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    Bon usage, Prescription - Délivrance

    Finastéride 1 mg et attestation d'information : les renouvellements aussi

    Déjà obligatoire depuis le 16 avril 2026 lors de l’initiation d’un traitement par finastéride 1 mg pour une alopécie androgénétique, l’attestation annuelle d’information partagée est désormais également exigée pour son renouvellement depuis le 16 juin 2026.
     

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    Une attestation pour confirmer que le patient a été informé du profil de sécurité du médicament. 

    Une attestation pour confirmer que le patient a été informé du profil de sécurité du médicament.  JNemchinova / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    À partir du 16 juin 2026, l'obligation de présenter une attestation d’information partagée annuelle s'applique à tous les hommes traités par finastéride 1 mg dans le cadre d'un traitement de l'alopécie [1]

    Pour rappel, le finastéride 1 mg est indiqué uniquement chez l'homme de 18 à 41 ans atteint d'un stade peu évolué de la chute des cheveux (alopécie androgénétique).

    Les patients déjà traités par finastéride 1 mg sont concernés aussi

    L'attestation d’information partagée annuelle vise à renforcer l'information du patient sur les effets indésirables du finastéride 1 mg et la conduite à tenir en cas de symptômes ou signes d'alerte (cf. Encadré). 

    Les nouvelles modalités de prescription et de délivrance introduisant cette attestation obligatoire se sont déroulées en deux temps : 

    • depuis le 16 avril 2026, obligation de présenter cette attestation pour toutes les initiations de traitement (cf. notre article du 16 avril 2026) ;
    • à partir du 16 juin 2026, l'obligation est élargie à tous les patients, y compris ceux déjà traités. Ce délai de trois mois supplémentaires devait leur permettre de consulter leur prescripteur afin que ce dernier leur remette l'attestation d'information partagée, si la décision de prolonger le traitement était prise. 
    Encadré - Finastéride 1 mg : que contient l'attestation annuelle d'information ?

    Cette attestation annuelle d'information remplace le document d'information mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en 2019 (cf. notre article du 12 décembre 2019). 

    Elle vise à renforcer l'information du patient sur les effets indésirables du finastéride 1 mg utilisé dans le cadre d'un traitement de l'alopécie. Les risques associés à ce traitement et la conduite à tenir si des signes ou symptômes d'alerte apparaissent y sont précisés :

    • les effets indésirables sexuels : troubles de l'érection ou de l'éjaculation, douleurs testiculaires, diminution de la libido, présence de sang dans le sperme, infertilité masculine, mauvaise qualité du sperme. Ces troubles peuvent contribuer à des changements de l'humeur et à des pensées suicidaires ;
    • les effets indésirables psychiatriques : anxiété, humeur dépressive, dépression, pensées suicidaires, suicides. Les symptômes de la dépression peuvent comprendre une tristesse constante, un abattement, une perte d’intérêt et de plaisir, une difficulté de concentration et de mémorisation, une réduction de l’énergie, une fatigabilité (anormale, voire intense) et des troubles du sommeil ;
    • le délai d'apparition des effets indésirables : quelques jours à quelques années après le début du traitement ;
    • la durée des effets indésirables : variable, avec un risque de persistance de quelques années après l'arrêt du traitement ;
    • la conduite à tenir : 
      • modification de l'humeur (tristesse, anxiété, fatigue, difficulté de concentration) : arrêt immédiat et consultation médicale,
      • troubles sexuels : consultation médicale,
      • gonflement des lèvres, du visage, de la langue, de la gorge, difficulté à avaler ou respirer : urgence médicale, contacter le 15 ou le 18 ;
    • la nécessité d'une réévaluation régulière du traitement : consultation au moins tous les 3 à 6 mois, ou avant si survenue d'effets indésirables.

    Pas d'attestation, pas de médicament

    L'attestation d’information partagée annuelle [2] est remise au patient (ou au représentant légal) par le médecin prescripteur. L'un et l'autre doivent cosigner le document. 

    Cette attestation est valable 1 an, obligeant ainsi à réévaluer le traitement par finastéride 1 mg chaque année. Si le traitement par finastéride est poursuivi, elle doit être renouvelée chaque année.

    À l'officine, le patient doit présenter une ordonnance valide et l'attestation d'information partagée annuelle au pharmacien. Sans cette attestation, le médicament ne peut pas être délivré.

    Un exemplaire de l'attestation annuelle signé doit être conservé dans le dossier médical du patient. Il est également recommandé de l'intégrer dans le dossier médical partagé (DMP).

    Ces dispositions spécifiques ne s'appliquent pas aux spécialités de finastéride 5 mg indiquées dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ni au traitement topique à base de finastéride (FINCREZO).

    Pour en savoir plus

    [1] Finastéride 1 mg : une attestation d'information partagée bientôt nécessaire pour toute dispensation (ANSM, actualisation du 15 juin 2026)

    [2] Attestation d'information partagée pour les patients traités par finastéride 1 mg (ANSM, avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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