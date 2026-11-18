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La Caisse nationale d'assurance maladie a lancé une campagne de contrôle des prescriptions d'arrêt de travail visant 650 généralistes dans le contexte d'un budget contraint. Les syndicats dénoncent la méthode, estimant qu'elle ne tient pas compte des réalités cliniques.
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