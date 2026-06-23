La spécialité de clobazam buvable LIKOZAM en pharmacie de ville

Un périmètre de prise en charge restreint par rapport à l'AMM.Viktoriia Nigmatulina / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Depuis le 12 juin 2026, LIKOZAM 1 mg/mL suspension buvable en flacon (clobazam) est mis à disposition en pharmacie de ville, en complément du circuit hospitalier où cette spécialité était jusqu'à présent prise en charge en relais de son autorisation temporaire d'utilisation (ATU - cf. notre article du 16 juin 2016).

LIKOZAM est une 1,5-benzodiazépine indiquée dans les situations suivantes :

chez l'adulte pour le traitement symptomatique à court terme (2-4 semaines) de l'anxiété sévère, invalidante ou responsable d'un état de détresse inacceptable. Pour les états d'anxiété associés à des troubles affectifs, LIKOZAM doit être utilisé en association avec des traitements adéquats pour le trouble sous-jacent ;

chez les patients atteints de schizophrénie ou d’autres troubles psychotiques : l’utilisation de benzodiazépines n’est recommandée que pour la prise en charge des symptômes à court terme d'excitation et d'agitation. Les benzodiazépines ne possèdent pas de propriétés antipsychotiques ;

en neurologie : LIKOZAM peut être utilisé en association avec un autre antiépileptique chez les adultes ou les enfants de plus de 2 ans, lorsqu'un ou plusieurs antiépileptiques sont inefficaces dans le traitement : des épilepsies partielles simples ou complexes, avec ou sans généralisation secondaire, de tous les types d’épilepsie généralisée (crises toniques / cloniques, crises myocloniques, crises d’absence).



Une spécialité de clobazam buvable

LIKOZAM est la seule spécialité de clobazam sous forme buvable proposée en France. Il s'agit d'un hybride d'une spécialité anglaise de clobazam en comprimé, correspondant en France aux spécialités URBANYL 10 mg et 20 mg comprimé.

Outre la différence de forme pharmaceutique, LIKOZAM se distingue d'URBANYL par :

une indication supplémentaire, chez les patients schizophrènes : prise en charge des symptômes à court terme d'excitation et d'agitation chez les patients atteints de schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques ;

dans le traitement antiépileptique en association : LIKOZAM est indiqué chez les enfants de plus de 2 à 6 ans, alors qu'URBANYL est indiqué à partir de 6 ans ;

l'absence d'indication en prévention et en traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage alcoolique.

Une forme adaptée aux patients ne pouvant pas avaler les comprimés

Dans son avis rendu le 10 décembre 2025 [1], la Haute Autorité de santé (HAS) « reconnaît l’intérêt de la forme en suspension buvable du clobazam, particulièrement chez les patients pour qui la forme en comprimés n’est pas adaptée ainsi que chez les enfants âgés de 6 ans ou moins ».

Elle a attribué à LIKOZAM un service médical rendu (SMR) important :

dans le traitement symptomatique à court terme de l'anxiété sévère, invalidante ou responsable d’un état de détresse inacceptable, y compris les états d’anxiété associés à des troubles affectifs chez l’adulte ;

dans le traitement de l’épilepsie partielle ou généralisée, en association avec un autre antiépileptique chez les adultes ou les enfants de plus de 2 ans, en cas d’échec de deux monothérapies consécutives.

En revanche, le SMR est jugé insuffisant dans le traitement symptomatique à court terme (2-4 semaines) de l'excitation et de l'agitation chez les patients adultes atteints de schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques.

Pour la CT, LIKOZAM n'améliore le service médical rendu dans aucune des indications retenues pour la prise en charge (ASMR V) compte tenu d'une part de l’absence de comparaison d’efficacité entre le clobazam sous forme de comprimés et le clobazam sous sa forme en suspension buvable, et d'autre part de l’absence de données d’efficacité du clobazam sous sa forme en suspension buvable chez l’enfant de plus de 2 à 6 ans.

LIKOZAM en pratique

La posologie doit tenir compte de l'âge et de l'indication.

La suspension buvable est prête à l'emploi. En raison d'une possible sédimentation lors du stockage, il est conseillé de bien agiter le flacon avant de l'utiliser.

La dose prescrite est prélevée avec une seringue, d'une capacité de 5 mL, pour administration orale fournie avec le flacon (l'adaptateur doit être au préalable fixé sur le flacon).

Une fois le flacon ouvert, la durée de conservation de la suspension est de 28 jours.

Identité administrative

Liste I

Prescription limitée à 12 semaines

Flacon de 150 mL, seringue de 5 mL pour administration orale, adaptateur, CIP 3400930016282

Remboursable à 65 % (cf. Encadré) [2]

Prix public TTC = 92,24 euros [3]

Agrément aux collectivités (cf. Encadré) [4]

Laboratoire Advicenne