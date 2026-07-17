Le Staph, l'émission du staff officinal [Épisode 6]

Ce mois-ci, le Staph revient sur le 18e prix interfacultés de dispensation d'ordonnance.Andrei Akushevich / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
- L'actualité du mois : La 18e édition du prix interfacultés de dispensation d'ordonnance s'est déroulée au mois de juin [1]. Les étudiants participants devaient commenter une prescription comportant, entre autres, des antalgiques morphiniques et de la gabapentine. Organisé chaque année par l'Appex, cet événement auquel 21 facultés ont participé (ainsi que la faculté belge de Liège) met en valeur l'acte de dispensation et encourage les futurs pharmaciens à développer une pratique toujours plus performante, tant sur le plan technique qu'humain, au bénéfice des patients. Les pharmaciens du STAPH auraient-ils relevé le défi ?
- Le cas officinal du mois : Quels sont les signes d'alerte d'un diabète de type 1 chez l'enfant ? Peut-on réaliser une mesure de la glycémie à l'officine ? Après avoir aidé, à l'officine, une maman dont le fils présentait des signes d'hyperglycémie, Alice Bazile s'est interrogée sur la place du pharmacien dans le dépistage du diabète. Elle partage sa réflexion avec le staff officinal [2, 3, 4, 5].
- La dose d'humour de Camoxicilline : La canicule fait grimper les températures et baisser la qualité des conseils. Malgré la canicule, Camoxicilline garde la tête froide : et si on remontait le niveau de communication ?
- L'instant « culture médicale » : le pouvoir extraordinaire du rein.
Le staff officinal de juillet est composé de :
- Dr Cécile Guérard Detuncq, pharmacienne d'officine, élue ordinale et présidente de l’association pour la promotion des pharmacies expérimentales (Appex).
- Dr Alice Bazile, pharmacienne d'officine et fondatrice d'Epitop.
- Dr Valentin Legrand-Sourdillon, pharmacien d'officine et président de la Coopération pour la valorisation de l'acte officinal (CVAO).
- Dr Alexandre Perrault, pharmacien d'officine et rédacteur pour la presse pharmaceutique.
- Dr Camille Stavris, pharmacienne d'officine et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
Le Staph est une coproduction VIDAL et Pharmaradio.
[1] 18e prix interfacultés de dispensation d'ordonnance (Conseil national de l'ordre des pharmaciens, 5 juin 2026)
[2] Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques (Légifrance)
[3] VIDAL Reco « Diabète de type 1 », mise à jour le 18 mars 2025
[4] L'autosurveillance de la glycémie et l'autoexamen (Ameli, 4 octobre 2024)
[5] Test Finnish Diabetic Risk Score (FINDRISK) (Fédération française des diabétiques, 2026)
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