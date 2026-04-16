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    #Médicaments #Bon usage #Prescription - Délivrance

    Finastéride 1 mg et alopécie : attestation d'information partagée obligatoire pour toute initiation

    Depuis le 16 avril 2026, pour toute initiation de traitement par finastéride 1 mg, une attestation d'information partagée est exigée pour autoriser la délivrance de ce médicament en pharmacie. Pour les traitements déjà en cours, cette disposition entrera en vigueur le 16 juin. 

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    Pour l'homme de 18 à 41 ans atteint d'une alopécie androgénétique.

    Pour l'homme de 18 à 41 ans atteint d'une alopécie androgénétique.Ildar Abulkhanov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Annoncées en février 2026 (cf. notre article du 11 février 2026), les nouvelles modalités de prescription et de délivrance du finastéride 1 mg dans le cadre d'un traitement de l'alopécie sont applicables depuis le 16 avril 2026 pour toute initiation de traitement [1] :

    • le médecin doit remettre au patient une attestation d’information partagée annuelle [2] (cf. Encadré) ;
    • cette attestation doit être cosignée par le prescripteur et par le patient (ou son représentant légal) ;
    • cette attestation cosignée doit être présentée avec l'ordonnance pour autoriser la délivrance du finastéride 1 mg en pharmacie. Sans cette attestation, le médicament ne peut pas être délivré.

    L'attestation annuelle d'information cosignée est valable un an. Elle doit être renouvelée chaque année, à l'issue de la période de validité.
    Un exemplaire doit être conservé dans le dossier médical du patient. Il est également recommandé d'intégrer cette attestation signée dans le dossier médical partagé (DMP).

    Pour les traitements par finastéride 1 mg déjà en cours, ces dispositions entreront en vigueur à compter du 16 juin 2026. Ce délai de deux mois supplémentaires est accordé pour laisser aux patients le temps de revoir leur médecin, qui leur remettra l'attestation annuelle d'information. 

    Pour rappel, le finastéride 1 mg est indiqué uniquement chez l'homme de 18 à 41 ans atteint d'un stade peu évolué de la chute des cheveux (alopécie androgénétique).

    Ces dispositions spécifiques ne s'appliquent pas aux spécialités de finastéride 5 mg indiquées dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ni au traitement topique à base de finastéride (FINCREZO).

    Encadré - Finastéride 1 mg : à quoi sert l'attestation d'information partagée désormais exigée ?

    Cette attestation annuelle d'information remplace le document d'information mis en place par l'ANSM en 2019 (cf. notre article du 12 décembre 2019).

    Elle vise à renforcer l'information du patient sur les effets indésirables du finastéride 1 mg utilisé dans le cadre d'un traitement de l'alopécie. 

    Les éléments suivants y sont décrits :

    • la présentation par le médecin d'autres solutions et la nécessité d'un temps de réflexion avant de commencer le traitement par finastéride ;
    • l'importance d'informer le médecin sur les antécédents médicaux (maladies physiques et psychiques, troubles anxieux, dépression, etc.) du patient et sur les traitements en cours ;
    • les effets indésirables sexuels : troubles de l'érection ou de l'éjaculation, douleurs testiculaires, diminution de la libido, présence de sang dans le sperme, infertilité masculine, mauvaise qualité du sperme. Ces troubles peuvent contribuer à des changements de l'humeur et à des pensées suicidaires ;
    • les effets indésirables psychiatriques : anxiété, humeur dépressive, dépression, pensées suicidaires, suicides. Les symptômes de la dépression peuvent comprendre une tristesse constante, un abattement, une perte d’intérêt et de plaisir, une difficulté de concentration et de mémorisation, une réduction de l’énergie, une fatigabilité (anormale voire intense) et des troubles du sommeil ;
    • le délai d'apparition des effets indésirables : quelques jours à quelques années après le début du traitement ;
    • la durée des effets indésirables : variable, avec un risque de persistance de quelques années après l'arrêt du traitement ;
    • la conduite à tenir : 
      • modification de l'humeur (tristesse, anxiété, fatigue, difficulté de concentration) : arrêt immédiat et consultation médicale,
      • troubles sexuels : consultation médicale,
      • gonflement des lèvres, du visage, de la langue, de la gorge, difficulté à avaler ou respirer : urgence médicale, contacter le 15 ou le 18 ;
    • la nécessité d'une réévaluation régulière du traitement : consultation au moins tous les 3 à 6 mois, ou avant si survenue d'effets indésirables.

     

    Pour en savoir plus

    [1] Finastéride 1 mg : une attestation d'information partagée bientôt nécessaire pour toute dispensation (ANSM, mise à jour du 15 avril 2026)

    [2] Attestation d'information partagée pour les patients traités par finastéride 1 mg (ANSM, avril 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Sources

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    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
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