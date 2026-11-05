Gamme ZYMAD (colécalciférol) : des gélules en complément de la solution buvable

Prise de préférence avec un repas pour la forme en gélule. nadia_bormotova/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé ZYMAD 50 000 UI en gélule (colécalciférol) est un complément de gamme.

Il est indiqué et remboursable dans le traitement et/ou en prophylaxie de la carence en vitamine D, chez l'adulte et l'enfant de 12 ans et plus.

La gélule doit être prise de préférence avec un repas.

Une prescription médicale est obligatoire (liste II).

Au sein de la gamme ZYMAD (colécalciférol), une nouvelle spécialité en gélule est mise à disposition en complément des formes buvables (cf. Encadré) :

Elle est indiquée en traitement et/ou prophylaxie de la carence en vitamine D.

ZYMAD gélule en pratique

La posologie à appliquer dépend de l'âge du patient et de la situation à traiter (prophylaxie ou traitement).

Il est recommandé de prendre ZYMAD 50 000 UI gélule de préférence avec un repas. L'administration de la gélule avec de la nourriture peut faciliter l'absorption de la vitamine D3 (colécalciférol).

Chez l'enfant

En prophylaxie chez les enfants de plus de 12 ans et adolescents, il est préférable d’administrer des doses quotidiennes en gouttes (ZYMAD 10 000 UI).

En cas de non-observance à la supplémentation quotidienne, le recours à ZYMAD gélule peut être envisagé :

1 gélule tous les trimestres ou 2 gélules en une prise 2 fois par an (en automne et en hiver) chez les enfants en bonne santé ;

ou 2 gélules en une prise (en automne et en hiver) chez les enfants en bonne santé ; 1 gélule toutes les 6 semaines ou 2 gélules en une prise tous les trimestres en cas de disponibilité réduite de la vitamine D (obésité, peau pigmentée, absence d'exposition au soleil) ou d’un apport réduit (régime végétalien).

ZYMAD 50 000 UI, gélule est déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans.

Chez l'adulte et le sujet âgé

La posologie recommandée est :

en prophylaxie : 1 gélule tous les 1 à 2 mois ;

en traitement : 1 gélule toutes les 1 à 2 semaines selon l'intensité de la carence, jusqu'à normalisation de la calcémie et de la phosphorémie, en surveillant la calciurie pour éviter un surdosage, puis traitement prophylactique selon le schéma ci-dessus sans dépasser 600 000 Ul par an.

Risque de surdosage : rappel des précautions à suivre

Pour éviter tout surdosage en vitamine D, il est nécessaire de tenir compte, lors de la prescription, de l’apport total en vitamine D toutes sources confondues qu’il s’agisse :

de sources nutritionnelles ;

d’autres supplémentations contenant déjà cette vitamine ;

ou en cas d'utilisation de lait supplémenté en vitamine D ;

ainsi que des médicaments susceptibles d’interagir avec ZYMAD 50 000 UI, solution buvable en ampoule.

Dans des indications nécessitant des doses fortes et répétées, une surveillance de la calciurie et de la calcémie doit être mise en place.

Identité administrative

Liste II

Boîte de 2 gélules, CIP 3400930328309, prix public TTC = 1,88 euro [1]

Boîte de 4 gélules, CIP 3400930328316, prix public TTC = 3,42 euros [1]

Remboursable à 65 % [2]

Agrément aux collectivités [3]

Laboratoire Viatris Santé