OLUMIANT : prise en charge étendue à l'arthrite juvénile idiopathique

Une extension de prise en charge sur un périmètre plus restreint que celui de l'AMM.Ivan Zhdanov / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La prise en charge (remboursement à 65 %, agrément aux collectivités) [1, 2] des spécialités OLUMIANT 2 mg et 4 mg comprimé pelliculé (baricitinib) - inhibiteur des Janus kinases - est étendue au traitement de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, dans le périmètre suivant :

traitement de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJI - polyarthrite à facteur rhumatoïde positif [RF+] ou négatif [RF-]), oligoarticulaire étendue, l'arthrite liée à l'enthésite et du rhumatisme psoriasique juvénile, chez les patients âgés de 2 ans et plus ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) dont au moins un anti-TNF lorsque cela est possible.

Pour rappel, pour être remboursable, les modalités de prescription d'OLUMIANT sont les suivantes :

prescription sur une ordonnance de médicament d'exception ;

prescription initiale hospitalière annuelle ;

prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en rhumatologie, en dermatologie, en médecine interne ou en allergologie.

Une prise en charge en troisième ligne de traitement

OLUMIANT a obtenu une extension de son autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l'arthrite juvénile idiopathique en septembre 2023 : le baricitinib est indiqué dans le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique active chez les patients âgés de 2 ans et plus, qui ont présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) conventionnels synthétiques ou biologiques antérieurs :

arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (polyarthrite à facteur rhumatoïde positif [RF+] ou négatif [RF-], et oligoarthrite étendue) ;

arthrite liée à l'enthésite ;

rhumatisme psoriasique juvénile.

Dans cette indication, le baricitinib peut être utilisé en monothérapie ou en association avec le méthotrexate.

Démonstration de l'efficacité du baricitinib dans l'AJI

L'efficacité du baricitinib dans cette indication a été évaluée dans l'étude de phase III JUVE-BASIS (JAHV) en comparaison au placebo, chez des patients atteints d’arthrite juvénile idiopathique ayant eu une réponse insuffisante ou une intolérance à au moins un autre traitement de fond conventionnel ou biologique (cDMARD et bDMARD).

Dans cette population, les résultats démontrent la supériorité de la poursuite de traitement par baricitinib en association ou non au méthotrexate.

Place du baricitinib dans la stratégie thérapeutique

En s'appuyant sur ces résultats, et en considérant la population étudiée dans l'étude JUVE-BASIS, la Commission de la transparence (CT) a attribué [3] à OLUMIANT un service médical rendu (SMR) important uniquement dans le traitement de l’AJI polyarticulaire (polyarthrite à facteur rhumatoïde positif [RF+] ou négatif [RF-]), l'AJI oligoarticulaire étendue, l’arthrite liée à l’enthésite et du rhumatisme psoriasique juvénile, chez les patients âgés de 2 ans et plus ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) dont au moins un anti-TNF lorsque cela est possible.

En dehors de ce périmètre plus restreint que celui de l'indication de l'AMM, le SMR est jugé insuffisant.

La CT a conclu à l'absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans cette indication.

Dans la stratégie thérapeutique, et dans les indications susmentionnées, OLUMIANT (baricitinib) est un traitement de fond.

OLUMIANT et AJI : recommandations posologiques

Dans le traitement de l'AJI, la dose recommandée de baricitinib est de :