L'inscription au répertoire des génériques ne préjuge pas de la commercialisation effective. Erick Fahrizal / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Par décision du 12 novembre 2026 [1], l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a créé six nouveaux groupes au sein du répertoire des génériques [2].

PALIPERIDONE

Groupes PALIPERIDONE (PALMITATE DE) équivalent à PALIPERIDONE 175 mg, 263 mg, 350 mg et 525 mg suspension injectable à libération prolongée : référents respectifs : TREVICTA 175 mg, 263 mg, 350 mg et 525 mg suspension injectable à libération prolongée, TREVICTA est indiqué dans le traitement d'entretien de la schizophrénie chez les patients adultes, en injections trimestrielles, les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées (novembre 2026), il existe déjà des groupes génériques de palipéridone suspension injectable LP ayant pour référents les spécialités XEPLION LP (en injections mensuelles).



PRUCALOPRIDE

Groupes PRUCALOPRIDE (SUCCINATE DE) équivalent à PRUCALOPRIDE 1 mg et 2 mg comprimé pelliculé : référents respectifs : RESOLOR 1 mg et RESOLOR 2 mg comprimé pelliculé, RESOLOR est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation chronique chez les adultes pour lesquels les laxatifs n'ont pas les effets escomptés, les spécialités génériques inscrites dans ces groupes ne sont pas commercialisées (novembre 2026).



L'inscription de spécialités au répertoire des génériques ne préjuge pas de leur commercialisation effective. Celle-ci dépend notamment de la date d'expiration des droits de propriété intellectuelle de la spécialité princeps.

L'inscription d'une spécialité au répertoire des génériques est une condition indispensable à la substitution lors de la délivrance à l'officine. Les différences de composition en excipients entre les princeps et les génériques sont précisées dans le répertoire des génériques.