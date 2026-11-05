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    Nouvelle spécialité

    Gamme ZYMAD (colécalciférol) : des gélules en complément de la solution buvable

    En complément de la forme buvable en ampoule et en gouttes, ZYMAD se décline désormais en gélule dosée à 50 000 UI de colécalciférol. Cette nouvelle forme est indiquée chez l'enfant de 12 ans et plus et chez l'adulte.

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    Prise de préférence avec un repas pour la forme en gélule.

    Prise de préférence avec un repas pour la forme en gélule. nadia_bormotova/ iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Résumé
    • ZYMAD 50 000 UI en gélule (colécalciférol) est un complément de gamme.
    • Il est indiqué et remboursable dans le traitement et/ou en prophylaxie de la carence en vitamine D, chez l'adulte et l'enfant de 12 ans et plus. 
    • La gélule doit être prise de préférence avec un repas. 
    • Une prescription médicale est obligatoire (liste II). 

    Au sein de la gamme ZYMAD (colécalciférol), une nouvelle spécialité en gélule est mise à disposition en complément des formes buvables (cf. Encadré) :

    Elle est indiquée en traitement et/ou prophylaxie de la carence en vitamine D.

    Encadré - Gamme ZYMAD (novembre 2026)

    Solution buvable en ampoule : 

    Solution buvable en gouttes : 

    Gélule : 

    ZYMAD gélule en pratique

    La posologie à appliquer dépend de l'âge du patient et de la situation à traiter (prophylaxie ou traitement).

    Il est recommandé de prendre ZYMAD 50 000 UI gélule de préférence avec un repas. L'administration de la gélule avec de la nourriture peut faciliter l'absorption de la vitamine D3 (colécalciférol).

    Chez l'enfant

    En prophylaxie chez les enfants de plus de 12 ans et adolescents, il est préférable d’administrer des doses quotidiennes en gouttes (ZYMAD 10 000 UI).

    En cas de non-observance à la supplémentation quotidienne, le recours à ZYMAD gélule peut être envisagé : 

    • 1 gélule tous les trimestres ou 2 gélules en une prise 2 fois par an (en automne et en hiver) chez les enfants en bonne santé ;
    • 1 gélule toutes les 6 semaines ou 2 gélules en une prise tous les trimestres en cas de disponibilité réduite de la vitamine D (obésité, peau pigmentée, absence d'exposition au soleil) ou d’un apport réduit (régime végétalien).

    ZYMAD 50 000 UI, gélule est déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans.

    Chez l'adulte et le sujet âgé

    La posologie recommandée est :

    • en prophylaxie : 1 gélule tous les 1 à 2 mois ;
    • en traitement : 1 gélule toutes les 1 à 2 semaines selon l'intensité de la carence, jusqu'à normalisation de la calcémie et de la phosphorémie, en surveillant la calciurie pour éviter un surdosage, puis traitement prophylactique selon le schéma ci-dessus sans dépasser 600 000 Ul par an.

    Risque de surdosage : rappel des précautions à suivre

    Pour éviter tout surdosage en vitamine D, il est nécessaire de tenir compte, lors de la prescription, de l’apport total en vitamine D toutes sources confondues qu’il s’agisse : 

    • de sources nutritionnelles ;
    • d’autres supplémentations contenant déjà cette vitamine ;
    • ou en cas d'utilisation de lait supplémenté en vitamine D ;
    • ainsi que des médicaments susceptibles d’interagir avec ZYMAD 50 000 UI, solution buvable en ampoule.

    Dans des indications nécessitant des doses fortes et répétées, une surveillance de la calciurie et de la calcémie doit être mise en place.

    Identité administrative

    Liste II
    Boîte de 2 gélules, CIP 3400930328309, prix public TTC = 1,88 euro [1]
    Boîte de 4 gélules, CIP 3400930328316, prix public TTC = 3,42 euros [1]
    Remboursable à 65 % [2]
    Agrément aux collectivités [3]
    Laboratoire Viatris Santé

    Pour en savoir plus

    [1] Avis relatif aux prix de ZYMAD gélule (Journal officiel du 27 octobre 2026, texte 99)

    [2] Arrêté du 22 octobre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux – ZYMAD gélule (Journal officiel du 27 octobre 2026, texte 22)

    [3] Arrêté du 22 octobre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics – ZYMAD gélule (Journal officiel du 27 octobre 2026, texte 23)

    Pour aller plus loin
    Consultez les monographies VIDAL
    Consultez les VIDAL Recos
    Sources

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