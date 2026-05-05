Eskétamine et kétamine : prévenir le risque de confusion

Un risque de confusion sur la liste des incidents graves qui ne devraient jamais se produire.AF Digital Art Studio / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et le laboratoire Renaudin mettent en garde les professionnels de santé contre le risque de confusion entre les spécialités d'eskétamine et les spécialités de kétamine [1, 2].
Risque de surdosage massif
L'utilisation par erreur d'eskétamine à la place de la kétamine
En France, quatre spécialités d'eskétamine injectable sont commercialisées :
- ESKETAMINE RENAUDIN 5 mg/mL et 25 mg/mL solution injectable ;
- ESKESIA 5 mg/mL et 25 mg/mL solution injectable pour perfusion
Ce risque de confusion existe particulièrement
- d'une dénomination proche ;
- de leur présentation en ampoules de 5 et 10 mL (à noter qu'ESKETAMINE RENAUDIN est également présenté en ampoule de 20 mL)
Quelles différences entre l'eskétamine et la kétamine ?
ESKETAMINE RENAUDIN et les spécialités génériques à base de kétamine ne sont pas superposables
- ni en termes d’indications
(cf. Encadré) ;
- ni en termes d’effet
: l’eskétamine est l’énantiomère S(+) de la kétamine racémique dont l’effet n’est pas équivalent : 1 mg d’eskétamine n’est pas équivalent à 1 mg de kétamine.
|ESKETAMINE RENAUDIN
|Kétamine injectable
|
ESKETAMINE RENAUDIN est indiqué chez l'enfant et l'adulte.
En ANESTHESIE
En ANALGESIE
|
EN ANESTHESIE :
Générales :
La kétamine peut être utilisée :
Obstétricales :
EN ANALGESIE :
Douleur aiguë :
Douleur chronique :
Mesures mises en place par le fabricant pour éviter les erreurs
Au niveau industriel, des mesures sont prises pour rendre plus lisible l'étiquetage des spécialités ESKETAMINE RENAUDIN :
- mise en exergue des lettres ESK : les lettres d’accroche ESK apparaissent en majuscule, dans le but de différencier au mieux les ampoules d’eskétamine par rapport aux ampoules de kétamine (cf. Illustration).
Consignes adressées aux pharmaciens hospitaliers et aux services concernés
Au niveau hospitalier, les erreurs médicamenteuses peuvent être évitées en appliquant les consignes suivantes :
- lire attentivement toutes les mentions figurant sur les boîtes et ampoules, lors de la préparation des solutions de perfusion, en procédant à une
double vérification ;
- éviter la coexistence des spécialités à base d’eskétamine et de kétamine au sein d’un même service.
Le risque de confusion entre eskétamine et kétamine est inscrit sur la liste des « never events » [3] (incidents graves généralement liés à des erreurs humaines et/ou pratiques, qui ne devraient jamais se produire) :
- erreur d’administration de spécialités utilisées en anesthésie ou en réanimation au bloc opératoire, notamment :
- erreurs de confusion éphédrine/épinéphrine,
- erreur lors de l’utilisation de la kétamine/eskétamine (erreur de dosage, de concentration ou confusion entre les spécialités de ces 2 substances),
- erreur d’administration des curares (erreur de médicament).
Conduite à tenir en cas de surdosage en eskétamine
Les signes cliniques d'un surdosage en eskétamine sont des convulsions, une dépression respiratoire, voire un arrêt cardiaque :
- la dépression respiratoire doit être traitée par ventilation assistée ou contrôlée jusqu'à rétablissement d'une respiration spontanée adéquate ;
- les convulsions doivent être traitées par administration intraveineuse de diazépam.
[1] Information de sécurité - Commercialisation d’Eskétamine Renaudin : attention au risque de surdosage en cas de confusion avec les spécialités à base de kétamine (ANSM, 4 mai 2026)
[2] Lettre aux professionnels de santé – Commercialisation d’Eskétamine Renaudin et risque de confusion avec la kétamine (sur le site de l’ANSM, 4 mai 2026)
[3] Bulletin officiel n° 11 – Santé, protection sociale et solidarité (Ministère de la Santé, 31 mai 2024)
- ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) Laboratoire Renaudin
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