Finastéride 1 mg et alopécie : attestation d'information partagée obligatoire pour toute initiation

Pour l'homme de 18 à 41 ans atteint d'une alopécie androgénétique.Ildar Abulkhanov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Annoncées en février 2026 (cf. notre article du 11 février 2026), les nouvelles modalités de prescription et de délivrance du finastéride 1 mg dans le cadre d'un traitement de l'alopécie sont applicables depuis le 16 avril 2026 pour toute initiation de traitement [1] :

le médecin doit remettre au patient une attestation d’information partagée annuelle [2] (cf. Encadré ) ;

attestation d’information partagée annuelle [2] (cf. ) ; cette attestation doit être cosignée par le prescripteur et par le patient (ou son représentant légal) ;

par le prescripteur et par le patient (ou son représentant légal) ; cette attestation cosignée doit être présentée avec l'ordonnance pour autoriser la délivrance du finastéride 1 mg en pharmacie. Sans cette attestation, le médicament ne peut pas être délivré.

L'attestation annuelle d'information cosignée est valable un an. Elle doit être renouvelée chaque année, à l'issue de la période de validité.

Un exemplaire doit être conservé dans le dossier médical du patient. Il est également recommandé d'intégrer cette attestation signée dans le dossier médical partagé (DMP).

Pour les traitements par finastéride 1 mg déjà en cours, ces dispositions entreront en vigueur à compter du 16 juin 2026. Ce délai de deux mois supplémentaires est accordé pour laisser aux patients le temps de revoir leur médecin, qui leur remettra l'attestation annuelle d'information.

Pour rappel, le finastéride 1 mg est indiqué uniquement chez l'homme de 18 à 41 ans atteint d'un stade peu évolué de la chute des cheveux (alopécie androgénétique).

Ces dispositions spécifiques ne s'appliquent pas aux spécialités de finastéride 5 mg indiquées dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ni au traitement topique à base de finastéride (FINCREZO).