Répertoire des génériques : création de cinq groupes

De nouveaux groupes pour un corticoïde injectable, un anticoagulant et un antiviral par voie orale.PaulBiryukov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Par décision du 23
- Groupe
- référent :
CELESTENE 4 mg/1 mL solution injectable,
- CELESTENE injectable est indiqué dans diverses situations nécessitant une corticothérapie et lorsque la voie orale n'est pas possible,
- la spécialité générique inscrite dans ce groupe BETAMETHASONE BASI n'est pas commercialisée au 2 juillet 2026.
- référent :
- Groupes EDOXABAN (TOSILATE D') MONOHYDRATE équivalent à EDOXABAN 15 mg, 30 mg et 60 mg
- référents respectifs : LIXIANA 15 mg, 30 mg et 60 mg comprimé pelliculé,
- les spécialités référentes LIXIANA ne sont pas commercialisées en France (juin 2026). LIXIANA a une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne en tant que médicament anticoagulant. L'édoxaban est un inhibiteur direct du facteur Xa,
- les
- Groupe RALTEGRAVIR POTASSIQUE équivalent à RALTEGRAVIR 400 mg comprimé pelliculé
- référent : ISENTRESS 400 mg comprimé pelliculé,
- ISENTRESS est un antiviral inhibiteur d'intégrase indiqué dans le traitement de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1),
- la spécialité générique inscrite dans ce groupe n'est pas commercialisée (juin 2026),
- il existe déjà un groupe générique pour ISENTRESS 600 mg comprimé pelliculé.
L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.
L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.
[1] Décision du 23 juin 2026 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du Code de la Santé Publique (ANSM, 26 juin 2026)
[2] Répertoire des génériques – Liste complète juin 2026 (ANSM, 26 juin 2026)
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