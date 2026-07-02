Répertoire des génériques : création de cinq groupes

De nouveaux groupes pour un corticoïde injectable, un anticoagulant et un antiviral par voie orale.PaulBiryukov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Par décision du 23 juin 2026 [1], l'ANSM a créé cinq nouveaux groupes au sein du répertoire des génériques [2] :

Groupe BETAMETHASONE (PHOSPHATE DISODIQUE DE) équivalent à BETAMETHASONE 4 mg/ 1 mL solution injectable : référent : CELESTENE 4 mg/1 mL solution injectable , CELESTENE injectable est indiqué dans diverses situations nécessitant une corticothérapie et lorsque la voie orale n'est pas possible, la spécialité générique inscrite dans ce groupe BETAMETHASONE BASI n'est pas commercialisée au 2 juillet 2026.



Groupes EDOXABAN (TOSILATE D') MONOHYDRATE équivalent à EDOXABAN 15 mg, 30 mg et 60 mg : référents respectifs : LIXIANA 15 mg, 30 mg et 60 mg comprimé pelliculé, les spécialités référentes LIXIANA ne sont pas commercialisées en France (juin 2026) . LIXIANA a une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne en tant que médicament anticoagulant. L'édoxaban est un inhibiteur direct du facteur Xa, les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées.



Groupe RALTEGRAVIR POTASSIQUE équivalent à RALTEGRAVIR 400 mg comprimé pelliculé : référent : ISENTRESS 400 mg comprimé pelliculé, ISENTRESS est un antiviral inhibiteur d'intégrase indiqué dans le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1), la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (juin 2026), il existe déjà un groupe générique pour ISENTRESS 600 mg comprimé pelliculé.



L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.

L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.