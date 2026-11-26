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Alors que la campagne de vaccination saisonnière connaît un début poussif et que la grippe gagne du terrain, les autorités sanitaires appellent à se mobiliser. Preuve à l'appui : la vaccination grippe éviterait 9 000 hospitalisations chez les seniors chaque année, selon SPF.
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