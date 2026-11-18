Résumé Le pharmacien d'officine doit savoir repérer, conseiller et orienter les patients immunodéprimés vers une consultation spécialisée de vaccination des voyages selon la destination . L'immunodépression peut être liée à une pathologie ou aux traitements administrés.

. L'immunodépression peut être liée à une pathologie ou aux traitements administrés. La consultations des voyages est à prévoir suffisamment tôt, dans un délai de 5 à 6 semaines avant le départ pour une couverture vaccinale satisfaisante (rattrapage, vaccins spécifiques). Conseiller au patient de penser à amener en consultation ses ordonnances et les résultats de ses dernières analyses de sang.

avant le départ pour une couverture vaccinale satisfaisante (rattrapage, vaccins spécifiques). Conseiller au patient de penser à amener en consultation ses ordonnances et les résultats de ses dernières analyses de sang. Avant le départ, il est recommandé que le pharmacien donne des conseils spécifiques pour les médicaments liés au voyage et pour le traitement habituel (quantité, conditions de transport et de conservation).

Les journées régionales de la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) et de la Société française de lutte contre le sida (SFLS), organisées les 15 et 16 octobre 2026 à Vierzon, ont abordé la vaccination des voyageurs immunodéprimés avec en ligne de mire les recommandations actualisées du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) annoncées pour 2027.

Pour rappel, les pharmaciens peuvent, depuis 2023, prescrire et administrer les vaccins du calendrier vaccinal, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées, aux personnes âgées de 11 ans et plus.

Que peut faire le pharmacien d’officine lorsqu’un patient évoque un départ à l’étranger ? Le Dr Pierre Boutin, pharmacien exerçant au centre départemental de vaccination du centre hospitalier Annecy Genevois, explique comment repérer les situations qui nécessitent un avis spécialisé, conseiller le patient et l’orienter suffisamment tôt avant son départ.

VIDAL. Dans votre pratique, quelles difficultés rencontrez-vous le plus souvent lorsqu’un patient immunodéprimé prépare un voyage à l’étranger ?

Dr Pierre Boutin. Dans les faits, les patients qui viennent au centre de vaccination départemental sont rarement des personnes qui préparent des voyages. Notre rôle est en priorité de nous assurer que les patients sont à jour du calendrier vaccinal français. Mais nous appartenons au même service que le centre de médecine du voyage et de vaccination internationale, ce qui facilite nos interactions. Et c’est parfois au hasard d’une consultation de médecine des voyages que l’on se rend compte que certains vaccins n’ont jamais été faits, ou que des rappels ont été oubliés.

Dans ce cas, il est nécessaire d’établir un plan de rattrapage des vaccins (pouvant nécessiter un schéma spécifique chez le patient immunodéprimé), en plus des vaccins éventuellement nécessaires selon la destination du voyage. Par ailleurs, la consultation doit pouvoir se tenir sous le contrôle d’un médecin spécialiste en infectiologie.

Que faire en cas de consultation trop tardive ou de statut vaccinal mal connu ?

Bien entendu si la consultation est trop tardive, cela pose un problème. On estime qu’un délai de 5 à 6 semaines minimum avant le départ est raisonnable pour que les patients puissent partir en étant convenablement vaccinés. Si cela n’est pas possible, et selon le degré d’immunodépression du patient, la question de la balance bénéfices-risques du voyage devra être posée.

Concernant le statut vaccinal, sa méconnaissance est moins problématique, car nous disposons de recommandations et de schémas spécifiques pour le rattrapage vaccinal de cette population vulnérable.

Dans tous les cas, la consultation vaccinale du patient immunodéprimé se fait sous le contrôle d’un médecin spécialiste en infectiologie, et en coordination avec le médecin spécialiste qui suit le patient pour cette pathologie (ou le prescripteur du traitement immunomodulateur/suppresseur).

À l’officine, quels éléments doivent inciter à proposer une consultation spécialisée avant le départ ?

Tout traitement faisant penser que le patient pourrait être immunodéprimé. Que l’immunodépression soit liée à une pathologie ou au traitement lui-même, cela doit nous inciter à questionner le patient sur les démarches entreprises pour leur voyage. On peut également proposer une consultation spécialisée à un patient venant avec une ordonnance à destination explicite de voyage, comme un traitement prophylactique antipaludéen, ou les traitements habituellement prescrits pour un départ : trousse de secours, antidiarrhéiques, purificateurs d’eau, etc.

Quelles questions simples poser lorsqu’un patient vient chercher un traitement ou un conseil pour son voyage ?

On peut commencer par s’assurer qu’il a bien consulté au préalable, que ce soit un médecin généraliste ou un centre de médecine des voyages. Et le cas échéant s’il a des questions à l’issue de la consultation.

On peut également lui suggérer des sources d’information, des sites institutionnels tels que la plateforme Metis de l’Institut Pasteur de Lille, ou l’application et le site Internet Wanda de l’Institut de médecine tropicale d’Anvers.

La vaccination contre la fièvre jaune illustre les difficultés que peuvent poser les vaccins vivants atténués chez ces patients. Comment expliquer au comptoir qu’une évaluation spécialisée est nécessaire, sans inquiéter inutilement, ni préjuger de la décision ?

Il faut simplement expliquer au patient que le vaccin contre la fièvre jaune nécessite qu’un médecin spécialiste en infectiologie, en accord avec le médecin spécialiste qui suit l’immunodépression ou a prescrit le traitement immunomodulateur/suppresseur, évalue la possibilité de réaliser la vaccination.

En effet, les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués « en principe » chez les patients immunodéprimés, mais ils peuvent parfois être envisagés au cas par cas, après une évaluation de la balance bénéfices-risques (vaccin vs maladie).

Concrètement, vers qui orienter le patient ? Et quelles informations transmettre pour faciliter sa prise en charge ?

Le mieux est d’orienter le patient vers le centre de médecine des voyages et de vaccination internationale le plus proche. À Annecy, ce centre fait partie du service des maladies infectieuses de l’hôpital, ce qui facilite d’autant plus l’obtention d’une consultation spécialisée par un médecin infectiologue avec une expertise en vaccinologie. Je ne parle ici que pour Annecy, mais il est probable que ce soit organisé de la même façon dans la plupart des autres centres de vaccination internationale.

Et une fois encore, le plus tôt est le mieux. Mon bureau est attenant à celui du secrétariat du centre de vaccination internationale, et j’entends régulièrement les secrétaires ne pouvant fixer des rendez-vous faute de places disponibles. S’y prendre au dernier moment, c’est prendre le risque de ne pas avoir de consultation à temps.

Comment articuler l’officine, le médecin traitant, le spécialiste qui suit l’immunodépression et le centre de vaccinations internationales ?

Dans un monde idéal, l’articulation entre l’officine, le médecin traitant et le spécialiste qui suit l’immunodépression se fait déjà. Dans les faits, on sait que les choses sont souvent plus compliquées.

Concrètement, lorsque l’équipe officinale oriente un patient immunodéprimé vers un centre de médecine des voyages et de vaccination internationale, elle peut lui indiquer que le médecin aura besoin de ses dernières ordonnances et de résultats biologiques récents pour orienter sa prise en charge vaccinale. Cela permettra notamment au patient de consulter ou de se faire prescrire des examens biologiques en amont de la consultation en médecine des voyages, et donc de gagner du temps.

Si vous deviez donner trois réflexes à un pharmacien d’officine face à un patient immunodéprimé qui annonce un voyage, lesquels choisiriez-vous ?

Il est nécessaire de connaître :