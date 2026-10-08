Régime sec

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Si la fiscalité des produits sucrés est demandée de longue date par un vaste front d'acteurs en santé publique (associations de patients, défense des consommateurs, institutionnels), l'exécutif propose d'aller plus loin que la taxe soda quand il peine à boucler le PLFSS.
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Oncologie : comment réduire l’empreinte carbone sans compromettre la qualité des soins ?
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