Traitement de l'épilepsie par ONTOZRY : des recommandations pour encadrer le risque hépatique

Une mise à jour du RCP et de la notice est prévue.PaperFox / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
À l’issue de sa séance de travail qui s'est tenue entre les
Le Prac a analysé les cas d'atteinte hépatique grave avec insuffisance hépatique survenue chez des patients traités par ce médicament. « La plupart de ces cas sont survenus lors de l'utilisation concomitante d'autres antiépileptiques », commente le Prac.
Les recommandations portent sur
- les contrôles de la fonction hépatique à réaliser avant de débuter le traitement ;
- la surveillance hépatique des patients traités par ONTOZRY ;
- la conduite à tenir en cas de suspicion d'atteinte hépatique ;
- les consignes à donner aux patients.
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Gamme ONTOZRY
ONTOZRY est indiqué
Bilan hépatique : contrôler avant et surveiller pendant
Le Prac recommande de
- contrôler la fonction hépatique avant de commencer le traitement par ONTOZRY ;
- maintenir une surveillance de la fonction hépatique pendant toute la durée du traitement.
Pour rappel, en cas d'insuffisance hépatique, la version actuelle du résumé des caractéristiques du produit (RCP) indique d'envisager une réduction jusqu'à 50 % des doses cibles, et fixe la dose maximale recommandée à 200 mg par jour (au lieu de 400 mg par jour chez les patients sans insuffisance hépatique). Le cénobamate n'est pas recommandé chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère.
Savoir reconnaître les signes évoquant une atteinte du foie
Les symptômes suivants indiquent une atteinte hépatique
- fatigue ;
- anorexie ;
- gêne dans la partie supérieure droite de l'abdomen ;
- urine foncée ;
- ou jaunisse.
Ils doivent être présentés aux patients afin de faciliter leur identification.
La présence de ces signes doit conduire :
- le
;
- le patient à consulter
Consignes posologiques à suivre en cas d'atteinte hépatique
En cas de suspicion ou de détection d’atteinte hépatique, une réduction de la dose ou l’arrêt du traitement par ONTOZRY doivent être envisagés
Selon le RCP, l'arrêt du traitement doit être réalisé sur une période d'au moins 2 semaines, sauf si un arrêt brutal est requis pour des raisons de sécurité.
Mise à jour programmée des supports d'information
L’augmentation des taux d’enzymes hépatiques (alanine aminotransférase [ALAT], aspartate aminotransférase [ASAT])
À l’issue de
- dans la rubrique « effets indésirables » : ajouter les lésions hépatiques comme effet secondaire rare (pouvant survenir chez jusqu'à 1 personne sur 1 000) ;
- dans la rubrique « mises en garde spéciale et précautions d'emploi »
Le Prac recommande par ailleurs de transmettre une communication directe aux professionnels de santé (CDPS) afin de les alerter sur les nouvelles recommandations relatives à la
[1] Points saillants de la réunion du Comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (Prac) du 7 au 10 avril 2026 - ONTOZRY (EMA, 10 avril 2026)
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