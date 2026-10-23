Veuillez saisir au moins 3 caractères pour votre recherche.
    • S'inscrire
  • S'inscrire
Liens utiles
  • Boutique
    •
    Socioprofessionnel

    Les autorités écartent toute « fraude massive » au concours d'internat en médecine

    Après une lettre anonyme publiée sur les réseaux sociaux arguant d'une tricherie d'ampleur aux ECOS, le rapport d'inspection sur le concours de l'internat de médecine conclut à l'absence de fraude massive.

    Image d'une montre2 minutes icon Ajouter un commentaire
    1
    2
    3
    4
    5
    (aucun avis, cliquez pour noter)
    Environ 10 000 candidats passent les épreuves de l'internat chaque année. 

    Environ 10 000 candidats passent les épreuves de l'internat chaque année.  SeventyFour / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

    Résumé
    • Le rapport d'inspection sur le concours de l'internat de médecine 2026 conclut à "l'absence de fraude massive" pendant les épreuves orales (ECOS).
    • Les travaux des inspections générales des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur ne rapportent aucune atypie entre les épreuves écrites orales.
    • Les deux inspections font néanmoins des recommandations ciblées pour renforcer la confidentialité des épreuves. 

    Le rapport d'inspection sur le concours de l'internat de médecine 2026 conclut à "l'absence de fraude massive" pendant les épreuves, mais propose des "ajustements organisationnels" pour les prochaines éditions, a indiqué le 23 octobre le ministère de la Santé.

    Le rapport d'inspection avait été demandé par les deux ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur il y a un peu plus d'un mois, alors que des allégations de fraude circulaient sur les réseaux sociaux. Ces allégations concernaient en particulier les épreuves orales (ECOS).

    Organisées simultanément dans toute la France pour 10 000 candidats, avec les mêmes sujets, elles imposent des contraintes particulièrement lourdes.

    Les travaux des inspections générales des deux ministères "excluent toute fuite de sujets" lors des épreuves, selon leur communiqué.

    Ils n'ont décelé aucune "atypie dans l'évolution des résultats et des classements" entre les épreuves écrites et les épreuves orales, ajoute le communiqué. Leurs conclusions "permettent de confirmer que les résultats des ECOS 2026 ne sont pas remis en cause".

    Les deux inspections font néanmoins des "recommandations ciblées pour renforcer encore la confidentialité des épreuves".

    Sont visées notamment "les modalités de transmission et de partage d'informations" des différents acteurs de l'organisation de l'épreuve, et "l'harmonisation et la sécurisation des pratiques au niveau local", a indiqué le ministère.

    Le concours de l'internat, pendant la sixième année de médecine, est particulièrement crucial pour les étudiants, puisque le rang de classement détermine les spécialités accessibles.

    D'après une dépêche publiée par l'AFP le 23 octobre 2026.

    Pour en savoir plus

    Une mission d'inspection sur le concours d'internat en médecine après des allégations de fraude (VIDAL, 16 septembre 2026)

    Sources

    Commentaires

    Ajouter un commentaire
    En cliquant sur "Ajouter un commentaire", vous confirmez être âgé(e) d'au moins 16 ans et avoir lu et accepté les règles et conditions d'utilisation de l'espace participatif "Commentaires" . Nous vous invitons à signaler tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament en le déclarant en ligne.
    Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !
    Dans la même rubrique
    AFP - afp.com/fr
    L’Agence France-Presse (AFP) est une agence d’information mondiale qui propose une couverture de l’actualité fiable, complète et en temps réel des sujets qui façonnent notre quotidien. Avec son réseau unique de journalistes présents sur 210 sites dans le monde, et (...)
    Du même auteur
    Voir toutes les actualités de cet auteur
    Newsletter
    Restez informé de l’actualité médicale quotidiennement
    S’inscrire à la newsletter
    Espace produit
    Espace outils
    Service client
    Espace partenaires
    Espace institutionnel
    Télécharger gratuitement VIDAL Mobile
    google-play-badge application-iphone
    icon_instagram icon_linkedin icon_fb icon_welcome icon_youtube icon_bluesky
    Fréquentation certifiée par l'ACPM/OJD |Copyright 2026 Vidal