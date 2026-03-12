BLISSEL 50 µg/g : gel vaginal d'estriol pour traiter l'atrophie vaginale chez les femmes ménopausées

Ce médicament est prescrit à la dose minimale efficace pendant la période la plus courte possible.LENblR / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

En gynécologie, BLISSEL 50 µg/g gel vaginal est un médicament à base d’estriol indiqué dans le traitement des symptômes d'atrophie vaginale due à une déficience en œstrogènes chez les femmes ménopausées (cf. VIDAL Reco « Ménopause »).

Avant de prescrire

BLISSEL est un traitement hormonal substitutif (THS).

Dans l'indication du traitement des symptômes de la postménopause, l'œstrogénothérapie locale ne doit être instaurée que si les troubles sont perçus par la patiente comme altérant sa qualité de vie.

BLISSEL ne doit pas être associé à des préparations estrogéniques administrées en traitement systémique.

Avant de prescrire un THS, le médecin doit :

évaluer les risques et les bénéfices de ce traitement ;

recueillir des informations sur les antécédents médicaux personnels et familiaux de la patiente ;

écarter toute contre-indication à ce type de traitement (cf. monographie VIDAL de BLISSEL) ;

pratiquer un examen clinique (avec examen mammaire et pelvien).

En cours de traitement, une évaluation doit être programmée au moins 1 fois par an ; une mammographie doit être réalisée régulièrement. Le THS ne doit être poursuivi que si les bénéfices restent supérieurs aux risques.

Les femmes doivent être informées du type d'anomalies gynécologiques (saignements vaginaux) et mammaires à signaler à leur médecin ou à leur infirmière, ainsi que des signes et symptômes de thrombose veineuse (œdème des jambes, douleur soudaine dans la poitrine, difficultés à respirer).

Recommandations posologiques

Pour initier et poursuivre le traitement des symptômes de la postménopause, BLISSEL doit être prescrit à la dose minimale efficace pendant la période la plus courte possible.

Il peut être débuté à tout moment après la manifestation d'une vaginite atrophique :

en traitement initial, la posologie recommandée est de 1 dose d'applicateur de gel vaginal par jour pendant 3 semaines ;

semaines ; en traitement d'entretien, il est recommandé de prescrire une dose d'applicateur 2 fois par semaine. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée après 12 semaines.

Le gel vaginal doit être appliqué de préférence avant le coucher.

Le traitement doit être arrêté immédiatement en cas de survenue d'une contre-indication ou dans les cas suivants :

ictère ou altération de la fonction hépatique ;

; augmentation significative de la pression artérielle ;

; céphalée de type migraine inhabituelle ;

; grossesse.

En pratique

BLISSEL se présente en tube multidose de 10 g ou de 30 g.

Un applicateur doseur est fourni pour appliquer le gel dans le vagin. Ce dispositif se compose d'une canule (avec un indicateur de remplissage) et d'un piston (cf. Illustration [1]). L'ensemble doit être reconstitué avant utilisation. L'applicateur de dose est réutilisable.

Une dose d'applicateur (jusqu'à l'indicateur) correspond à 1 g de gel vaginal, soit 50 microgrammes d'estriol.

Illustration - Dispositif BLISSEL

Une fois rempli, l'applicateur doit être inséré dans le vagin et vidé selon les instructions suivantes :

s'allonger, avec les genoux pliés et écartés ;

insérer doucement l'extrémité ouverte de l'applicateur profondément dans le vagin et enfoncer doucement le piston jusqu'au fond ;

une fois l'applicateur inséré, appuyer sur le piston pour vider le gel dans le vagin ;

après utilisation, rincer à l'eau tiède la canule et le piston.

Identité administrative

Liste II

Tube de 10 g avec applicateur, CIP 3400930061664

Tube de 30 g avec applicateur, CIP 3400930061657

Non remboursable

Non agréé aux collectivités

Laboratoire Effik