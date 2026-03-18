Le Staph, l'émission du staff officinal [Épisode 3]

Ce mois-ci, le Staph revient sur la désinformation en santé.Anna Fedorova / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Au programme de l'épisode 3
- L'actualité du mois : la désinformation au comptoir. Le Staph réagit à la mise en place du dispositif d'infovigilance prévu dans le cadre de la stratégie de lutte contre la désinformation en santé dévoilée par Stéphanie Rist [1, 2].
- Le cas officinal du mois : est-il possible de fractionner la délivrance de médicaments à la demande du médecin
- La dose d'humour
Le staff officinal de mars
- Dr Cécile Guérard Detuncq, pharmacienne d'officine,
- Dr Alice Bazile, pharmacienne d'officine, fondatrice d’Epitop.
- Dr Valentin Legrand-Sourdillon, pharmacien d'officine et président de la Coopération pour la valorisation de l'acte officinal (CVAO).
- Dr Alexandre Perrault, pharmacien d'officine et rédacteur pour la presse pharmaceutique.
- Dr Camille Stavris, pharmacienne d'officine et créatrice de contenu
Le Staph est une coproduction Vidal et Pharmaradio.
[1] Le Gouvernement lance une stratégie nationale contre la désinformation en santé (Ministère de la Santé, 14 janvier 2026)
[2] Paitraud D. PODCAST - Des pistes pour répondre à la désinformation en santé (VIDAL, 6 février 2026)
[3] Article R.4235‑25 et article R.4235‑3 du Code de la santé publique (Légifrance)
Commentaires
Cliquez ici pour revenir à l'accueil.