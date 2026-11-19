L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective. Erick Fahrizal / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images
Par décision
PALIPERIDONE
- Groupes PALIPERIDONE (PALMITATE DE) équivalent à PALIPERIDONE 175 mg, 263 mg, 350 mg et 525 mg suspension injectable à libération prolongée :
- référents respectifs : TREVICTA 175 mg, 263 mg, 350 mg et 525 mg suspension injectable à libération prolongée,
- TREVICTA est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes, en injections trimestrielles,
- les
- il existe déjà des groupes génériques de palipéridone suspension injectable LP ayant pour référents les spécialités XEPLION LP (en injections mensuelles).
PRUCALOPRIDE
- Groupes PRUCALOPRIDE (SUCCINATE DE) équivalent à PRUCALOPRIDE 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé :
- référents respectifs : RESOLOR 1 mg et RESOLOR 2 mg comprimé pelliculé,
- RESOLOR est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation chronique chez les adultes pour lesquels les laxatifs n'ont pas les effets escomptés,
- les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées (novembre
L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.
L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.
[1] Décision du 12 novembre 2026 portant sur les médicaments génériques (ANSM, 18 novembre 2026)
[2] Répertoire des génériques - Liste complète (ANSM, 18 novembre 2026)
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