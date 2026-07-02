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    Génériques

    Répertoire des génériques : création de cinq groupes

    Cinq groupes supplémentaires sont créés au répertoire des génériques. Les référents de ces groupes sont CELESTENE 4 mg/mL un corticoïde injectable, un médicament anticoagulant non commercialisé à ce jour LIXIANA et l'antiviral ISENTRESS 400 mg comprimé pelliculé.

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    De nouveaux groupes pour un corticoïde injectable, un anticoagulant et un antiviral par voie orale.

    De nouveaux groupes pour un corticoïde injectable, un anticoagulant et un antiviral par voie orale.PaulBiryukov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Par décision du 23 juin 2026 [1], l'ANSM a créé cinq nouveaux groupes au sein du répertoire des génériques [2] :

    • Groupe BETAMETHASONE (PHOSPHATE DISODIQUE DE) équivalent à BETAMETHASONE 4 mg/ 1 mL solution injectable :
      • référent : CELESTENE 4 mg/1 mL solution injectable,
      • CELESTENE injectable est indiqué dans diverses situations nécessitant une corticothérapie et lorsque la voie orale n'est pas possible,
      • la spécialité générique inscrite dans ce groupe BETAMETHASONE BASI n'est pas commercialisée au 2 juillet 2026.
         
    • Groupes EDOXABAN (TOSILATE D') MONOHYDRATE équivalent à EDOXABAN 15 mg, 30 mg et 60 mg :
      • référents respectifs : LIXIANA 15 mg, 30 mg et 60 mg comprimé pelliculé,
      • les spécialités référentes LIXIANA ne sont pas commercialisées en France (juin 2026). LIXIANA a une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne en tant que médicament anticoagulant. L'édoxaban est un inhibiteur direct du facteur Xa,
      • les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées.
         
    • Groupe RALTEGRAVIR POTASSIQUE équivalent à RALTEGRAVIR 400 mg comprimé pelliculé :
      • référent : ISENTRESS 400 mg comprimé pelliculé,
      • ISENTRESS est un antiviral inhibiteur d'intégrase indiqué dans le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1),
      • la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (juin 2026), 
      • il existe déjà un groupe générique pour ISENTRESS 600 mg comprimé pelliculé.

    L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.

    L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.

    Pour en savoir plus

    [1] Décision du 23 juin 2026 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du Code de la Santé Publique (ANSM, 26 juin 2026)

    [2] Répertoire des génériques – Liste complète juin 2026 (ANSM, 26 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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