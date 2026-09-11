Microbiote et Parkinson : une nouvelle piste ?

Le microbiote intestinal des porteurs asymptomatiques de variants GBA1 dans le viseur. ChrisChrisW / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

La maladie de Parkinson (MP) est une affection neuro-évolutive dont la compréhension physiopathologique a beaucoup progressé. L’hypothèse dominante est qu’elle résulte de l’interaction entre des facteurs environnementaux et une susceptibilité génétique (cf. notre article du 1er février 2024).

Plusieurs toxiques présents dans l’environnement, notamment les pesticides, ont été impliqués, mais toutes les personnes exposées ne développent pas cette maladie.

Des facteurs de risque génétiques ont également été identifiés. Les variants du gène GBA1 sont fréquents dans la MP et peuvent multiplier le risque par 30, bien que seuls environ 20 % des porteurs développent la maladie.

Par ailleurs, depuis une décennie, le microbiote intestinal apparaît comme un acteur majeur dans la physiopathologie de nombreuses pathologies. En particulier, des études ont montré des spécificités du microbiote chez les patients atteints de MP, sans toutefois établir clairement son rôle dans le déclenchement de la maladie. Or, une étude récente publiée dans Nature Medicine apporte des arguments supplémentaires en faveur de cette implication.

Un microbiote intestinal spécifique chez les patients les plus à risque de maladie de Parkinson et chez les malades ?

Dans ce travail, les auteurs ont corrélé des données cliniques et métagénomiques fécales provenant de 271 patients atteints de MP, de 43 porteurs asymptomatiques de variants de GBA1 et de 150 témoins sains. Grâce à une méthode innovante combinant l’abondance différentielle des espèces et la cohérence des variations entre groupes, ils ont montré qu’environ 25 % des espèces bactériennes étudiées chez des porteurs asymptomatiques de GBA1 se situaient dans une position intermédiaire entre celles des témoins sains et celles des patients atteints de MP. Cette composante était fortement associée à la progression de la maladie chez les patients, ainsi qu’à des signes prodromiques suggérant un risque futur de MP chez les porteurs de GBA1 et certains sujets sains.

Un signal retrouvé dans d’autres cohortes indépendantes

Des altérations similaires du microbiote ont aussi été observées dans trois autres études menées aux États-Unis, en Corée et en Turquie, regroupant au total 638 patients atteints de MP et 319 témoins sains.

En conclusion, il existe des anomalies génomiques communes du microbiote chez les patients atteints de MP, chez les porteurs de mutations GBA1 au stade prodromique et chez certains sujets asymptomatiques.

Ce résultat a été mis en évidence grâce à une approche métagénomique différente, fondée sur l’identification de petites anomalies réparties dans de nombreuses espèces bactériennes, plutôt que sur de fortes perturbations limitées à quelques espèces. Ces données concordent avec le modèle « body first », selon lequel la maladie débuterait en dehors du système nerveux central. Ainsi, les patients présentant les anomalies les plus marquées du microbiote avaient davantage de signes non moteurs, témoignant d’une atteinte du système nerveux autonome. Ces résultats devront toutefois être confirmés par des études longitudinales afin de préciser le rôle du microbiote et de valider ce modèle.