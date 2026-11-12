Obésité : une étude confirme les limites de l'IMC pour évaluer l'excès de graisse

La nouvelle définition met en avant l'intérêt des critères anthropomorphiques en plus de l'IMC. Olga Yastremska / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Une commission du Lancet a proposé en 2025 une nouvelle définition de l'obésité qui prendrait en compte des critères anthropomorphiques (tour de taille, rapport taille/hanche, rapport tour de taille/hauteur) en plus de l'indice de masse corporelle (IMC) et le retentissement de l'excès d'adiposité (dysfonction d'organes, limitation d'activités).

Certains de ces chercheurs ont évalué la pertinence de cette approche par rapport à l'IMC seule chez plus de 844 000 adultes issus de 4 cohortes. Les résultats sont publiés dans Nature.

L'étude montre qu'avec la méthode standard il existe un surdiagnostic de 2 % et un sous-diagnostic de 6 % en moyenne, allant de 5,2 % à 8,6 %.

Les auteurs plaident pour l'adoption de cette nouvelle définition pour une prise en charge individualisée.

Évaluer l'obésité au-delà du seul indice de masse corporelle (IMC) : une nouvelle étude met en évidence les limites de l'unique mesure de la corpulence et soutient une évaluation plus complète dans la prise en charge de la maladie.

Le surpoids et l'obésité sont traditionnellement définis à partir de l'indice de masse corporelle (IMC), calculé en divisant le poids par la taille au carré.

Des données suggèrent que le tour de taille permet de mieux apprécier l'accumulation de graisse et le risque cardiovasculaire qui y est associé.

Car le poids ou l'IMC peuvent être élevés chez une personne très musclée ou ayant une ossature importante.

En 2025, une commission d'experts du Lancet a déjà recommandé de compléter l'IMC par d'autres mesures comme le tour de taille et le rapport tour de taille/hauteur pour confirmer le statut d'obésité et évaluer le risque pour la santé d'un individu.

Elle a également introduit une distinction entre l'obésité clinique, où l'excès de tissu adipeux provoque déjà un dysfonctionnement d’organes ou l'incapacité à effectuer des activités du quotidien, et l'obésité préclinique, un état de risque potentiel pour la santé.

Certains de ces mêmes chercheurs ont désormais évalué, avec d'autres scientifiques, la pertinence de cette approche combinant plusieurs mesures anthropométriques (tour de taille, répartition des graisses...) par rapport à la classification basée sur l'IMC.

Leurs travaux publiés le 11 novembre dans la revue Nature s'appuient sur des données de plus de 844 000 adultes provenant de quatre études de cohorte menées sur le long terme en Chine, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Espagne.

Ils concluent que "les résultats confortent l'approche proposée par la commission (Lancet), qui consiste à associer à l'IMC d'autres mesures anthropométriques afin d'améliorer la classification de l'obésité et l'évaluation des risques".

"Surdiagnostic" et "obésité cachée"

L'étude a notamment montré qu'environ 2 % des personnes considérées comme obèses en se fondant uniquement sur l'IMC ne présentaient pas d'excès de tissu adipeux suffisamment important pour constituer un risque accru de mortalité.

Autrement dit, "on observe un surdiagnostic d'obésité de 2 %" en moyenne, souligne Francesco Rubino, chirurgien de l'obésité, auteur principal de l'étude, qui avait également piloté les travaux de la commission Lancet.

À l’inverse, l'étude met également en évidence une sous-estimation de l'obésité chez les personnes classées en surpoids mais dont le tour de taille révèle un niveau de masse grasse caractéristique de l'obésité.

Une "obésité cachée" constatée chez environ 6 % des participants en moyenne, avec des variations selon les cohortes, allant de 5,2 % à 8,6 %.

"Ces chiffres de 2 % et 6 % au total peuvent paraître faibles", reconnaît Francesco Rubino, mais, selon lui "si l'on extrapole ces données à la population de certains grands pays, on constate que cette erreur de classification peut concerner des dizaines de millions de personnes".

L'étude constate par ailleurs que plus de 80 % des participants à l'étude présentant une obésité préclinique au début du suivi n'ont pas évolué vers une obésité clinique en 10 ans.

"Nous avons été habitués, médecins généralistes et spécialistes, à mesurer l'obésité avec une balance et un mètre ruban. C'était tout", rappelle l'expert.

"Mais l'IMC ne renseigne pas sur la masse grasse. Il n'indique pas si un organe fonctionne correctement ni si une personne est en bonne santé ou non", poursuit-il. Son imprécision représente donc "un problème majeur".

Éclairer les pratiques de soins

Pourtant, de nombreux systèmes de santé continuent de s'appuyer fortement sur des critères basés sur l'IMC, pour déterminer qui peut recevoir un traitement ou même qui obtient une prise en charge.

Les auteurs de l'étude estiment que la nouvelle définition de l'obésité est plus adaptée au diagnostic individualisé et, par conséquent, à une prise en charge personnalisée, davantage proportionnée au risque.

"Ce nouveau cadre exige un travail plus approfondi pour établir un diagnostic" mais "si vous me demandez si je pense que cela devrait être utilisé dans la pratique clinique, je réponds : absolument oui".

Reste à voir si les futures stratégies de lutte contre l'obésité s'en empareront.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 11 novembre 2026.