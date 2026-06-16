Finastéride 1 mg et attestation d'information : les renouvellements aussi

Une attestation pour confirmer que le patient a été informé du profil de sécurité du médicament. JNemchinova / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
À partir du 16 juin 2026, l'obligation de présenter une attestation d’information partagée annuelle s'applique à tous les hommes traités par finastéride 1 mg dans le cadre d'un traitement de l'alopécie [1].
Pour rappel, le finastéride 1 mg est indiqué uniquement chez l'homme de 18 à 41 ans atteint d'un stade peu évolué de la chute des cheveux (alopécie androgénétique).
Les patients déjà traités par finastéride 1 mg sont concernés aussi
L'attestation d’information partagée annuelle vise à renforcer l'information du patient sur les effets indésirables du finastéride 1 mg et la conduite à tenir en cas de symptômes ou signes d'alerte (cf. Encadré).
Les nouvelles modalités de prescription et de délivrance introduisant cette attestation obligatoire se sont déroulées en deux temps :
- depuis le 16 avril 2026, obligation de présenter cette attestation pour toutes les initiations de traitement (cf. notre article du 16 avril 2026) ;
- à partir du 16 juin 2026, l'obligation est élargie à tous les patients, y compris ceux déjà traités. Ce délai de trois mois supplémentaires devait leur permettre de consulter leur prescripteur afin que ce dernier leur remette l'attestation d'information partagée, si la décision de prolonger le traitement était prise.
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Cette attestation annuelle d'information remplace le document d'information mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en 2019 (cf. notre article du 12 décembre 2019).
Elle vise à renforcer l'information du patient sur les effets indésirables du finastéride 1 mg utilisé dans le cadre d'un traitement de l'alopécie.
Pas d'attestation, pas de médicament
L'attestation d’information partagée annuelle [2] est remise au patient (ou au représentant légal) par le médecin prescripteur. L'un et l'autre doivent cosigner le document.
Cette attestation est valable 1 an, obligeant ainsi à réévaluer le traitement par finastéride 1 mg chaque année. Si le traitement par finastéride est poursuivi, elle doit être renouvelée chaque année.
À l'officine, le patient doit présenter une ordonnance valide et l'attestation d'information partagée annuelle au pharmacien. Sans cette attestation, le médicament ne peut pas être délivré.
Un exemplaire de l'attestation annuelle signé doit être conservé dans le dossier médical du patient. Il est également recommandé de l'intégrer dans le dossier médical partagé (DMP).
Ces dispositions spécifiques
[1] Finastéride 1 mg : une attestation d'information partagée bientôt nécessaire pour toute dispensation (ANSM, actualisation du 15 juin 2026)
[2] Attestation d'information partagée pour les patients traités par finastéride 1 mg (ANSM, avril 2026)
- FINASTERIDE ARROW GENERIQUES 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE ARROW LAB 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE BAILLEUL 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE BIOGARAN 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE CRISTERS 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE EG 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE SANDOZ 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE TEVA 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE VIATRIS 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE ZENTIVA 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE ZYDUS FRANCE 1 mg cp pellic
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