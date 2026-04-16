Finastéride 1 mg et alopécie : attestation d'information partagée obligatoire pour toute initiation

Pour l'homme de 18 à 41 ans atteint d'une alopécie androgénétique.Ildar Abulkhanov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Annoncées en février 2026 (cf. notre article du 11 février 2026), les nouvelles modalités de prescription et de délivrance du finastéride 1
- le médecin doit remettre au patient une
- cette attestation doit être
- cette attestation cosignée doit être présentée avec l'ordonnance pour
L'attestation annuelle d'information cosignée est valable un an. Elle doit être renouvelée chaque année, à l'issue de la période de validité.
Un exemplaire doit être conservé dans le dossier médical du patient. Il est également recommandé d'intégrer cette attestation signée dans le dossier médical partagé (DMP).
Pour les traitements par finastéride 1 mg déjà en cours, ces dispositions entreront en vigueur à compter du 16 juin 2026. Ce délai de deux mois supplémentaires est accordé pour laisser aux patients le temps de revoir leur médecin, qui leur remettra l'attestation annuelle d'information.
Pour rappel, le finastéride 1 mg est indiqué uniquement chez l'homme de 18 à 41 ans atteint d'un stade peu évolué de la chute des cheveux (alopécie androgénétique).
Ces dispositions spécifiques ne s'appliquent pas aux spécialités de finastéride 5 mg indiquées dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ni au traitement topique à base de finastéride (FINCREZO).
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Cette attestation annuelle d'information remplace le document d'information mis en place par l'ANSM en 2019 (cf. notre article du 12 décembre 2019).
Elle vise à renforcer l'information du patient sur les effets indésirables du finastéride 1 mg utilisé dans le cadre d'un traitement de l'alopécie.
Les éléments suivants y sont décrits
[1] Finastéride 1 mg : une attestation d'information partagée bientôt nécessaire pour toute dispensation (ANSM, mise à jour du 15 avril 2026)
[2] Attestation d'information partagée pour les patients traités par finastéride 1 mg (ANSM, avril 2026)
- FINASTERIDE ARROW GENERIQUES 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE ARROW LAB 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE BAILLEUL 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE BIOGARAN 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE CRISTERS 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE EG 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE SANDOZ 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE TEVA 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE VIATRIS 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE ZENTIVA 1 mg cp pellic
- FINASTERIDE ZYDUS FRANCE 1 mg cp pellic
- PROPECIA 1 mg cp pellic
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