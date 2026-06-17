Cancer de l’œsophage : le 3 e cancer digestif en France après ceux du côlon/rectum et de l’estomac.Jitendra Jadhav / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

En oncologie, TEVIMBRA 100 mg solution à diluer pour perfusion (tislélizumab) est un nouveau médicament indiqué dans le traitement de certaines formes des cancers suivants (cf. libellé complet dans la monographie TEVIMBRA) :

cancers bronchiques : non à petites cellules (CBNPC), à petites cellules (CBPC) ;

cancers de l'estomac et de l'œsophage : adénocarcinome gastrique ou de la jonction œsogastrique (G/JOG), carcinome épidermoïde de l’œsophage (CEO) ;

carcinomes du nasopharynx.

TEVIMBRA fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté.

Le tislélizumab : un nouveau principe actif dirigé contre le PD-1

Le tislélizumab, principe actif de TEVIMBRA, est un anticorps monoclonal humanisé de type immunoglobuline G4 (IgG4) modifiée dirigé contre le récepteur PD-1 humain (programmed cell death protein 1), exprimé à la surface des lymphocytes T et B. L'activation du PD-1 par les cellules cancéreuses « éteint l'activité des lymphocytes T ». En bloquant de manière compétitive la liaison des ligands PD-L1 (programmed cell death ligand 1) et PD-L2, le tislélizumab bloque le PD-1 et permet de maintenir l'activité des lymphocytes T.

Deux indications examinées par la Commission de transparence

Selon l'autorisation de mise sur le marché (AMM), TEVIMBRA est indiqué :

en association avec une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction œsogastrique (G/JOG) localement avancé, non résécable ou métastatique, HER2-négatif, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score TAP (Tumor Area Positivity [positivité de la zone tumorale]) ≥ 5 % ;

en association avec une chimiothérapie à base de sels de platine, dans le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de l'œsophage (CEO) non résécable, localement avancé ou métastatique dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score TAP ≥ 5 % ;

(CEO) non résécable, localement avancé ou métastatique dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score TAP ≥ 5 % ; en monothérapie, dans le traitement des patients adultes atteints d'un CEO localement avancé non résécable ou métastatique, après une chimiothérapie antérieure à base de sels de platine.

Ces indications ont fait l'objet de deux avis médicoéconomiques de la Commission de la transparence (CT) :

un premier avis relatif au traitement du carcinome épidermoïde de l'œsophage [1] ;

un second avis relatif au traitement du carcinome épidermoïde de l'œsophage, et englobant l'extension d'indication dans l'adénocarcinome gastrique ou de la jonction œsogastrique (G/JOG) [2].

À l’issue de ce deuxième examen des données médicoéconomiques, la CT a attribué à TEVIMBRA dans ces indications, uniquement en association avec une chimiothérapie, telles que prévues par l'AMM :

un service médical rendu (SMR) important ;

(SMR) une amélioration du service médical rendu modérée (ASMR III) par rapport à la chimiothérapie seule.

La CT s'est appuyée sur les résultats des études Rationale qui démontrent la supériorité de TEVIMBRA associé à la chimiothérapie, en comparaison à la chimiothérapie seule, en termes de survie globale.

Pour la CT, TEVIMBRA, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine, est une option supplémentaire de traitement de première ligne dans les indications précitées.

TEVIMBRA en pratique

Si cela est spécifié dans l’indication, un test PD-L1 doit être réalisé pour sélectionner les patients exprimant PD-L1.

Dilution et perfusion IV

TEVIMBRA doit être exclusivement administré par voie intraveineuse (IV), en perfusion. La solution doit être diluée avant d'être administrée. Plusieurs flacons peuvent être nécessaires pour obtenir la dose prescrite.

Posologies recommandées

En monothérapie comme en association à d’autres traitements contre le cancer, la dose recommandée de TEVIMBRA est :

soit de 200 mg administrés une fois toutes les 3 semaines ;

soit de 400 mg administrés une fois toutes les 6 semaines.

Des réductions de dose de TEVIMBRA en monothérapie ou en association ne sont pas recommandées. Le traitement doit être interrompu ou arrêté en fonction de la sévérité des effets indésirables (cf. monographie VIDAL de TEVIMBRA).

Surveillance et information obligatoire des patients

Les patients traités par TEVIMBRA doivent recevoir une carte patient afin d'être informés sur les effets indésirables d'origine immunologique et les signes associés, pouvant survenir au cours du traitement :

pneumopathie inflammatoire ;

colite ;

hépatite ;

endocrinopathies (troubles thyroïdiens, insuffisance surrénalienne, hypophysite, diabète de type 1) ;

réactions cutanées sévères ;

néphrite avec insuffisance rénale ;

autres effets indésirables (myosite, myocardite, arthrite...) ;

réactions liées à la perfusion ;

lymphohistiocytose hémophagocytaire.

En présence de ces signes, le patient doit immédiatement contacter le médecin prescripteur.

La surveillance porte également sur les risques de toxicité hépatique et cutanée auxquels expose un traitement par TEVIMBRA.

Identité administrative

Liste I

Réservé à l’usage hospitalier

Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie

Surveillance particulière pendant le traitement

Flacon de 10 mL, CIP 3400955101628, UCD 3400890041201

Agrément aux collectivités (cf. Encadré) [3]

Prise en charge en sus des GHS (cf. Encadré) [4]

Laboratoire BeOne Medicines France