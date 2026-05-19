  • Médicaments
  • DM & Parapharmacie
  • Maladies
  • Santé des patients
  • Prise en charge médicale
  • Formations médicales
  • Actualités
      • search search close close
      • S'inscrire
    Nouvelle spécialité

    OBGEMSA, nouveau médicament pour traiter l'hyperactivité vésicale

    OBGEMSA 75 mg comprimé pelliculé est indiqué pour traiter les symptômes de l'hyperactivité vésicale. Ce médicament non anticholinergique est formulé à partir de vibégron, un nouveau principe actif agoniste des récepteurs bêta-3-adrénergiques.

    Image d'une montre4 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    L’hyperactivité vésicale concernerait environ 4,4 millions de personnes de plus de 40 ans en France.

    L’hyperactivité vésicale concernerait environ 4,4 millions de personnes de plus de 40 ans en France.Antonio Marca / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    En urologie, l'arsenal thérapeutique compte un nouveau médicament pour prendre en charge les adultes présentant une hyperactivité vésicale :

    Plus précisément, OBGEMSA est indiqué dans le traitement symptomatique du syndrome d'hyperactivité vésicale (HAV) chez l'adulte caractérisé par :

    • une urgence urinaire ;
    • avec ou sans incontinence urinaire d'urgence ;
    • et, en général, une pollakiurie et une nycturie.

    Un nouveau principe actif dénommé vibégron

    Le principe actif d'OBGEMSA est le vibégron, un agoniste sélectif des récepteurs bêta 3-adrénergiques humains. L'activation des récepteurs bêta 3-adrénergiques situés dans le muscle détrusor de la vessie permet d'augmenter la capacité vésicale en relaxant le muscle lisse détrusor pendant le remplissage de la vessie.

    En France, OBGEMSA est le deuxième représentant de cette classe pharmacologique, après BETMIGA (mirabégron). 

    Une efficacité supérieure au placebo

    L'efficacité du vibégron 75 mg a été évaluée dans l'étude de phase III Empowur [1], en comparaison au placebo : 

    • pendant 12 semaines ;
    • sur 1 518 patients atteints d'HAV et présentant des symptômes d'impériosité et de pollakiurie avec ou sans incontinence urinaire par impériosité (IUI).

    Les résultats sont en faveur de la supériorité du vibégron par rapport au placebo sur les deux cocritères de jugement principaux :

    • en termes de variation du nombre moyen de mictions par 24 heures à la 12e semaine par rapport à l’inclusion, avec une différence moyenne estimée entre les groupes vibégron et placebo de -0,5 IC95% [-0,8 ; -0,2], p < 0,001 ;
    • en termes de variation du nombre moyen d’épisodes d’incontinence urinaire par impériosité par 24 heures à la 12e semaine par rapport à l’inclusion, avec une différence moyenne estimée de -0,6 IC95% [-0,9 ; -0,3], p < 0,001.

    Un SMR jugé faible par la Commission de la transparence

    Dans son avis du 23 juillet 2025 [1], la Commission de la transparence (CT) estime que la pertinence clinique de la variation du nombre moyen de mictions par 24 heures sur une durée de 12 semaines « est discutable et au mieux modeste ».

    À l’issue de son évaluation, elle juge le service médical rendu (SMR) d'OBGEMSA « faible », et conclut à l'absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans le traitement symptomatique du syndrome d'hyperactivité vésicale. 

    S'il n'y a pas de données de comparaison directe entre OBGEMSA et les anticholinergiques (ne permettant pas de hiérarchiser ces traitements les uns par rapport aux autres), la CT souligne cependant que « le profil de tolérance du vibégron semble globalement favorable et différent de celui problématique des anticholinergiques ».

    Une alternative aux anticholinergiques

    Pour la CT, le vibégron constitue une option thérapeutique dans le traitement symptomatique du syndrome d’hyperactivité vésicale (HAV) chez l’adulte, notamment lorsque les anticholinergiques sont mal tolérés ou contre-indiqués

    Bien que la CT ait rendu un avis favorable à la prise en charge (15 %) d'OBGEMSA, les arrêtés d'inscription sur la liste des médicaments remboursables et la liste des médicaments agréés aux collectivités ne sont pas publiés au 19 mai 2026. 

    En pratique

    La dose recommandée de vibégron est de 75 mg 1 fois par jour, soit 1 comprimé d'OBGEMSA par jour.
    Le comprimé doit être avalé avec de l'eau. Si besoin, il est également possible de l'écraser et de le mélanger à une cuillère à soupe (environ 15 mL) d'aliments mous (compote de pomme, par exemple). La préparation obtenue doit être administrée immédiatement avec un verre d'eau.

    Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont une infection urinaire (6,6 %), des céphalées (5,0 %), une diarrhée (3,1 %) et des nausées (3,0 %).

    Risque de rétention urinaire : à surveiller

    Chez les patients traités par OBGEMSA, les signes et symptômes de rétention urinaire doivent être surveillés avant et pendant le traitement, en particulier chez les patients présentant une obstruction vésicale cliniquement significative, ou des facteurs prédisposant à l'obstruction vésicale, ainsi que chez ceux prenant un antimuscarinique pour le traitement d'une HAV en même temps que le vibégron.

    En cas de rétention urinaire, le traitement par vibégron doit être arrêté.

    Identité administrative

    Liste I
    Flacon de 30, CIP 3400930301531
    Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 19 mai 2026
    Laboratoire Pierre Fabre Médicament

    Pour en savoir plus

    [1] Avis de la Commission de la transparence – OBGEMSA (23 juillet 2025)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    David Paitraud
    David Paitraud est docteur en pharmacie et journaliste médical. Diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers et titulaire du DESS de Politiques des biens et des services de santé (Paris V), il commence sa carrière de journaliste en 2006 chez VIDAL, en intégrant la (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    icon_fb icon_bluesky icon_linkedin icon_instagram icon_youtube icon_welcome
    Espace produit
    Espace institutionnel
    Service client
    Espace partenaires
    Vidal Mobile
    google-play-badge application-iphone
    Presse - CGU - Conditions générales de vente - Données personnelles - Politique cookies - Mentions légales
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal