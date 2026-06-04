Glaucome : OLATALIN, nouvelle association de dorzolamide et timolol, sans conservateur

Le dorzolamide est un puissant inhibiteur de l’anhydrase carbonique II chez l’homme.Libre de droits / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

En opthalmologie, OLATALIN 20 mg/mL + 5 mg/mL collyre en solution est une nouvelle spécialité associant du dorzolamide (inhibiteur de l’anhydrase carbonique) et du timolol (bêtabloquant).

OLATALIN est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire (PIO) élevée chez les patients présentant un glaucome à angle ouvert ou un glaucome pseudo-exfoliatif, lorsqu'une monothérapie topique par bêtabloquant est insuffisante (cf. VIDAL Reco « Glaucome primitif à angle ouvert »).

Une formulation sans conservateur

OLATALIN est un hybride de COSOPT 20 mg/mL + 5 mg/mL en récipient unidose [1], qui n'est plus commercialisé en France depuis 2018. Il se distingue de la spécialité de référence par sa présentation en flacons multidoses :

flacon de 5 mL ;

flacon de 10 mL.

La solution ne contient pas de conservateur. D’autres spécialités associant du dorzolamide et du timolol 20 mg/5 mg et formulées sans conservateur sont disponibles sur le marché français.

En pratique

À propos du flacon

Les flacons d'OLATALIN sont munis d'un embout compte-gouttes multidoses, recouvert d'un bouchon qui doit être remis après chaque utilisation.

La goutte de collyre est libérée en pressant le flacon.

Une fois le flacon ouvert, la solution peut être conservée plusieurs jours :

60 jours pour le flacon de 5 mL ;

90 jours pour le flacon de 10 mL

Il est conseillé aux patients d'inscrire la date d'ouverture du flacon sur la boîte.

Recommandations posologiques

La posologie recommandée est 1 goutte d'OLATALIN dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil ou des yeux atteint(s), 2 fois par jour (matin et soir).

Les consignes pour l'instillation du collyre doivent être expliquées aux patients :

adopter la position la plus confortable pour l'instillation (assis, allongé, debout) ;

tirer doucement la paupière inférieure vers le bas et regarder vers le haut ;

déposer la goutte dans le cul-de-sac conjonctival ;

après l'instillation, fermer l'œil et appuyer sur le coin interne avec le doigt pendant environ 2 minutes. Cette manipulation permet d'éviter un passage systémique et les effets secondaires associés, et d'augmenter l’activité locale du collyre ;

après chaque utilisation et avant de remettre en place le bouchon, le flacon doit être secoué une fois vers le bas, sans toucher l'embout, afin d'éliminer de l'embout toute solution résiduelle.

Si d'autres médicaments ophtalmiques topiques sont prescrits de façon concomitante, un délai d'au moins 10 minutes doit être respecté entre l'instillation de chaque médicament. Les pommades ophtalmiques doivent être administrées en dernier.

Identité administrative

Liste I

Flacon unitaire de 5 mL, CIP 3400930257500, prix public TTC = 5,53 euros [2]

Flacon unitaire de 10 mL, CIP 3400930257524, prix public TTC = 10,99 euros [2]

Remboursable à 65 % [3]

Agrément aux collectivités [4]

Non inscrit au registre des groupes hybrides (avril 2026)

Laboratoire TRB Chemedica