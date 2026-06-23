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    Disponibilité

    Disponibilité de la phénytoïne injectable : la mesure restrictive est levée

    Grâce à la mise à disposition d'une spécialité importée d'Espagne, la disponibilité de la phénytoïne sodique s'améliore. Dans ce contexte favorable, l'ANSM lève la mesure restrictive mise en place le 11 mai, limitant l'usage de ce médicament aux enfants de moins de 5 ans. 

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    La spécialité importée d’Espagne comporte le même principe actif avec une concentration identique.

    La spécialité importée d’Espagne comporte le même principe actif avec une concentration identique.Oleksii Liskonih / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Retardée de quelques semaines (cf. notre article du 19 mai 2026), la mise à disposition d'unités de la spécialité espagnole Fenitoína Rubió 50 mg/ml solución inyectable auprès des pharmacies à usage intérieur (PUI) est aujourd'hui confirmée [1, 2]. Elle permet d'améliorer provisoirement la disponibilité en phénytoïne sodique injectable sur le marché français, et de pallier l'indisponibilité de DILANTIN 250 mg/5 mL solution injectable.

    En outre, le laboratoire Esteve Pharmaceuticals prévoit une remise à disposition normale de DILANTIN pour la fin d'été 2026.

    L'utilisation de phénytoïne injectable à nouveau possible chez les 5 ans et plus

    Dans ce contexte favorable, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de lever le contingentement qualitatif mis en place le 11 mai 2026, qui imposait de réserver les unités de phénytoïne sodique aux enfants de moins de 5 ans (cf. notre article du 19 mai 2026). Cette restriction temporaire se justifiait par l'absence d'alternative thérapeutique dans cette tranche d'âge, alors qu'il restait possible d'avoir recours à la fosphénytoïne sodique (PRODILANTIN 75 mg/mL solution injectable) chez les enfants de 5 ans et plus.

    Depuis le 19 juin 2026, il est de nouveau possible : 

    • de prescrire la phénytoïne injectable aux enfants de moins de 5 ans comme aux enfants de 5 ans et plus ;
    • de commander des unités de phénytoïne sodique sans y associer l'attestation d'honneur certifiant l'âge de l'enfant.

    À propos de la spécialité espagnole importée

    La spécialité importée d'Espagne est comparable à la spécialité DILANTIN [3] :

    • même principe actif : phénytoïne sodique ;
    • même concentration en principe actif : 250 mg/5 mL (volume de solution total).

    Les différences portent sur :

    • l'expression de la concentration : pour la spécialité importée, la concentration est exprimée en mg/mL (50 mg/mL), alors que DILANTIN est exprimé en mg/5 mL (250 mg/5 mL). Au total, chaque spécialité contient la même quantité de substance active, soit 250 mg de phénytoïne sodique ;
    • conditionnement primaire : la spécialité espagnole se présente en ampoule, alors que la spécialité DILANTIN est en flacon. L'ampoule et le flacon contiennent l'un et l'autre un même volume de 5 mL de solution ; 
    • la présence d'éthanol dans la spécialité Fenitoína Rubió.

    La spécialité importée doit être utilisée conformément à l'Autorisation de mise sur le marché (AMM) française. 

    Pour garantir la continuité de l'approvisionnement, le laboratoire indique avoir procédé au déconditionnement des boîtes initiales (boîte de 50 ampoules) et à leur reconditionnement en boîte de 5 ampoules (UCD 3400890056748). Les unités reconditionnées ne sont pas sérialisées.

    Pour en savoir plus

    [1] DILANTIN (phénytoïne sodique) : amélioration de la situation, levée de la mesure réservant son usage aux enfants de moins de 5 ans (ANSM, 19 juin 2026)

    [2] DILANTIN 250 mg/5 mL solution injectable - Rupture de stock (ANSM, 19 juin 2026)

    [3] Lettre d'information du laboratoire Estève aux pharmaciens des hôpitaux (7 avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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