Les autorités écartent toute « fraude massive » au concours d'internat en médecine

Environ 10 000 candidats passent les épreuves de l'internat chaque année. SeventyFour / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

Résumé Le rapport d'inspection sur le concours de l'internat de médecine 2026 conclut à "l'absence de fraude massive" pendant les épreuves orales (ECOS).

Les travaux des inspections générales des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur ne rapportent aucune atypie entre les épreuves écrites orales.

Les deux inspections font néanmoins des recommandations ciblées pour renforcer la confidentialité des épreuves.

Le rapport d'inspection sur le concours de l'internat de médecine 2026 conclut à "l'absence de fraude massive" pendant les épreuves, mais propose des "ajustements organisationnels" pour les prochaines éditions, a indiqué le 23 octobre le ministère de la Santé.

Le rapport d'inspection avait été demandé par les deux ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur il y a un peu plus d'un mois, alors que des allégations de fraude circulaient sur les réseaux sociaux. Ces allégations concernaient en particulier les épreuves orales (ECOS).

Organisées simultanément dans toute la France pour 10 000 candidats, avec les mêmes sujets, elles imposent des contraintes particulièrement lourdes.

Les travaux des inspections générales des deux ministères "excluent toute fuite de sujets" lors des épreuves, selon leur communiqué.

Ils n'ont décelé aucune "atypie dans l'évolution des résultats et des classements" entre les épreuves écrites et les épreuves orales, ajoute le communiqué. Leurs conclusions "permettent de confirmer que les résultats des ECOS 2026 ne sont pas remis en cause".

Les deux inspections font néanmoins des "recommandations ciblées pour renforcer encore la confidentialité des épreuves".

Sont visées notamment "les modalités de transmission et de partage d'informations" des différents acteurs de l'organisation de l'épreuve, et "l'harmonisation et la sécurisation des pratiques au niveau local", a indiqué le ministère.

Le concours de l'internat, pendant la sixième année de médecine, est particulièrement crucial pour les étudiants, puisque le rang de classement détermine les spécialités accessibles.

D'après une dépêche publiée par l'AFP le 23 octobre 2026.