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    Santé publique

    Intoxication aux infox

    Face au phénomène envahissant des fake news sur les réseaux sociaux, le ministère de la Santé riposte avec la création du compte officiel « Le Check-up » sur TikTok pour déconstruire les infox virales repérées par le tout nouvel Observatoire de la désinformation en santé.

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    Gilles Charrot
    Gilles Charrot est dessinateur de presse ; il sévit également en extemporané dans les congrès et autres symposiums médicaux au cours desquels il administre, via ses dessins pendant les topos, des sourires à visée résolument thérapeutique. (...)
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