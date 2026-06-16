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    Alertes - Lots

    NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR en poudre : rappel d'un lot à la suite de signalements

    Une dizaine de signalements ont été rapportés en France chez des nourrissons ayant consommé le lait infantile NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR en poudre issu du lot du lot 183403. Un rappel est organisé en pharmacie et les patients doivent être informés de la conduite à tenir. 

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    Un rappel dû à des modifications organoleptiques et non à un agent pathogène.

    Un rappel dû à des modifications organoleptiques et non à un agent pathogène.lightelf / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Le laboratoire Novalac a procédé au rappel volontaire du lot 183403 (péremption 17/07/2028) de lait infantile NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR en poudre [1, 2, 3] : 

    • préparation infantile destinée aux nourrissons de 0 à 36 mois présentant une allergie aux protéines de lait de vache (remboursable LPPR) ;
    • boîte de 400 g, code EAN 3518073772016.

    Cette décision est motivée par une non-conformité organoleptique qui rend le produit impropre à la consommation. 

    Le lot 183403 est fabriqué en Allemagne.

    Des signalements d'effets indésirables chez des nourrissons

    Le fabricant indique avoir reçu un nombre important de signalements pour ce lot, du fait d’anomalies organoleptiques se traduisant par une couleur ou une odeur inhabituelles.

    En outre, au 9 juin 2026, une dizaine de signalements d'effets indésirables digestifs (diarrhées, vomissements) observés chez des nourrissons ayant tous consommé ce produit (issu du lot 183403) étaient enregistrés : 

    « Parmi les nourrissons concernés, l'un a été hospitalisé, l'examen de ses selles aboutissant à la détection d'un adénovirus, agent pathogène responsable de gastro-entérite qui n’est pas susceptible de provenir du lait », indique la direction générale de l'Alimentation dans un communiqué publié le 12 juin 2026 [1].

    Pas de contamination par la toxine céréulide, ni d'autres agents pathogènes

    Selon les premiers résultats de l'investigation menée par l'exploitant United Pharmaceuticals (propriétaire des Laboratoires Novalac), « les modifications organoleptiques seraient dues à une durée de chauffe trop importante d’une partie du lot. Les analyses réalisées par l’exploitant ne montrent aucune présence de pathogène ».

    Les résultats des contrôles écartent un risque de contamination par la toxine céréulide. Cette substance a été à l'origine d'une série de rappel de laits infantiles fin 2024-début 2025 (cf. nos articles du 22 janvier 2026 actualisé le 24 janvier 2026, du 29 janvier 2026, du 3 février 2026).

    Aucun agent pathogène n'a été détecté dans le lot 183403 de NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR en poudre. 

    Conduite à tenir pour les pharmaciens et les consommateurs

    À ce jour, les contrôles ne permettent pas de conclure à « un éventuel caractère préjudiciable à la santé », mais les non-conformités organoleptiques (couleur et odeur inhabituelles) rendent ce lot impropre à la consommation, conduisant le laboratoire à le retirer du circuit de vente.

    Retrait de vente en pharmacie et information des consommateurs

    En effet, NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR en poudre n'est disponible qu'en pharmacie. 

    Toutes les boîtes du lot 183403 doivent être retirées des rayons et mises en quarantaine. Les pharmaciens concernés doivent appeler leur grossiste afin de leur renvoyer les boîtes en quarantaine [4]. 

    Les pharmaciens qui référencent NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR doivent informer les consommateurs en apposant une des affichettes mise en ligne sur le site Rappel Conso [2, 3] :

    • NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR en poudre 0-36 mois, boîte de 400 g (UPSA SAS UPSA), pour les pharmacies de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte ;
    • NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR en poudre 0-36 mois, boîte de 400 g (NHS NHS), pour les pharmacies de métropole.

    Ne plus consommer le produit et le rapporter en pharmacie

    Il est demandé aux consommateurs de suivre les consignes suivantes : 

    • vérifier le numéro de lot de NOVALAC EXPERT ALLERNOVA AR en poudre ;
    • ne plus consommer le produit s'il est issu du lot 183403 ;
    • rapporter la ou les boîtes au point de vente pour échange avec une boîte issue d'un lot conforme ;
    • contacter le service consommateur au 0800009184 pour des informations complémentaires.

    En présence de signes ou symptômes anormaux (vomissements, diarrhées, fièvre modérée à élevée) survenant après la consommation du lait, il est recommandé :

    • selon la sévérité des symptômes : consulter un médecin ou le 15, en précisant la consommation du produit ; 
    • réaliser une déclaration sur le portail des signalements en précisant le numéro de lot et si un médecin a été consulté.
    Pour en savoir plus

    [1] Retrait-rappel volontaire d’un lot de lait infantile « Allernova AR » des laboratoires Novalac, sans aucun lien avec l'alerte internationale récente concernant des laits infantiles de différents producteurs dans le monde (Ministère de l’Agriculture, 12 juin 2026)

    [2] Fiche de rappel-Conso 2026-06-0126 pour les pharmacies de France métropolitaine - NOVALAC EXPERT Allernova AR lait en poudre 0-36 mois - Boîte de 400 g (Rappel.conso.gouv, 12 juin 2026)

    [3] Fiche de rappel-Conso 2026-06-0126 pour les pharmacies de Guadeloupe, Guyane, Réunion et Mayotte - NOVALAC EXPERT Allernova AR lait en poudre 0-36 mois - Boîte de 400 g (Rappel.conso.gouv, 12 juin 2026)

    [4] Alerte de la DGAL : retrait-rappel volontaire d’un lot de lait infantile “Allernova AR” des laboratoires Novalac (Ordre des pharmaciens, 15 juin 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies de parapharmacie
    Sources

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