Traitement de l'épilepsie par ONTOZRY : des recommandations pour encadrer le risque hépatique

Une mise à jour du RCP et de la notice est prévue.PaperFox / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

À l’issue de sa séance de travail qui s'est tenue entre les 7 et 10 avril 2026, le Comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (Prac) a émis de nouvelles recommandations pour encadrer la sécurité d'emploi du traitement antiépileptique ONTOZRY comprimé pelliculé (cénobamate - cf. Encadré).

Le Prac a analysé les cas d'atteinte hépatique grave avec insuffisance hépatique survenue chez des patients traités par ce médicament. « La plupart de ces cas sont survenus lors de l'utilisation concomitante d'autres antiépileptiques », commente le Prac.

Les recommandations portent sur :

les contrôles de la fonction hépatique à réaliser avant de débuter le traitement ;

la surveillance hépatique des patients traités par ONTOZRY ;

la conduite à tenir en cas de suspicion d'atteinte hépatique ;

les consignes à donner aux patients.

Bilan hépatique : contrôler avant et surveiller pendant

Le Prac recommande de :

contrôler la fonction hépatique avant de commencer le traitement par ONTOZRY ;

maintenir une surveillance de la fonction hépatique pendant toute la durée du traitement.

Pour rappel, en cas d'insuffisance hépatique, la version actuelle du résumé des caractéristiques du produit (RCP) indique d'envisager une réduction jusqu'à 50 % des doses cibles, et fixe la dose maximale recommandée à 200 mg par jour (au lieu de 400 mg par jour chez les patients sans insuffisance hépatique). Le cénobamate n'est pas recommandé chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère.

Savoir reconnaître les signes évoquant une atteinte du foie

Les symptômes suivants indiquent une atteinte hépatique :

fatigue ;

anorexie ;

gêne dans la partie supérieure droite de l'abdomen ;

urine foncée ;

ou jaunisse.

Ils doivent être présentés aux patients afin de faciliter leur identification.

La présence de ces signes doit conduire :

le prescripteur à réaliser rapidement une évaluation clinique et des tests de la fonction hépatique ;

prescripteur à réaliser rapidement une évaluation clinique et des tests de la fonction hépatique le patient à consulter immédiatement un médecin pour évaluer la fonction hépatique.

Consignes posologiques à suivre en cas d'atteinte hépatique

En cas de suspicion ou de détection d’atteinte hépatique, une réduction de la dose ou l’arrêt du traitement par ONTOZRY doivent être envisagés conformément aux recommandations du RCP, en tenant compte du risque de crises convulsives de rebond en cas d'arrêt brutal du traitement antiépileptique.

Selon le RCP, l'arrêt du traitement doit être réalisé sur une période d'au moins 2 semaines, sauf si un arrêt brutal est requis pour des raisons de sécurité.

Mise à jour programmée des supports d'information

L’augmentation des taux d’enzymes hépatiques (alanine aminotransférase [ALAT], aspartate aminotransférase [ASAT]) est déjà mentionnée dans la liste des effets secondaires fréquents (pouvant survenir chez jusqu’à 1 personne sur 10).

À l’issue de son examen, le Prac recommande une mise à jour du RCP et de la notice :

dans la rubrique « effets indésirables » : ajouter les lésions hépatiques comme effet secondaire rare (pouvant survenir chez jusqu'à 1 personne sur 1 000 ) ;

comme effet secondaire rare (pouvant survenir chez jusqu'à ) ; dans la rubrique « mises en garde spéciale et précautions d'emploi » : inclure des avertissements et la conduite à tenir pour les patients et les professionnels de la santé (cf. ci-dessus).

Le Prac recommande par ailleurs de transmettre une communication directe aux professionnels de santé (CDPS) afin de les alerter sur les nouvelles recommandations relatives à la surveillance hépatique en cas de traitement par ONTOZRY. Cette communication sera envoyée par le laboratoire titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) après adoption par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA).