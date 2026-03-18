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    #Médicaments #Socio-professionnel #Prescription - Délivrance

    Le Staph, l'émission du staff officinal [Épisode 3]

    Vidal et Pharmaradio présentent Le Staph, l'émission qui rassemble des pharmaciens d'officine pour réagir à l'actualité de la pharmacie et discuter d'une situation clinique ou thérapeutique qu'ils ont vécue. Ensemble, ils forment le staff officinal pour nourrir leur pratique.

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    Ce mois-ci, le Staph revient sur la désinformation en santé.

    Ce mois-ci, le Staph revient sur la désinformation en santé.Anna Fedorova / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

     

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    Au programme de l'épisode 3 du Staph de mars 2026 (enregistré lors du salon Pharmagoraplus 2026) :

    • L'actualité du mois : la désinformation au comptoir. Le Staph réagit à la mise en place du dispositif d'infovigilance prévu dans le cadre de la stratégie de lutte contre la désinformation en santé dévoilée par Stéphanie Rist [1, 2]. 
    • Le cas officinal du mois : est-il possible de fractionner la délivrance de médicaments à la demande du médecin ? Et si oui, dans quelles conditions ? Alice Bazile partage une situation qu'elle a rencontrée à l'officine dans le cadre d'une prescription de médicaments antidépresseurs et antipsychotiques [3].
    • La dose d'humour : Camoxicilline donne ses conseils pour déjouer les fake news sur les réseaux sociaux.

    Le staff officinal de mars est composé de :

    • Dr Cécile Guérard Detuncq, pharmacienne d'officine, élue ordinale et présidente de l’association pour la promotion des pharmacies expérimentales (Appex).
    • Dr Alice Bazile, pharmacienne d'officine, fondatrice d’Epitop.
    • Dr Valentin Legrand-Sourdillon, pharmacien d'officine et président de la Coopération pour la valorisation de l'acte officinal (CVAO).
    • Dr Alexandre Perrault, pharmacien d'officine et rédacteur pour la presse pharmaceutique.
    • Dr Camille Stavris, pharmacienne d'officine et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.

    Le Staph est une coproduction Vidal et Pharmaradio.

    Pour en savoir plus

    [1] Le Gouvernement lance une stratégie nationale contre la désinformation en santé (Ministère de la Santé, 14 janvier 2026)

    [2] Paitraud D. PODCAST - Des pistes pour répondre à la désinformation en santé (VIDAL, 6 février 2026)

    [3] Article R.4235‑25 et article R.4235‑3 du Code de la santé publique (Légifrance)

    Sources

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