiapine LP prescrite par une préparation magistrale LI.
Dans l’intérêt de certains patients, le médecin peut continuer à prescrire une préparation magistrale de quétiapine LI. Dans ce cas, il doit indiquer sur l’ordonnance la mention « prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente disponible ».
En pharmacie, la dispensation d'une préparation magistrale à base de quétiapine LI requiert désormais une ordonnance du médecin.
La prise en charge d'une préparation magistrale à base de quétiapine par l'Assurance maladie est possible, dans le cadre des dispositions prévues dans le droit commun avec un prix libre [3].
Les prix des préparations magistrales de quétiapine LI, prévus par les arrêtés de février et mars 2025 (cf. nos articles des 25 février 2025 et 20 mars 2025) dans le cadre de la recommandation de remplacement, ne sont plus applicables depuis le 20 juillet 2026.
Maintien de quelques mesures pour éviter un nouvel épisode de tension
Par prudence, afin d’éviter de nouvelles tensions et jusqu’à normalisation complète de la situation, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) maintient les mesures suivantes, mises en place depuis le début des tensions en quétiapine :
- pour les médecins : ne pas initier de traitement par quétiapine LP, sauf pour les patients présentant un épisode dépressif caractérisé dans le cadre d’un trouble bipolaire et de privilégier une alternative adaptée, selon la situation du patient, dès que cela est possible ;
- pour les laboratoires : maintenir une régulation des quantités de médicaments distribuées aux grossistes-répartiteurs et aux pharmacies d’officine, afin de permettre au plus grand nombre de pharmacies de disposer d’une quantité minimale du médicament en tension.
[1] Arrêté du 17 juillet 2026 portant abrogation de l'arrêté du 12 février 2025 rendant obligatoire la délivrance à l'unité des médicaments à base de quétiapine pour le dosage 50 mg LP en application de l'article L. 5121-33-1 du Code de la santé publique (Journal officiel du 20 juillet, texte 10)
[2] Téralithe et quétiapine : point sur la disponibilité et l'évolution des mesures d'accompagnement (ANSM, 27 mai 2026, mis à jour le 20 juillet 2026)
[3] Préparations magistrales et officinales : règles générales (Ameli, 17 mars 2026)
- QUETIAPINE ACCORD HEALTHCARE LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE ACCORD HEALTHCARE LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE ACCORD LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LAB LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LAB LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE ARROW LAB LP 50 mg cp LP
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- QUETIAPINE BIOGARAN LP 300 mg cp LP
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- QUETIAPINE CRISTERS LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE CRISTERS LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE EG LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE EG LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE EG LP 50 mg cp LP
- QUETIAPINE EVOLUGEN LP 300 mg cp LP
- QUETIAPINE EVOLUGEN LP 400 mg cp LP
- QUETIAPINE EVOLUGEN LP 50 mg cp LP
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