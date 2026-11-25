La personne trans est à accueillir en la laissant cheminer sans jugement dans sa transition. dikushin / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé La Haute Autorité de santé (HAS) a publié des recommandations en juillet 2025 sur la prise en charge de l'adulte trans.

La dépsychiatrisation de la transidentité est actée et le certificat psychiatrique n'est plus obligatoire depuis décembre 2022 pour la prise en charge d'un parcours de transition en affection longue durée.

Les personnes trans restent néanmoins une population vulnérable (risque plus élevé de pensées suicidaires, tentatives de suicide, troubles anxiodépressifs, psychotraumatisme, conduites à risque, troubles neurodéveloppementaux).

La HAS ne recommande pas de dépistage systématique, mais préconise un repérage des difficultés psychosociales en amont d'un traitement hormonal dans le cadre de l'évaluation globale.

L’accompagnement repose sur l’autodétermination et la reconnaissance du genre exprimé par la personne. Le soutien par un professionnel de santé mentale peut comporter l’utilisation d’outils d’affirmation de soi, des techniques d’apprentissage de gestion du stress et une psychoéducation centrée sur la lutte contre les stéréotypes.

La HAS recommande que la prise en charge des personnes trans soit intégrée dans la formation initiale et continue des professionnels de santé. En attendant, des diplômes universitaires sont proposés dans plusieurs facultés et des formations dispensées par des associations.

« L'identité de genre n’a pas à faire l'objet d'une évaluation psychiatrique systématique », a insisté le Pr Lionel Collet, président de la Haute Autorité de santé (HAS), lors de la présentation des premières recommandations françaises sur la prise en charge des adultes trans en juillet 2025 [1]. « Pour autant, a nuancé Claire Compagnon, présidente de la commission en charge des recommandations, ce n’est pas une démarche neutre et la personne, si elle le souhaite, peut bénéficier d’un accompagnement psychologique selon ses besoins et sans retarder outre mesure la prise en charge. »

Dans un contexte de dépsychiatrisation, quel accompagnement psychiatrique ou psychologique proposer aux personnes trans adultes qui en auraient besoin ? C’est tout l’enjeu de ces recommandations qui étaient très attendues. Notamment depuis l’adoption en 2018 de la 11e version de la classification internationale des maladies (CIM-11) (entrée en vigueur en 2022) qui abandonne la notion de « transsexualisme » pour celle d'« incongruence de genre » transférée du chapitre des affections psychiatriques vers celui des affections liées à la santé sexuelle.

La dépsychiatrisation dans le parcours de soins

Cela se traduit dans les recommandations de la HAS par plusieurs rappels :

il n’existe à ce jour aucune étude empirique évaluant l’intérêt d’un dépistage systématique ou standardisé des troubles psychiatriques chez les personnes trans ;

évaluant l’intérêt d’un systématique ou standardisé des ; l’identité de genre ne doit pas faire l’objet d’une évaluation psychiatrique spécifique ;

spécifique ; aucune psychothérapie n’est obligatoire de façon systématique dans le cadre d’un parcours de transition.

Pour rappel, depuis décembre 2022, la production d’un certificat psychiatrique n’est plus obligatoire pour la prise en charge d’un parcours de transition en affection longue durée. C’était une demande de longue date des personnes trans, mais aussi de certains psychiatres selon qui le rôle assigné d’évaluateur pouvait faire obstacle à la relation de soins. « Certains patients en venaient à se présenter de manière stéréotypée, comme cette femme trans qui avait un projet de vaginoplastie et surjouait les marques du féminin en consultation, car elle me prêtait un rôle expertal », témoigne le Dr Morgan Verdeil, médecin psychiatre, chef de clinique assistant dans le service de psychiatrie adulte de la Pitié-Salpêtrière (Paris).

Une patientèle néanmoins vulnérable

Si la HAS ne recommande pas un dépistage systématique, elle précise que « le repérage d’éventuels troubles psychiatriques, de santé mentale, neurodéveloppementaux ou d’autres problèmes psychosociaux chez l’adulte trans peut être réalisé en amont d’un traitement hormonal, par un professionnel de premier recours, et intégré dans l’évaluation globale ». Ce repérage doit permettre d’orienter les personnes trans vers des services de santé adaptés à leurs besoins dans le cadre d’une décision partagée.

De plus, « les professionnels de santé qui évaluent les adultes trans en vue de leurs traitements physiques devraient être capables d’identifier des problèmes de santé mentale, neurodéveloppementaux ou des problèmes psychosociaux coexistants », recommande la HAS. Le recours à un professionnel de santé mentale ne doit pas entraîner un délai supplémentaire de prise en charge, est-il ajouté.

Le psychologue Clément Moreau, coprésident du groupe de travail de la HAS, insiste sur la notion de troubles « coexistants » : « Il n’est pas question de diagnostiquer la transidentité, ce n’est pas clinique. Il s’agit de repérer des troubles cooccurrents, qui arrivent en même temps qu’une situation de transidentité », explique-t-il.

« Mon travail de généraliste consiste à recueillir les antécédents du patient, mais je fais attention à l’ordre des questions afin de ne pas réduire toutes les problématiques d’un patient trans à l’identité de genre », observe la Dr Julie Gilles de la Londe, généraliste à Aubervilliers, membre du groupe de travail de la HAS.

Les personnes trans représentent en effet une population vulnérable. Elles sont ainsi plus à risque de suicide : selon la US Trans Survey de 2022 [2], 78 % des répondants rapportent des pensées suicidaires et 40 % ont fait une tentative au cours de leur vie (versus 13,2 % et 2,4 % en population générale). « Ces taux élevés sont associés à la violence, la discrimination, la stigmatisation sociale, et au défaut d’accès à une transition », commente le Dr Verdeil.

Les personnes trans sont aussi davantage touchées par des troubles anxiodépressifs : toujours selon la US Trans Survey, 44 % des personnes trans présentaient une détresse psychologique sévère selon l’échelle de Kessler versus 4 % en population générale. « C’est un groupe minorisé, qui subit du stress minoritaire et de la transphobie : il faut le savoir et le prévoir », note Clément Moreau.

Le psychologue invite à prêter attention au psychotraumatisme lié à la surexposition aux violences, aux conduites à risques (dont le chemsex cf. notre article du 29 janvier 2026) dans une démarche de santé sexuelle, en questionnant une éventuelle emprise relationnelle ou un travail du sexe.

La littérature scientifique rapporte également une prévalence plus importante des troubles du neurodéveloppement chez les trans qu’en population générale : la HAS cite ainsi la prévalence de 11 % de trouble du spectre de l’autisme (TSA) mise en évidence dans une méta-analyse de 2022 regroupant 25 études (dont 12 chez l’adulte) [3].

Tout en ayant en tête les facteurs de vulnérabilité, le « professionnel de santé de premier recours doit faire du dépistage comme tout un chacun, et solliciter un avis spécialisé quand il le juge nécessaire », résume le Dr Verdeil. « Une généraliste m’a ainsi interpellé pour un patient au discours désorganisé. De fait, un diagnostic de schizophrénie a été posé. »

L’autodétermination au cœur du soutien

En matière d’accompagnement, la HAS insiste sur « la reconnaissance pleine et entière du genre de la personne tel qu’elle l’exprime », « une condition majeure pour assurer la qualité » de cette prise en charge. « Le paradigme est l’autodétermination : personne mieux que le sujet concerné ne sait ce à quoi il aspire », résume la Dr Gilles de la Londe. « Concrètement, je demande à la personne les pronoms et adjectifs qu’elle souhaite employer, et son prénom d’usage, pour éviter de la mégenrer. »

« L’approche affirmative a fait ses preuves : il s’agit d’accueillir la personne en suspendant son jugement pour la laisser cheminer. De respecter la façon dont elle souhaite être genrée, de trouver un équilibre où elle se sent en confiance », illustre Clément Moreau.

C’est d’autant plus vrai pour la psychiatrie après un historique tumultueux : « l’un des enjeux aujourd’hui est de faire en sorte que les soins psychiatriques ne soient pas un territoire hostile », insiste le Dr Verdeil. « J’ai reçu au sein de l’association Espace santé trans (Paris) une jeune femme en crise suicidaire qui refusait de se rendre à l’hôpital, car on lui avait parlé au masculin et qu’on avait arrêté son traitement hormonal durant l’hospitalisation précédente », témoigne-t-il.

Dans le détail, la HAS considère que le soutien par un professionnel de santé mentale peut comporter l’utilisation d’outils d’affirmation de soi, des techniques d’apprentissage de gestion du stress, une psychoéducation centrée sur la lutte contre les stéréotypes. « Les parcours de transition pouvant être évolutifs, la capacité de prendre une décision peut être réévaluée tout au long du parcours », écrit la HAS.

La pair-aidance est encouragée, pour avoir un regard autre que celui d’un médecin ou pour trouver des figures d’identification, suggère Clément Moreau.

Que faire face à une demande de détransition ? « Accompagner la personne de manière pragmatique », répond le Dr Verdeil, pointant les représentations fausses sur la détransition, rarement vécue comme traumatique par les premiers concernés selon lui. « La transition est une série de décisions. Parfois, une personne s’engage dans un processus et s’arrête à une étape où elle se sent bien, parfois avant ce qu’elle avait envisagé a priori. Parce qu’elle ne ressent pas le besoin d’aller plus loin ou parce qu’elle a le sentiment que cela va trop vite », analyse-t-il.

Par ailleurs, les thérapies de conversion ont montré leur effet délétère et sont interdites par la loi, rappelle fermement la HAS.

Formation : jusqu’où pousser la spécificité ?

La HAS plaide pour renforcer la formation initiale et continue de tous les professionnels de santé aux bonnes pratiques de l’accueil des personnes trans, ceci en intégrant les personnes concernées dans l’élaboration des contenus de formation. L’enjeu est ainsi que tous les généralistes puissent recevoir les personnes trans, sans que ces dernières aient à se tourner vers des professionnels spécialisés.

Par ailleurs, des diplômes universitaires existent à Sorbonne Université et à l’université de Rennes, ou encore à Lille, Paris-Saclay, Lyon et Marseille pour une formation interuniversitaire (DIU).

Des formations sont organisées par des associations. Ainsi Espace Santé Trans propose des groupes d'échange de pratique animés par un psychologue et réunissant des médecins généralistes, centrés sur l'accompagnement des problématiques en santé mentale des personnes trans, tandis que le réseau santé trans « ReSt » délivre des séances sur l’accompagnement de l’hormonothérapie.

À noter enfin, les professionnels de santé peuvent solliciter depuis 2024 le Service attentionné de l’Assurance maladie pour les personnes trans (SAPT) pour avoir des réponses sur les aspects réglementaires et administratifs des parcours de leurs patients.