Résumé L'ambre gris était très recherché par les apothicaires, même si son origine exacte, inconnue jusqu'au XVIII e siècle, a fait l'objet de beaucoup de spéculations.

siècle, a fait l'objet de beaucoup de spéculations. Cette concrétion produite dans les intestins des cachalots était réputée fortifier le cœur, le cerveau et l'estomac, mais surtout proposée comme aphrodisiaque.

L'origine du blanc de baleine (appelé spermaceti), utilisé pour des onguents et des emplâtres, ne faisait pas mystère : ce remède était préparé à partir de la matière cireuse extraite de la tête de l'animal, qui était découpée en écailles après une longue préparation.

Vous saviez peut-être que le blanc de baleine avait servi à fabriquer des rouges à lèvres, mais saviez-vous que les apothicaires avaient utilisé les baleines et les cachalots pour préparer leurs remèdes ? Parmi les matières les plus recherchées figurait l’ambre gris, réputé rendre des forces aux malades… y compris sur le plan sexuel !

À la recherche de l’origine de l’ambre gris

Le problème, c’est que chercher l’ambre gris était une quête bien compliquée, et pour cause : on ne savait pas vraiment d’où il venait. On en ramassait sur les rivages, on en trouvait parfois dans le corps d’animaux marins, mais personne ne s’accordait sur sa provenance. Même au siècle de Louis XIV, son origine faisait encore débat !

Nicolas Lémery, apothicaire et médecin, retenait une explication plutôt poétique, du moins pour un lecteur du XXIe siècle : des rayons de cire et de miel seraient tombés dans la mer, où le soleil et les flots les auraient transformés en ambre gris. Il rapportait aussi l’hypothèse d’une écume marine desséchée, une écume de veau marin, voire un baume produit par les fentes de rocher [1, 2]. Son confrère Moyse Charas préférait y voir un bitume sorti des entrailles de la terre. Et si une baleine en contenait, c’était tout simplement, selon lui, qu’elle l’avait avalé… L’animal n’avait donc rien produit : il avait seulement mangé la marchandise ! [3].

D’autres explications données à cette époque étaient bien peu ragoûtantes. On évoquait des déjections d’oiseaux nourris d’herbes aromatiques [1], voire du sperme de baleine [3]. Les renards auraient aussi pu jouer un rôle : on les disait friands d’ambre trouvé sur les rivages qu’ils auraient avalé puis déféqué, noirci par la digestion. On appelait cela l’« ambre renardé » [2].

Mais où est donc la baleine ou le cachalot dans tout cela ? Eh bien on n’en parlait pas vraiment, et pour ne rien simplifier, le mot baleine était un peu un terme générique pour parler des cétacés. Le marchand Pierre Pomet expliquait qu’il existe deux espèces de baleine : la baleine proprement dite et le cachalot, le cachalot différant, d’après lui, de la baleine par ses petites dents plates.

Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que l’on établisse que l’ambre gris provient des intestins du cachalot [4]. Et ce qui est amusant c’est que Moyse Charas avait pourtant relevé un indice, en effet, il signalait parfois des « becs d’oiseaux » dans l’ambre gris [3], alors qu’en réalité, il s’agissait de becs de calmars, restes des repas du cachalot !

Quelles propriétés pour cette matière aussi rare ?

Il était réputé fortifier le cœur, le cerveau et l’estomac [1, 3]. Mais ce sont sans doute ses propriétés aphrodisiaques qui intéressaient le plus ! Dès le Moyen Âge, l’Antidotaire de Nicolas décrit un remède contenant de l’ambre gris, le diacameron, qui « esconmot luxurie », autrement dit, excite le désir sexuel [5]. Plusieurs siècles après, Moyse Charas recommande une teinture d’ambre gris pour rétablir les forces des malades et « donner de la vigueur pour l’acte vénérien aux hommes et aux femmes » [3]. Pierre Pomet, quant à lui, annonce la propriété de façon plutôt imagée : il « réjouit les vieillards » [2]. Nicolas Lémery lui prête également le pouvoir d’« exciter de la joie » et de « provoquer la semence » [1].

Et comment prendre ce produit ? Selon Moyse Charas, quelques gouttes de teinture dans du vin d’Espagne ou de l’eau de cannelle faisaient l’affaire [3]. Ne restait plus qu’à rejoindre le lit… et il fallait espérer que le remède tienne ses promesses car selon Pierre Pomet, l’ambre gris était la marchandise la plus chère vendue en France ! [2].

Et le blanc de baleine dans tout ça ?

Si l’ambre gris avait une valeur inestimable, vous avez compris qu’on ne savait pas d’où il venait. Cependant, la baleine et le cachalot étaient recherchés pour un autre ingrédient… Dans le Sud-Ouest, notamment à Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz, on préparait le fameux blanc de baleine, ou spermaceti. Il ne s’agissait pas de sperme, mais d’une matière cireuse extraite de la tête de l’animal, que Pierre Pomet prenait pour sa « cervelle ». Il décrit comment on la faisait fondre et égoutter à plusieurs reprises, jusqu’à obtenir une matière bien blanche, qu’on découpait ensuite en écailles. Les apothicaires l’employaient dans des onguents et des emplâtres [2]. Le chirurgien Ambroise Paré, quant à lui, proposait de faire boire le blanc de baleine après une contusion [6].

Du blanc de baleine pour les contusions à l’ambre gris pour échauffer les désirs, la pharmacie avait donc de quoi préparer les ébats, mais heureusement, aujourd’hui le cachalot est une espèce protégée !