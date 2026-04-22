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    #Médicaments #Socioprofessionnel #Bon usage

    Le Staph, l'émission du staff officinal [Épisode 4]

    VIDAL et Pharmaradio présentent Le Staph, l'émission qui rassemble des pharmaciens d'officine pour réagir à l'actualité de la pharmacie et discuter d'une situation clinique ou thérapeutique qu'ils ont vécue. Ensemble, ils forment le staff officinal pour nourrir leur pratique.

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    Ce mois-ci, le Staph revient sur ChatGPT pharmacien.

    Ce mois-ci, le Staph revient sur ChatGPT pharmacien.S and V Design / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images


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    Au programme de l'épisode 4 du Staph d'avril 2026 :

    • L'actualité du mois : attendue depuis plusieurs années, la nouvelle version du Code de déontologie des pharmaciens a été publiée début mars 2026 au Journal officiel [1]. Au sein des quatre sections composant ce code, l'ensemble des articles définit les droits et les devoirs des pharmaciens inscrits à l'ordre (officine, hôpital, industrie, répartition, biologie médicale, outre-mer). Les membres de STAPH livrent leur analyse et leur ressenti vis-à-vis de ce nouveau texte.
    • Le cas officinal du mois : comment expliquer le traitement de la gale et son bon usage, sans négliger l'impact psychologique de cette maladie ? À partir d'une situation racontée par Cécile Guérard Detuncq, l'équipe de STAPH échange autour de la délicate prise en charge (cf. VIDAL Reco « Gale ») de cette parasitose à l'officine [2].
    • La dose d'humour de Camoxicilline : ChatGPT pharmacien, ce n'est pas pour demain ! [3]

    Le staff officinal d'avril est composé de :

    • Dr Cécile Guérard Detuncq, pharmacienne d'officine, élue ordinale et présidente de l’association pour la promotion des pharmacies expérimentales (Appex).
    • Dr Alice Bazile, pharmacienne d'officine, fondatrice d’Epitop.
    • Dr Valentin Legrand-Sourdillon, pharmacien d'officine et président de la Coopération pour la valorisation de l'acte officinal (CVAO).
    • Dr Alexandre Perrault, pharmacien d'officine et rédacteur pour la presse pharmaceutique.
    • Dr Camille Stavris, pharmacienne d'officine et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.

    Le Staph est une coproduction VIDAL et Pharmaradio.

    Pour en savoir plus

    [1] Décret du 3 mars 2026 modifiant le Code de déontologie des pharmaciens et d'autres dispositions du Code de la santé publique (Journal officiel du 5 mars 2026, texte 20)

    [2] Hoppenot I. Gale : toujours répéter le traitement après 8 à 15 jours (Actualité VIDAL, du 22 juillet 2025)

    [3] Naudon AS. La phagothérapie, d’une renaissance à une révolution thérapeutique (Actualité VIDAL, du 15 janvier 2026)

    Pour aller plus loin
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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