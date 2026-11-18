Dr Stephen Alamo, urgentiste au CHU de Toulouse et médecin de vol pour l’Agence spatiale européenne. Photo extraite de la vidéo VIDAL & Moi

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TRANSCRIPTION*

Médecin urgentiste au CHU de Toulouse et médecin de vol (Flight Surgeon) pour l’Agence spatiale européenne (ESA), le Dr Stephen Alamo partage son quotidien entre les urgences toulousaines et le Centre européen des astronautes à Cologne. Cette double casquette ancre sa pratique dans la réalité clinique du terrain tout en lui conférant une responsabilité rare : préparer, entraîner et surveiller la santé physique et mentale des équipages de l'ESA, au premier rang desquels figurent Sophie Adenot et Thomas Pesquet.

À 400 kilomètres d’altitude, sans hôpital ni praticien à bord, la moindre alerte médicale devient un défi de télémédecine où ses réflexes d'urgentiste s'avèrent cruciaux. Face aux contraintes extrêmes de l'impesanteur - fonte musculaire, perte osseuse, troubles du sommeil et impact de l'isolement sur le moral -, il pilote à distance la chaîne de décision, le soutien psychologique continu ainsi que les protocoles stricts de réhabilitation physique dès la réadaptation des astronautes à la gravité terrestre.

Cette expertise en milieu hostile jette les bases des prochaines grandes odyssées humaines, qu'il s'agisse de la présence prolongée sur la Lune avec le programme Artemis III ou des futurs défis d'autonomie médicale vers Mars. Loin de ne servir que l'espace, les recherches et protocoles développés pour maintenir ces pionniers en vie nourrissent directement les soins sur Terre, accélérant les progrès en réanimation, en télémédecine et dans la prise en charge du vieillissement prématuré.

Le métier de médecin d’astronaute

Ce n'est pas une spécialité en soi : l’équipe médicale de l’ESA est multinationale et fait appel à des experts extérieurs (médecine hyperbare, pneumologie, radiologie…). Chaque médecin apporte sa propre compétence clinique (urgences, cardiologie, psychiatrie, rhumatologie, etc.) au service des astronautes.

: l’équipe médicale de l’ESA est multinationale et fait appel à des experts extérieurs (médecine hyperbare, pneumologie, radiologie…). Chaque médecin apporte sa propre compétence clinique (urgences, cardiologie, psychiatrie, rhumatologie, etc.) au service des astronautes. Le recrutement s'effectue sur dossier, ouvert à toutes les spécialités. Il faut garder au moins 50 % d’activité clinique et être très flexible.

s'effectue sur dossier, ouvert à toutes les spécialités. Il faut garder et être très flexible. Travailler sur la santé dans l'espace fait l'objet d' une séparation stricte entre la partie opérationnelle (soins) et la recherche, pour éviter les conflits d’intérêts.

entre la partie opérationnelle (soins) et la recherche, pour éviter les conflits d’intérêts. Une affectation à une mission sur la station spatiale internationale (ISS) de 6 mois représente environ un an de travail : préparation, vol, réhabilitation. Le médecin suit une formation et une certification par type de mission (environ un an pour Artemis).

La préparation des astronautes

Suivi médical avant le vol

Les astronautes sont soumis à des examens médicaux répétés .

. La surveillance de l’emploi du temps et de l’entraînement vise à éviter la surcharge.

vise à éviter la surcharge. La préparation s'attache à planifier le suivi en vol et à vérifier la compatibilité des expériences scientifiques avec la mission.

Quarantaine avant le départ

L’équipage, les familles proches, le personnel de soutien et les médecins sont tous confinés ensemble .

. Objectif : ne pas emporter de pathogènes (virus de gastro-entérite, grippe, Covid…) dans un environnement clos où les surfaces sont partout et très proches.

Formation médicale des astronautes

Les astronautes acquièrent un niveau de secourisme avancé , équivalent aux paramedics anglo-saxons.

, équivalent aux paramedics anglo-saxons. Ils sont formés à des gestes spécifiques : sutures, garrot, perfusion, soins dentaires d’urgence (composite provisoire, extraction).

(composite provisoire, extraction). L'apprentissage se fait sur mannequins, avant une formation de terrain à l’hôpital, désormais au CHU de Toulouse : bloc opératoire, anesthésie, urgences, examens ORL et ophtalmologiques. Le but est que les astronautes aient vu au moins une fois de vrais tissus, une vraie plaie, pour ne pas être déstabilisés le jour J.

Sélection et préparation psychologique

La sélection est drastique sur des critères psychologiques : travail en équipe, gestion de l’urgence, résistance au stress, capacité à désamorcer les conflits.

Un suivi psychologique avant, pendant et après la mission est prévu avec deux psychologues assignés.

La gestion des problèmes médicaux pendant la mission

Organisation du suivi en vol

Une consultation privée hebdomadaire en visio depuis l’ISS (quotidienne pour les missions Artemis) est prévue.

en visio depuis l’ISS (quotidienne pour les missions Artemis) est prévue. Un entretien avec un psychologue est programmé toutes les deux semaines .

. Les données sont transmises régulièrement sur des serveurs médicaux chiffrés : poids, nutrition, bilan hydrique, etc.

Les 2 heures de sport par jour , avec des séances filmées sont corrigées en direct par des préparateurs physiques. Les médecins surveillent les blessures.

, avec des séances filmées sont corrigées en direct par des préparateurs physiques. Les médecins surveillent les blessures. En cas d’urgence, les astronautes suivent des check-lists pour chaque situation (où trouver le matériel, comment attacher le patient pour qu’il ne flotte pas). Un médecin et un ingénieur biomédical sont joignables 24 heures/24 au centre de contrôle de Houston.

pour chaque situation (où trouver le matériel, comment attacher le patient pour qu’il ne flotte pas). Un sont joignables 24 heures/24 au centre de contrôle de Houston. La décision du type de soins est collégiale : commandant de la station, directeur du programme et médecins (le crew surgeon et le chief medical officer). Les deux critères qui priment : la sécurité de l’équipage et l’impact sur la mission. Un avis médical ne serait en pratique jamais contourné.

: commandant de la station, directeur du programme et médecins (le crew surgeon et le chief medical officer). Les deux critères qui priment : la sécurité de l’équipage et l’impact sur la mission. Un avis médical ne serait en pratique jamais contourné. L’ISS reste proche (environ 400 km, orbite basse). Un retour sur Terre est possible en 24 à 48 heures, et des médicaments peuvent être envoyés par les vaisseaux cargos. Selon le Dr Alamo, c’est parfois plus simple à gérer qu’une urgence médicale en mer.

Du mal de l'espace au syndrome neuro-oculaire

Le mal de l’espace à l’arrivée est comparable au mal des transports : l’oreille interne ne perçoit plus la gravité, et ses informations ne concordent plus avec celles de la vue. Tous les astronautes n'en font pas.

à l’arrivée est comparable au mal des transports : l’oreille interne ne perçoit plus la gravité, et ses informations ne concordent plus avec celles de la vue. Tous les astronautes n'en font pas. L'hypercapnie est surveillée de près : le taux de CO₂ dans l’ISS est environ 10 fois plus élevé que sur Terre. Elle peut provoquer des symptômes et une légère baisse des fonctions exécutives, recherchées lors des consultations.

est surveillée de près : le taux de CO₂ dans l’ISS est environ 10 fois plus élevé que sur Terre. Elle peut provoquer des symptômes et une légère baisse des fonctions exécutives, recherchées lors des consultations. Les infections urinaires sont favorisées par une vidange vésicale plus difficile.

sont favorisées par une vidange vésicale plus difficile. Le déconditionnement cardiovasculaire, la perte musculaire et la perte osseuse sont comparables à une sédentarité extrême.

sont comparables à une sédentarité extrême. Le syndrome neuro-oculaire associé au vol spatial (SANS) représente le risque le plus redouté parce qu’il peut être irréversible. La pression du liquide cérébrospinal augmente autour du nerf optique, ce qui provoque un œdème papillaire, un œdème rétinien et des plis. Il varie beaucoup d’une personne à l’autre et ses mécanismes sont encore mal compris.

représente le risque le plus redouté parce qu’il peut être irréversible. La pression du liquide cérébrospinal augmente autour du nerf optique, ce qui provoque un œdème papillaire, un œdème rétinien et des plis. Il varie beaucoup d’une personne à l’autre et ses mécanismes sont encore mal compris. La thrombose veineuse , surtout des veines jugulaires internes , liée à la stase veineuse est rare, mais possible. Un cas a été publié dans le New England Journal of Medicine. Elle est désormais surveillée par écho-doppler régulier .

, surtout des , liée à la stase veineuse est rare, mais possible. Un cas a été publié dans le New England Journal of Medicine. Elle est désormais surveillée par . Les troubles du sommeil sont variables selon les personnes. Les contre-mesures sont un rythme circadien fixe (heure GMT, horaires de lever et de coucher, gestion de la lumière), des astuces individuelles (sac de couchage vertical, tendeurs pour recréer une sensation de pression) et, si besoin, des traitements de très courte durée (benzodiazépines en dernier recours). Le sommeil fait aussi l’objet d’études (capteurs NIRS [pour Near-Infrared Spectroscopy ou spectroscopie dans le proche infrarouge], EEG).

sont variables selon les personnes. Les contre-mesures sont un rythme circadien fixe (heure GMT, horaires de lever et de coucher, gestion de la lumière), des astuces individuelles (sac de couchage vertical, tendeurs pour recréer une sensation de pression) et, si besoin, des traitements de très courte durée (benzodiazépines en dernier recours). Le sommeil fait aussi l’objet d’études (capteurs NIRS [pour Near-Infrared Spectroscopy ou spectroscopie dans le proche infrarouge], EEG). Des difficultés psychologiques peuvent être liées à : l'isolement et le confinement (environ 6 personnes pendant 6 mois), le manque de la famille, les petites tensions entre collègues. Ces difficultés sont gérées par le suivi psychologique et par les capacités de l’équipage à régler les conflits.

Quels problèmes médicaux au retour sur Terre ?

Le mal du retour est dû à l’oreille interne qui doit se réadapter. La rentrée atmosphérique, puis l’amerrissage et la houle sont très éprouvants après 6 mois sans gravité.

est dû à l’oreille interne qui doit se réadapter. La rentrée atmosphérique, puis l’amerrissage et la houle sont très éprouvants après 6 mois sans gravité. L'intolérance orthostatique peut être plus ou moins marquée. En apesanteur, les liquides se répartissent vers le haut du corps (fluid shift), cela donne un visage gonflé, une congestion ORL et des « jambes de poulet » amincies. Au retour, avec un cœur et des barorécepteurs désadaptés, une mise debout trop rapide peut provoquer malaises et syncopes .

peut être plus ou moins marquée. En apesanteur, les liquides se répartissent vers le haut du corps (fluid shift), cela donne un visage gonflé, une congestion ORL et des « jambes de poulet » amincies. Au retour, avec un cœur et des barorécepteurs désadaptés, une mise debout trop rapide peut provoquer . Les contre-mesures comptent : charge en sel et en eau (comprimés de sel avec beaucoup d’eau), à l’inverse de ce qu’on ferait chez un hypertendu, vêtements de compression pour garder le sang au centre du corps ;

comptent : Une réhabilitation est organisée avec kinésithérapeutes, préparateurs physiques et spécialistes, pour regagner masse musculaire et densité osseuse. La phase intensive dure environ 3 semaines à 1 mois, en parallèle d’expériences scientifiques.

Quelles retombées de la recherche pour la médecine ?

Presque tous les systèmes du corps sont étudiés : os (déminéralisation), muscles (sarcopénie avec infiltration graisseuse), système cardiovasculaire (barorécepteurs, vieillissement artériel accéléré), système nerveux (hypertension intracrânienne légère, mais permanente, effets sur la rétine et le nerf optique, modification des circuits neuronaux), ORL, métabolisme, nutrition ;

: L’espace sert de modèle de vieillissement accéléré et de sédentarité extrême. Les résultats peuvent s’appliquer aux patients sur Terre.

Les résultats peuvent s’appliquer aux patients sur Terre. La recherche est menée avec des laboratoires publics (unités Inserm, par exemple) qui appliquent leur expertise au spatial, puis rapportent les découvertes dans leur propre domaine.

(unités Inserm, par exemple) qui appliquent leur expertise au spatial, puis rapportent les découvertes dans leur propre domaine. Les retombées concrètes des missions spatiales sont déjà là : la télémédecine , des technologies de pointe, des capteurs .

: la , des technologies de pointe, des . Le Dr Alamo présente le spatial comme un « catalyseur » : ses retombées prennent du temps, comme toute recherche, mais finissent par profiter à tous.

Les missions vers la Lune et vers Mars

Sophie Adenot est revenue le 8 octobre d'une mission de 8 mois (mission Epsilon) à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Le Dr Stephen Alamo prépare la mission Artemis III sur la Lune, qui est une étape pour poser les jalons de projets futurs sur Mars.

Artemis

Les missions sont plus courtes : la dégradation physiologique est moindre.

La Terre est plus loin de la Lune que de l'ISS : léger délai de communication et retour possible seulement en plusieurs jours à certaines étapes. Il faut donc des points de contrôle médicaux avant chaque étape critique, où tout l’équipage doit être en forme.

à certaines étapes. Il faut donc des avant chaque étape critique, où tout l’équipage doit être en forme. Les régolithes (poussières lunaires) sont abrasifs, collants, potentiellement toxiques pour les poumons . Il faut des procédures de toxicologie et de décontamination, en s’appuyant sur l’expérience Apollo.

(poussières lunaires) sont abrasifs, collants, . Il faut des procédures de toxicologie et de décontamination, en s’appuyant sur l’expérience Apollo. La réadaptation de l’oreille interne à la gravité lunaire est un point de vigilance.

Pour les futures bases lunaires, sont étudiées la protection contre les radiations, la toxicologie, les procédures médicales, la formation.

Mars

Le projet est encore au stade conceptuel . La Lune est une étape vers Mars.

. La Lune est une étape vers Mars. Des missions analogues sur Terre (comme Mars-500) étudient les facteurs humains et psychologiques.

Interview : Robin Benatti

Caméra/montage : Robin Benatti

Transcription : Irène Drogou

Remerciements : Dr Stephen Alamo, médecin urgentiste au CHU de Toulouse et médecin de vol (Flight Surgeon) pour l’Agence spatiale européenne (ESA)

*Transcription non exhaustive