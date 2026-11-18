La formulation de questions ouvertes sans juger facilite l'échange sur la question de l'alcool. Drazen Zigic / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Le message de prévention « zéro alcool pendant la grossesse » est passé dans la population, mais la consommation chez les femmes enceintes persiste, grevée par des idées reçues sur l'usage occasionnel et une sous-déclaration liée à la peur d'être jugée.

L'exposition prénatale à l'alcool peut entraîner des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, allant de formes sans signes physiques caractéristiques (troubles neurodéveloppementaux « invisibles ») au syndrome d’alcoolisation fœtale.

L'officine est un lieu de premier recours, où il est naturel et légitime d'aborder les questions de santé relatives à la grossesse, dont celle de l'alcool à l'aide de questions ouvertes sans jugement.

Le pharmacien peut s'aider de nombreux outils de prévention validés et orienter, si besoin, vers d'autres professionnels (santé de la femme, addictologie).

Avec 91 % de la population déclarant connaître la recommandation « zéro alcool pendant la grossesse », le message de prévention est désormais ancré. Pourtant, la consommation d’alcool pendant la grossesse reste une réalité.

Sa fréquence est probablement sous-estimée notamment en raison de biais déclaratifs importants, et demeure difficile à quantifier avec précision. La crainte d’être jugée ou stigmatisée peut conduire certaines femmes à ne pas déclarer leur consommation aux professionnels de santé. Selon les enquêtes et les méthodes utilisées, de 3 à 12 % des femmes déclareraient avoir consommé au moins un verre d’alcool pendant leur grossesse [1, 2].

Des consommations occasionnelles encore banalisées

Malgré une bonne connaissance du message « zéro alcool pendant la grossesse », certaines idées reçues contribuent à banaliser les consommations occasionnelles [2, 3].

Ainsi, l’idée selon laquelle « un petit verre de temps en temps, ce n’est pas grave » persiste. Santé publique France met notamment en évidence un écart entre la connaissance du repère d’abstinence et la perception du risque associé à de faibles quantités d’alcool. Seulement 46 % des personnes interrogées considèrent que le risque existe dès le premier verre, même si cette proportion a fortement progressé depuis 2004, où elle n'était que de 24 % [1].

De plus, quelque 20 % de la population considèrent encore que la bière pourrait favoriser l’allaitement ou qu’il était conseillé de boire un verre de vin de temps en temps pendant la grossesse. Ces affirmations ne reposent sur aucune donnée scientifique et doivent être déconstruites.

Pourquoi « zéro alcool pendant la grossesse » ?

L’alcool est une substance toxique et tératogène pour le fœtus. Il traverse le placenta et expose directement le fœtus à l’alcool consommé par la mère [4].

L’exposition prénatale à l’alcool peut notamment entraîner des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF). On distingue les TSAF sans signes physiques caractéristiques et le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF).

Les TSAF sans signes physiques caractéristiques

Les TSAF peuvent se manifester sans malformations physiques ni dysmorphie faciale caractéristique. Ils constituent alors un handicap souvent qualifié d’« invisible ».

Les troubles neurodéveloppementaux peuvent concerner différents domaines : fonctions exécutives, attention, apprentissages, langage, mémoire, régulation des émotions, communication et conduites sociales ou encore habiletés motrices. Leurs conséquences peuvent être importantes sur la scolarité, l’autonomie et la vie sociale.

En France, on estime généralement que les TSAF pourraient concerner environ 1 naissance sur 100.

Le syndrome d’alcoolisation fœtale

Le SAF constitue la forme la plus complète et la plus visible des TSAF, mais également la moins fréquente.

Il associe notamment des anomalies faciales caractéristiques (fentes palpébrales courtes, philtrum lisse, lèvre supérieure mince), une atteinte du système nerveux central et un retard de croissance staturo-pondéral.

D’autres malformations peuvent être associées, notamment cérébrales, cardiaques, rénales, squelettiques ou sensorielles.

En France, le SAF concernerait environ 1 naissance sur 1 000.

Les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer un seuil de consommation d’alcool pouvant être considéré comme sans risque pendant la grossesse. Le risque dépend de nombreux facteurs : quantité consommée, fréquence, période d’exposition au cours de la grossesse, vulnérabilités individuelles… C’est pourquoi le message de prévention le plus pertinent reste : « zéro alcool pendant toute la grossesse ».

Aborder la consommation d’alcool en officine

L’équipe officinale, en tant qu’acteur de soins de premier recours, occupe une place privilégiée pour informer et accompagner les femmes [4].

L’officine est régulièrement fréquentée à différentes étapes de leur vie, notamment pour des besoins liés à la contraception, au désir de grossesse, à la grossesse, à l’allaitement ou à la ménopause. La composition majoritairement féminine des équipes officinales peut également, pour certaines patientes, faciliter l’identification d’une interlocutrice avec laquelle aborder ces questions.

L’objectif est de créer des occasions pour en parler simplement, sans jugement et au même titre que les autres sujets de santé.

Quelques principes peuvent faciliter cet échange :

se sentir légitime pour aborder le sujet. Les professionnels de santé sont généralement considérés comme légitimes pour parler de consommation d’alcool lorsqu’elle est mise en lien avec la santé. L’équipe officinale peut donc naturellement aborder cette question lorsqu’elle concerne la santé de la femme, le désir de grossesse ou la santé du futur enfant ;

Les professionnels de santé sont généralement considérés comme légitimes pour parler de consommation d’alcool lorsqu’elle est mise en lien avec la santé. L’équipe officinale peut donc naturellement aborder cette question lorsqu’elle concerne la santé de la femme, le désir de grossesse ou la santé du futur enfant ; en parler le plus tôt possible. Le sujet peut être abordé dès le désir de grossesse, par exemple à l’occasion de la délivrance ou de la vente d’un test de grossesse, d’un test d’ovulation, d’acide folique, de vitamines prénatales, de traitements de procréation médicalement assistée ou de médicaments et dispositifs destinés à la femme enceinte ;

Le sujet peut être abordé dès le désir de grossesse, par exemple à l’occasion de la délivrance ou de la vente d’un test de grossesse, d’un test d’ovulation, d’acide folique, de vitamines prénatales, de traitements de procréation médicalement assistée ou de médicaments et dispositifs destinés à la femme enceinte ; profiter de l’entretien « femme enceinte ». Cet entretien constitue également une occasion privilégiée pour transmettre le message de prévention, remettre de la documentation et, si nécessaire, ouvrir le dialogue sur les consommations ;

Cet entretien constitue également une occasion privilégiée pour transmettre le message de prévention, remettre de la documentation et, si nécessaire, ouvrir le dialogue sur les consommations ; ne pas se limiter au message « zéro alcool ». Une information seule ne suffit pas toujours à modifier les comportements. Des questions ouvertes permettent d’explorer les représentations et les éventuelles difficultés : « Qu’en pensez-vous ? » , « Pensez-vous qu’il pourrait être difficile pour vous de ne pas consommer dans certaines situations ? » ou encore « Dans quelles situations cela pourrait-il être le plus compliqué ? » ;

Une information seule ne suffit pas toujours à modifier les comportements. Des questions ouvertes permettent d’explorer les représentations et les éventuelles difficultés : , ou encore aborder l’alcool comme n’importe quel autre sujet de santé. Une approche simple, systématique lorsque le contexte s’y prête et non moralisatrice contribue à réduire le sentiment de stigmatisation ;

Une approche simple, systématique lorsque le contexte s’y prête et non moralisatrice contribue à réduire le sentiment de stigmatisation ; respecter le choix de la personne. Si la patiente ne souhaite pas parler de sa consommation ou détourne la conversation, il est préférable de ne pas insister. Maintenir le lien et rappeler simplement sa disponibilité ouvrent la possibilité d’un échange ultérieur.

Savoir orienter

Lorsque des difficultés sont repérées, et si la personne exprime le souhait ou le besoin d’être accompagnée, plusieurs niveaux d’orientation sont possibles.

Il peut tout d’abord s’agir de professionnels de proximité, comme le médecin traitant, la sage-femme ou le psychologue.

Des structures ou professionnels spécialisés dans la santé des femmes peuvent également être mobilisés : services de protection maternelle et infantile (PMI), centres de santé sexuelle, Maisons des femmes, consultations hospitalières spécialisées.

Lorsque la consommation nécessite une prise en charge spécifique, une orientation en addictologie peut être proposée : centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) ou consultations hospitalières d’addictologie.

Les dispositifs téléphoniques ou numériques peuvent également constituer une porte d’entrée vers l’accompagnement, notamment pour les personnes réticentes à consulter directement une structure spécialisée.

Alcool Info Service offre ainsi une information, une écoute et une orientation à distance.

L’application Option Zéro permet aux femmes enceintes de bénéficier d’un accompagnement à distance par des professionnels spécialisés en addictologie. L’application et l’accompagnement personnalisé sont gratuits. Ce dispositif est actuellement expérimenté dans plusieurs régions dans la perspective d’une généralisation.

Des outils de prévention disponibles pour l’officine

De nombreux supports permettent aux équipes officinales d’informer les patientes ou simplement de faciliter l’ouverture du dialogue.

Le Cespharm met à disposition des pharmaciens différents outils et campagnes consacrés notamment à l’alcool et à la grossesse.

Santé publique France fournit également des affiches, brochures et autres supports consacrés à la prévention des risques liés à l’alcool.

Enfin, la Coordination ressources addictions et grossesse (Crag) donne accès aux professionnels à de nombreuses ressources : affiches, marque-pages, outils pratiques, tutoriels et supports d’information.